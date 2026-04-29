O femeie a fost concediată, după ce a raportat nereguli la compania la care lucra. Cu toate acestea, a urmat ceva la care nu s-ar fi așteptat.

A denunța nereguli în cadrul unei companii nu este ușor și, în multe cazuri, nu este lipsit de consecințe. Este și cazul unei femei care a ajuns să primească peste un milion de euro după ce a fost concediată în urma semnalării unui presupus caz de nepotism, conform La Razon.

Protagonista acestei povești, care a preferat să rămână anonimă, lucra de peste 30 de ani ca avocat în cadrul unei companii. Potrivit relatării sale, totul s-a petrecut foarte rapid. În ianuarie a depus plângerea, iar în februarie a fost concediată.

Cazul a ajuns în instanță, unde angajatul a susținut că concedierea a fost o represalie directă. Procesul urma să înceapă, dar nu a mai avut loc. Cu câteva minute înainte, compania de asigurări a acceptat un acord, care prevedea acordarea unei despăgubiri de peste un milion de euro pentru concediere abuzivă. O sumă neobișnuită, care a atras atenția și a redeschis dezbaterea privind nivelul de protecție de care beneficiază persoanele care semnalează nereguli din interiorul companiilor.

Acest caz reflectă riscurile care persistă pentru cei care denunță posibile nereguli. Teoretic, legislația spaniolă (adaptată normelor europene) îi protejează pe așa-numiții „avertizori de integritate”, însă în practică, situații ca aceasta arată că procesul poate avea consecințe personale și profesionale.

