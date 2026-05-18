NYT: De 4 luni, Trump poartă negocieri secrete pentru ca SUA să staționeze trupe în Groenlanda. „Anexarea” ar putea avea loc de ziua președintelui

Obsesia președintelui Donald Trump pentru Groenlanda încă nu s-a stins, în ciuda prelungirii războiului cu Iran și a crizei petroliere care se tot agravează.

În ultimele patru luni, negociatorii din SUA, Groenlanda și Danemarca au purtat discuții confidențiale la Washington privind viitorul insulei arctice, cu o populație de 57.000 de oameni.

Trump a amenințat în mod repetat că va anexa Groenlanda pe cale militară. Acțiunea de acest tip ar putea produce o ruptură în cadrul NATO, se tem analiștii geopolitici. Liderii Groenlandei se tem că SUA și-au propus să aibă un rol mai mare în insula arctică.

Unii politicieni groenlandezi chiar au încercuit pe calendarele lor data la care ar putea avea loc „anexarea”: 14 iunie, ziua de naștere a lui Trump. Președintele urmează să împlinească vârsta de 80 de ani.

Cerințele SUA

Potrivit New York Times, care a purtat interviuri cu mai mulți oficiali la Washington, Copenhaga și Groenlanda:

SUA vor să-și staționeze permanent trupele în Groenlanda, chiar dacă insula arctică devine independentă față de Danemarca;

SUA vor să aibă drept de veto în înțelegerile majore de investiții în Groenlanda, cu scopul de a îndepărta competitori ca Rusia și China;

SUA negociază cu Groenlanda un acord de cooperare pe resursele naturale, insula având zăcăminte de petrol, uraniu, metale rare, multe dintre acestea fiind îngropate sub gheață;

Pentagonul plănuiește să trimită pușcași marini în Narsarsuaq, un orășel din sudul Groenlandei. Misiunea: să inspecteze un aeroport din cel de-al Doilea Război Mondial, un port și alte locuri care ar putea să adăpostească trupe SUA;

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: