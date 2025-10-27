Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate. Ce sumă obține zilnic?

Sistemul de garanție returnare RetuRO atinge cifre record. Numai luna trecută au fost duse la aparatele de reciclare peste 500 de milioane de tone de ambalaje, adică 94% din peturile, sticlele și dozele cumpărate din magazine.

La aproape doi ani de când a fost lansat sistemul de garanție returnare sunt tot mai vizibile și efecte. Străzi, râuri și pajiști mai curate, atenție mai mare la bani pentru unii și chiar o sursă de venit pentru alții.

Bărbatul care și-a dat demisia și face bani din sticle reciclate

Doar în luna septembrie au fost colectate peste 507 milioane de ambalaje, adică 94% din cantitatea de ambalaje puse pe piață. Dacă unii reciclează pentru mediul înconjurător, alții o fac pentru banii returnați.

„Cel puțin câte un sac de sticle. 50 sau 60 de lei. Am aproape un an de zile. Am lucrat la salubritate și mi-am dat demisia că nu se dădeau banii la timp.”, spune un om al străzii, potrivit ProTv.

„La final de săptămână mă ajută cu cumpărături mai mici, paste, ceva să fac o mâncare rapidă”, spune un tânăr.

„Întâlnim din ce în ce mai puțin pe străzile din Capitală și nu numai persoane care strigă „Luăm fiare pentru reciclat”. Strategia fiind înlocuită cu o sacoșă, un sac de plastic în care aduni de prin parcuri aceste peturi. Nu este o practică nouă, eu fiind student împreună cu alți câțiva colegi undeva în anul 2002, în SUA, am văzut acolo sistemul ăsta. Pentru fiecare recipient trebuia să lăsăm 50 de cenți, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi și eram constrânși să ducem înapoi peturile respective, ba mai mult, am descoperit că puteam să le luăm și pe cele ale colegilor care nu doreau să le recicleze”, a povestit sociologul Adrian Dan.

În total, în primele nouă luni ale anului, prin Sistemul de Garanție-Returnare au fost colectate peste 4 miliarde de ambalaje și trimise la reciclare aproximativ 290.000 de tone de materiale de PET, aluminiu și sticlă.

