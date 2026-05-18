NYT: De 4 luni, Trump poartă negocieri secrete pentru ca SUA să staționeze trupe în Groenlanda. „Anexarea” ar putea avea loc de ziua președintelui

Obsesia președintelui Donald Trump pentru Groenlanda încă nu s-a stins, în ciuda prelungirii războiului cu Iran și a crizei petroliere care se tot agravează.
În ultimele patru luni, negociatorii din SUA, Groenlanda și Danemarca au purtat discuții confidențiale la Washington privind viitorul insulei arctice, cu o populație de 57.000 de oameni.
Trump a amenințat în mod repetat că va anexa Groenlanda pe cale militară. Acțiunea de acest tip ar putea produce o ruptură în cadrul NATO, se tem analiștii geopolitici. Liderii Groenlandei se tem că SUA și-au propus să aibă un rol mai mare în insula arctică.
Unii politicieni groenlandezi chiar au încercuit pe calendarele lor data la care ar putea avea loc „anexarea”: 14 iunie, ziua de naștere a lui Trump. Președintele urmează să împlinească vârsta de 80 de ani.
Potrivit New York Times, care a purtat interviuri cu mai mulți oficiali la Washington, Copenhaga și Groenlanda:
Sursa Foto: Shutterstock
Autorul recomandă: