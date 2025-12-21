Prima pagină » Actualitate » Rețeta perfectă pentru post. Cum prepari cea mai delicioasă salată de vinete

Rețeta perfectă pentru post. Cum prepari cea mai delicioasă salată de vinete

21 dec. 2025, 17:14, Actualitate
Rețeta perfectă pentru post. Cum prepari cea mai delicioasă salată de vinete

O salată de vinete de post este o alegere ideală pentru orice moment al zilei, fiind unul dintre cele mai iubite preparate ale bucătăriei românești.

Dacă o prepari corect, salata nu mai are nevoie de maioneză sau de ingrediente de origine animală pentru a fi delicioasă, de aceea, merită încercată această rețetă.

Cum prepari o salată de vinete de post

Pentru rețeta aceasta ai nevoie de un kilogram de vinete bine coapte, de 80 de mililitri de ulei de floarea-soarelui, de o ceapă mică de aproximativ 70 de grame sau, opțional, de o lingură de zeamă de lămâie, de o linguriță rasă de sare și, dacă îți place, de o lingură de apă minerală rece.

Vinetele se coc direct pe flacără, pe grătar sau în cuptor, până când coaja se arde complet, iar miezul devine moale. După coacere, se lasă la scurs într-o sită minimum 30 de minute pentru a elimina lichidul amar. Curățarea se face cu grijă, fără a presa pulpa.

Miezul se toacă fin cu un cuțit de lemn sau plastic, niciodată cu blenderul, pentru a nu se oxida excesiv. Se adaugă sarea și se amestecă ușor, apoi uleiul se încorporează treptat, ca la o maioneză, până când salata capătă o consistență cremoasă.

Ceapa se toacă foarte fin și se adaugă la final sau se înlocuiește cu zeamă de lămâie pentru o variantă mai ușoară. Salata se lasă la rece 20-30 de minute înainte de servire, astfel încât aromele să se echilibreze și se servește pe felii de pâine proaspătă sau prăjită. Merge de minune alături de roșii proaspete, ardei sau castraveți.

Trucuri pentru a pregăti o rețetă perfectă

Un prim sfat important ține de alegerea vinetelor. Acestea trebuie să fie mari, cu coajă lucioasă și fără pete, întrucât acestea au mai puține semințe și un gust mai dulce. Coacerea lor influențează decisiv aroma finală, iar gătirea pe flacără sau grătar oferă acea notă ușor afumată specifică salatei autentice.

Un alt aspect esențial este scurgerea completă a vinetelor, întrucât lichidul rămas poate face salata amară sau apoasă. Tocarea manuală este recomandată pentru a păstra textura naturală și pentru a evita gustul metalic. Dacă vrei o salată mai aerată, poți adăuga o lingură de apă minerală rece în timpul amestecării.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Hoții au furat o conductă de irigații în Oltenia. Au săpat „tranșee” pe 2 km pentru a o dezgropa
18:10
Hoții au furat o conductă de irigații în Oltenia. Au săpat „tranșee” pe 2 km pentru a o dezgropa
CRĂCIUN Cum remodelează noile generații sărbătorile de Crăciun. Ce arată studiul specialiștilor italieni
18:01
Cum remodelează noile generații sărbătorile de Crăciun. Ce arată studiul specialiștilor italieni
SPECTACULOS China celebrează un „boom” al căsătoriilor. Beijingul permite nunțile în cluburile de noapte, în timp ce se luptă cu declinul demografic
17:45
China celebrează un „boom” al căsătoriilor. Beijingul permite nunțile în cluburile de noapte, în timp ce se luptă cu declinul demografic
EXCLUSIV Elena Iordache, fost președinte al Asociației Procurorilor din România: „Eu cred că e o glumă. Nu cred că cine a vorbit era președintele țării mele”
17:42
Elena Iordache, fost președinte al Asociației Procurorilor din România: „Eu cred că e o glumă. Nu cred că cine a vorbit era președintele țării mele”
ULTIMA ORĂ George Simion spune că Nicușor Dan „nu dă doi bani pe independența Justiției”: „Bătălia este pentru cine numește șefii Serviciilor și șefii Parchetelor. Îi interesează controlul total”
17:05
George Simion spune că Nicușor Dan „nu dă doi bani pe independența Justiției”: „Bătălia este pentru cine numește șefii Serviciilor și șefii Parchetelor. Îi interesează controlul total”
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Digi24
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
Cancan.ro
Pe ce dată trebuie să plătești factura la Digi RCS-RDS, pentru a primit 10% înapoi. Este valabil pentru toți abonații din România
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Sonda MAVEN se rotește neputincioasă după ce s-a pierdut contactul
CONTROVERSĂ Convertirea „omului care știe tot despre tine”: miliardarul Alex Karp a trecut de la „progresism” la „complet anti-woke”. Cum a devenit puterea spatele luptei anti-imigrație a lui Trump și ce știe despre Europa
18:10
Convertirea „omului care știe tot despre tine”: miliardarul Alex Karp a trecut de la „progresism” la „complet anti-woke”. Cum a devenit puterea spatele luptei anti-imigrație a lui Trump și ce știe despre Europa
SCANDAL Japonia își ia adio de la urșii panda, după ce tensiunile cu China au escaladat. Oamenii stau la coadă cu orele pentru a-i vedea pentru ultima oară pe adorabilii Xiao Xiao și Lei Lei
17:37
Japonia își ia adio de la urșii panda, după ce tensiunile cu China au escaladat. Oamenii stau la coadă cu orele pentru a-i vedea pentru ultima oară pe adorabilii Xiao Xiao și Lei Lei
INEDIT Cine l-a „ucis” pe Mozart? Compozitorul și-ar fi presimțit sfârșitul
17:30
Cine l-a „ucis” pe Mozart? Compozitorul și-ar fi presimțit sfârșitul
CRĂCIUN Viitorii regi ai Marii Britanii au pregătit prânzul pentru persoanele nevoiașe. Prințul William vrea să-l învețe pe George despre „realitățile vieții“
17:19
Viitorii regi ai Marii Britanii au pregătit prânzul pentru persoanele nevoiașe. Prințul William vrea să-l învețe pe George despre „realitățile vieții“
ULTIMA ORĂ Ce i-au scris magistrații revoltați lui Nicușor Dan: „Suntem în teroare/ La CAB s-a instaurat frica/ Sub apartenența legalității se întâmplă lucruri grave”
17:09
Ce i-au scris magistrații revoltați lui Nicușor Dan: „Suntem în teroare/ La CAB s-a instaurat frica/ Sub apartenența legalității se întâmplă lucruri grave”
ARMATĂ De ce armata SUA trebuie să se reinventeze pentru a fi cu un pas înaintea coaliției autocrațiilor
16:33
De ce armata SUA trebuie să se reinventeze pentru a fi cu un pas înaintea coaliției autocrațiilor

Cele mai noi