Prima pagină » Social » De ce nu ar trebui schimbat locul în avion înainte de decolare. Explicația dată de un fost pilot

De ce nu ar trebui schimbat locul în avion înainte de decolare. Explicația dată de un fost pilot

28 oct. 2025, 21:19, Social
De ce nu ar trebui schimbat locul în avion înainte de decolare. Explicația dată de un fost pilot

Un fost pilot a dezvăluit de ce nu ar trebui ca pasagerii să își schimbe locul înainte de decolare, în ciuda tentației de a prinde un loc mai bun. Pete Hutchison, un fost pilot, a oferit mai multe explicații în acest sens.

Hutchison, care a lucrat în industrie timp de 40 de ani, a comparat avionul cu un balansoar, subliniind importanța încărcării echilibrate pentru a menține stabilitatea aeronavei.

Pilotul a comparat avionul cu un balansoar

„Începerea mutării scaunelor, mai ales în număr semnificativ, în zone neplanificate, ar putea afecta semnificativ echilibrul aeronavei”, a declarat el.

Companiile aeriene echilibrează avioanele calculând greutatea totală, inclusiv pasageri, bagaje și marfă, în raport cu greutatea maximă la decolare. Acest proces implică utilizarea unor greutăți medii precalculate pentru pasageri și bagaje de mână, urmată de ajustarea plasării pasagerilor și a încărcăturii înainte de decolare.

Dacă echilibrul calculat nu se încadrează în limite, echipajele de zbor pot face ajustări, cum ar fi mutarea pasagerilor sau redistribuirea încărcăturii.

Ce importanță are distribuirea corectă a greutății

Încărcarea necorespunzătoare a mărfurilor sau prea mulți oameni așezați într-o singură zonă a avionului pot afecta performanța acestuia. Chiar și pentru un pilot experimentat, o distribuție inegală a greutății poate duce în cazuri extreme la prăbușirea avionului.

„Poziția dvs. specifică în cabină este una dintre variabilele din acel calcul de echilibrare a aeronavei”, a explicat Pete.

Reguli pentru schimbarea locurilor

Hutchison a subliniat că pasagerii trebuie să fie în locurile alocate atât la decolare, cât și la aterizare. În timpul zborului se pot mișca, inclusiv la un alt loc, cu permisiune.

Recomandările autorului:

Citește și

LEGE Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se vor face actualizările
18:45
Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se vor face actualizările
VIDEO EXCLUSIV Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele”
18:16
Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele”
INFRASTRUCTURĂ Transalpina, drumul închis și IZOLAT de autorități în fiecare iarnă. SOLUȚIA disperată găsită de oamenii de afaceri din zonă
14:47
Transalpina, drumul închis și IZOLAT de autorități în fiecare iarnă. SOLUȚIA disperată găsită de oamenii de afaceri din zonă
Mediafax
Turist găsit mort în Creasta Pietrei Craiului. Este al cincilea caz tragic în Meridionali în ultimele 10 zile
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
Fără bani de acasă pentru concursuri și proiecte extrașcolare. Ministerul oprește taxele cerute elevilor
Click
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum s-ar putea curăța creierul nostru de un parazit comun
ULTIMA ORĂ 🚨 Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”?
21:47
🚨 Israel atacă în Gaza. Netanyahu a ordonat lovituri puternice după ce a acuzat Hamas de încălcarea acordului. Ce se întâmplă cu “pacea lui Trump”?
HOROSCOP Patru ZODII vor avea puterea de a trece peste orice problemă, în noiembrie 2025. Cine sunt nativii care nu se tem de nimic în perioada următoare
21:30
Patru ZODII vor avea puterea de a trece peste orice problemă, în noiembrie 2025. Cine sunt nativii care nu se tem de nimic în perioada următoare
ULTIMA ORĂ Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit”
21:06
Anca Alexandrescu a ales să candideze la Primăria Capitalei: „N-am de gând să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit”
NEWS ALERT 🚨 Cel mai puternic URAGAN al secolului lovește Jamaica. Care sunt ultimele evoluții
21:00
🚨 Cel mai puternic URAGAN al secolului lovește Jamaica. Care sunt ultimele evoluții
SĂNĂTATE Colegiul Medicilor reacționează după moartea medicului Ștefania Szabo: „Trebuie să vorbim despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”
20:58
Colegiul Medicilor reacționează după moartea medicului Ștefania Szabo: „Trebuie să vorbim despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”
SPORT Mirel Rădoi a fost sunat de Gigi Becali! Patronul FCSB a intervenit în scandalul cu Mircea Lucescu
20:49
Mirel Rădoi a fost sunat de Gigi Becali! Patronul FCSB a intervenit în scandalul cu Mircea Lucescu