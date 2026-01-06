Prima pagină » Diverse » Rețeta de tocană mănăstirească pe care s-o pregătești de Bobotează. Este gata în 50 de minute

Rețeta de tocană mănăstirească pe care s-o pregătești de Bobotează. Este gata în 50 de minute

06 ian. 2026, 08:06, Diverse
Rețeta de tocană mănăstirească pe care s-o pregătești de Bobotează. Este gata în 50 de minute

Te-ai gândit care poate fi una dintre cele mai simple rețete de tocană mănăstirească? Vezi mai jos, în articol, o rețetă cu legume pe care să o pregătești în mai puțin de o oră, atât de Bobotează, cât și în orice perioadă a anului. Rețeta este perfectă și în cazul persoanelor care țin post sau care nu consumă, în general, carne.

Există o multitudine de rețete cu legume care pot fi pregătite rapid, acasă. Printre acestea se numără și o rețetă de tocană mănăstirească, perfectă pentru perioada postului, care se pregătește în 50 de minute. Este o rețetă preparată, de pildă, în multe dintre așezămintele monahale din România. Desigur, rețeta poate fi adaptată în funcție de preferințele personale.

Rețeta de tocană mănăstirească perfectă pentru zilele de post

Pentru această rețetă vei avea nevoie de ingrediente precum:

  • 4 dovlecei;
  • 3 cepe;
  • 3-4 morcovi;
  • 3-4 ardei;
  • 4 roșii;
  • O legătură de mărar;
  • O legătură de pătrunjel verde;
  • ulei (pentru prăjit);
  • sare și piper.
Tocănița de legume poate varia în funcție de preferințe / foto: Envato

Tocănița de legume poate varia în funcție de preferințe / foto: Envato

Rețeta este pentru 6 porții de mâncare. Timpul de preparare este de 15 minute, iar timpul de gătire este de 35 de minute. Rețeta se prepară rapid, simplu și eficient. Atenția trebuie să fie, în schimb, asupra timpului de fierbere.

„Dovleceii cruzi sunt curățați, apoi tăiați în felii. Acestea sunt prăjite ușor până când se rumenesc. Separat, sunt călite ceapa împreună cu rondelele de morcov, feliile de ardei și de roșii. Se adaugă apă și se lasă la fiert. Când e gata, adăugăm feliile de dovlecel. Tocăm mărar și pătrunjel și presărăm deasupra. Poftă bună”, notează Crestinortodox.ro.

Sursă foto: Envato

