Rețeta tradițională pentru cornulețe fragede și delicioase. Ce ingredient secret folosesc gospodinele pentru aluat

03 ian. 2026, 20:02, Actualitate
Cornulețele cu untură se numără printre cele mai delicioase deserturi ale iernii, alături de cozonac și alte dulciuri emblematice ale copilăriei, precum prăjitura Albă ca Zăpada.

Cornulețele sunt foarte ușor de făcut și se pot umple după bunul plac, de la nucă și cacao până la rahat sau gem de casă.

De ce ingrediente ai nevoie pentru cornulețele cu nucă

Aluatul acestor cornulețe este extrem de fraged datorită unui ingredient special: untura. Rețeta este una veche și se folosește combinația clasică dintre untură și smântână, care face aluatul să fie unul moale, ușor de modelat și plăcut la copt.

Untura face cornulețele să fie fragede, sfărâmicioase și să se topească în gură. Grăsimea se topește imediat la copt și lasă aluatul aerat și sfărâmicios. Este ingredientul care dă textura tradițională, care nu se poate obține la fel de bine cu unt. De asta, cornulețele cu untură din copilărie aveau gustul acela inconfundabil.

Un rol important îl are și smântâna acrișoară. Face aluatul suplu, elastic și ușor de lucrat. Aduce umiditate, ajută la legarea ingredientelor și contribuie la frăgezime. Smântâna grasă este foarte importantă pentru că are mai puțină apă și nu face aluatul tare în timpul coacerii.

Ingrediente:

  • 100 g untură
  • 100 g smântână cu minim 20% grăsime
  • 1 praf de sare
  • 120 g făină (aproximativ)
  • Esență de vanilie
  • Coaja de la 1 portocală

Pentru umplutură:

  • Rahat
  • Nucă măcinată
  • Magiun
  • Cremă de ciocolată

Pentru decor:

  • Zahăr pudră

Mod de preparare

Adaugă untura într-un bol încăpător. Pune smântâna groasă peste ea și amestecă bine până obții o cremă omogenă. Presară praful de sare, apoi adaugă treptat făina. Frământă ușor, doar cât să se lege aluatul. Oprește-te când devine moale, suplu și nelipicios; nu frământa prea mult, ca să rămână fraged. Pune câtă făină e necesar ca să obții un aluat nelipicios, dar moale și suplu. Ai grijă să nu pui mai mult de 20-30 de grame în plus față de rețetă, pentru că vei obține un aluat prea tare.

Pune aluatul pe blatul presărat cu puțină făină. Întinde o foaie nici prea subțire, nici prea groasă, cam de un deget grosime. Taie triunghiuri egale și pune câte o bucățică de rahat, o linguriță de magiun sau nucă în partea lată. Rulează cornulețele spre vârf și așază-le în tavă, pe hârtie de copt, cu vârful lipit de tavă, astfel încât să nu se desfacă la copt. Lasă puțin spațiu între ele.

Coace în cuptorul preîncălzit la 180°C, aproximativ 10–12 minute, până prind un început de culoare pe margini, dar rămân deschise la suprafață. Scoate-le fierbinți și tăvălește-le imediat în zahăr pudră simplu sau vanilat.

