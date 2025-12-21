Rețeta perfectă pentru post. Cum prepari cea mai delicioasă salată de vinete

O salată de vinete de post este o alegere ideală pentru orice moment al zilei, fiind unul dintre cele mai iubite preparate ale bucătăriei românești.

Dacă o prepari corect, salata nu mai are nevoie de maioneză sau de ingrediente de origine animală pentru a fi delicioasă, de aceea, merită încercată această rețetă.

Cum prepari o salată de vinete de post

Pentru rețeta aceasta ai nevoie de un kilogram de vinete bine coapte, de 80 de mililitri de ulei de floarea-soarelui, de o ceapă mică de aproximativ 70 de grame sau, opțional, de o lingură de zeamă de lămâie, de o linguriță rasă de sare și, dacă îți place, de o lingură de apă minerală rece.

Vinetele se coc direct pe flacără, pe grătar sau în cuptor, până când coaja se arde complet, iar miezul devine moale. După coacere, se lasă la scurs într-o sită minimum 30 de minute pentru a elimina lichidul amar. Curățarea se face cu grijă, fără a presa pulpa.

Miezul se toacă fin cu un cuțit de lemn sau plastic, niciodată cu blenderul, pentru a nu se oxida excesiv. Se adaugă sarea și se amestecă ușor, apoi uleiul se încorporează treptat, ca la o maioneză, până când salata capătă o consistență cremoasă.

Ceapa se toacă foarte fin și se adaugă la final sau se înlocuiește cu zeamă de lămâie pentru o variantă mai ușoară. Salata se lasă la rece 20-30 de minute înainte de servire, astfel încât aromele să se echilibreze și se servește pe felii de pâine proaspătă sau prăjită. Merge de minune alături de roșii proaspete, ardei sau castraveți.

Trucuri pentru a pregăti o rețetă perfectă

Un prim sfat important ține de alegerea vinetelor. Acestea trebuie să fie mari, cu coajă lucioasă și fără pete, întrucât acestea au mai puține semințe și un gust mai dulce. Coacerea lor influențează decisiv aroma finală, iar gătirea pe flacără sau grătar oferă acea notă ușor afumată specifică salatei autentice.

Un alt aspect esențial este scurgerea completă a vinetelor, întrucât lichidul rămas poate face salata amară sau apoasă. Tocarea manuală este recomandată pentru a păstra textura naturală și pentru a evita gustul metalic. Dacă vrei o salată mai aerată, poți adăuga o lingură de apă minerală rece în timpul amestecării.

