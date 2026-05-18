Prima pagină » Știri externe » NYT: De 4 luni, Trump poartă negocieri secrete pentru ca SUA să staționeze trupe în Groenlanda. „Anexarea” ar putea avea loc de ziua președintelui

NYT: De 4 luni, Trump poartă negocieri secrete pentru ca SUA să staționeze trupe în Groenlanda. „Anexarea” ar putea avea loc de ziua președintelui

NYT: De 4 luni, Trump poartă negocieri secrete pentru ca SUA să staționeze trupe în Groenlanda. „Anexarea” ar putea avea loc de ziua președintelui
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Obsesia președintelui Donald Trump pentru Groenlanda încă nu s-a stins, în ciuda prelungirii războiului cu Iran și a crizei petroliere care se tot agravează. 

În ultimele patru luni, negociatorii din SUA, Groenlanda și Danemarca au purtat discuții confidențiale la Washington privind viitorul insulei arctice, cu o populație de 57.000 de oameni.

Trump a amenințat în mod repetat că va anexa Groenlanda pe cale militară. Acțiunea de acest tip ar putea produce o ruptură în cadrul NATO, se tem analiștii geopolitici. Liderii Groenlandei se tem că SUA și-au propus să aibă un rol mai mare în insula arctică.

Unii politicieni groenlandezi chiar au încercuit pe calendarele lor data la care ar putea avea loc „anexarea”: 14 iunie, ziua de naștere a lui Trump. Președintele urmează să împlinească vârsta de 80 de ani.

Cerințele SUA

Potrivit New York Times, care a purtat interviuri cu mai mulți oficiali la Washington, Copenhaga și Groenlanda:

  • SUA vor să-și staționeze permanent trupele în Groenlanda, chiar dacă insula arctică devine independentă față de Danemarca;
  • SUA vor să aibă drept de veto în înțelegerile majore de investiții în Groenlanda, cu scopul de a îndepărta competitori ca Rusia și China;
  • SUA negociază cu Groenlanda un acord de cooperare pe resursele naturale, insula având zăcăminte de petrol, uraniu, metale rare, multe dintre acestea fiind îngropate sub gheață;
  • Pentagonul plănuiește să trimită pușcași marini în Narsarsuaq, un orășel din sudul Groenlandei. Misiunea: să inspecteze un aeroport din cel de-al Doilea Război Mondial, un port și alte locuri care ar putea să adăpostească trupe SUA;

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum
18:03
Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum
MILITAR Pe durata războiului SUA-Iran, Pakistan a staționat escadrile de aviație și mii de militari în Arabia Saudită
17:37
Pe durata războiului SUA-Iran, Pakistan a staționat escadrile de aviație și mii de militari în Arabia Saudită
INVESTIȚIE Guvernul german pregătește un plan de 10 miliarde de euro pentru apărarea civilă. Ce măsuri are în vedere Berlinul
17:23
Guvernul german pregătește un plan de 10 miliarde de euro pentru apărarea civilă. Ce măsuri are în vedere Berlinul
EXTERNE Conflict deschis între palate la Budapesta. Președintele ungar, Tamás Szujok, refuză să demisioneze anticipat la cererea premierului Péter Magyar
17:08
Conflict deschis între palate la Budapesta. Președintele ungar, Tamás Szujok, refuză să demisioneze anticipat la cererea premierului Péter Magyar
DEZVĂLUIRI Ce se știe despre vizita lui Putin în China. Președintele rus pleacă la Beijing cu greii din energie, miniștrii și oligarhi
16:36
Ce se știe despre vizita lui Putin în China. Președintele rus pleacă la Beijing cu greii din energie, miniștrii și oligarhi
INEDIT Trump merge mai departe cu modernizarea Casei Albe: vrea construirea unui heliport
16:28
Trump merge mai departe cu modernizarea Casei Albe: vrea construirea unui heliport
Mediafax
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro ștearsă
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Vlad Țurcanu, directorul Teleradio Moldova, a DEMISIONAT după scandalul voturilor de la Eurovision 2026
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cine sunt, de fapt, japonezii? O descoperire genetică majoră rescrie istoria
VIDEO Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
18:11
Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
JUSTIȚIE Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost suspendați de CSM din funcțiile de procurori
18:04
Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost suspendați de CSM din funcțiile de procurori
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
17:37
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
ADMINISTRAȚIE Ciprian Ciucu: Avem în plan să construim 9 mari parcări pentru a băga mașinile în subteran. Unde ar urma să fie amplasate
17:34
Ciprian Ciucu: Avem în plan să construim 9 mari parcări pentru a băga mașinile în subteran. Unde ar urma să fie amplasate
FLASH NEWS Șoșoacă a făcut scandal la Cotroceni. Ce cadou „otrăvit” i-a adus lui Nicușor Dan
17:31
Șoșoacă a făcut scandal la Cotroceni. Ce cadou „otrăvit” i-a adus lui Nicușor Dan
FLASH NEWS Un turist bulgar a căzut 40 de metri într-o prăpastie pe Valea Caraimanului. Victima a fost preluată cu un elicopter SMURD. În ce stare se află
17:30
Un turist bulgar a căzut 40 de metri într-o prăpastie pe Valea Caraimanului. Victima a fost preluată cu un elicopter SMURD. În ce stare se află

Cele mai noi

Trimite acest link pe