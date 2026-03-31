O femeie din Spania care suferă de diabet a fost concediată de la locul de muncă. Justiția dă dreptate angajatorului

Caz controversat în Spania, unde o chelneriță aflată în concediu medical pentru diabet a fost concediată de la locul de muncă după ce a fost surprinsă consumând alcool.

Angajatorul a apelat la detectivi privați pentru a o monitoriza, iar imaginile obținute au fost folosite ca argument în decizia de desfacere a contractului de muncă.

Monitorizată de detectivi privați

Angajatorul, proprietarul unei braserii din Guadalupe, a decis să angajeze detectivi privați pentru a verifica dacă angajata respectă indicațiile medicale în perioada concediului.

Femeia, chelneriță angajată din martie 2022, intrase în concediu medical în octombrie, invocând necesitatea unor analize pentru reglarea glicemiei.

În timpul supravegherii, aceasta a fost filmată într-un restaurant din Murcia, unde consuma un cocktail pe bază de vin roșu și limonadă. Detectivii au susținut că ar fi băut mai multe astfel de pahare.

Decizii diferite luate în instanță

Angajatorul a argumentat că consumul de alcool și băuturi dulci este incompatibil cu starea sa medicală și cu perioada de recuperare.

În viziunea companiei, comportamentul angajatei a fost considerat conștient și în contradicție cu obligațiile din timpul concediului medical.

Inițial, în 2025, instanța a stabilit că concedierea a fost abuzivă și a dispus reintegrarea sau compensarea angajatei.

Ulterior, în urma apelului depus de companie, curtea regională a schimbat decizia și a dat dreptate angajatorului, considerând că angajata nu a respectat măsurile necesare pentru recuperare și că decizia concedierii este justificată.

