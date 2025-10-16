Câți bani au primit Cătălin Bordea și Nelu Cortea, de la Antena 1, pentru doar un episod la Asia Express 2025

Cătălin Bordea și Nelu Cortea, foști câștigători ai show-ului „Asia Express” și două dintre cele mai îndrăgite vedete din showbizul de televiziune, s-au întors în competiția de la Antena 1. Prezența lor în aventura asiatică a fost, însă, doar pentru o scurtă perioadă.

Mai exact, Bordea și Cortea, comedianți extrem de apreciați de public, au acceptat provocarea de a reveni pe micile ecrane pentru o singură etapă din noul sezon.

Câți bani au încasat Bordea și Cortea pentru un episod de Asia Express 2025

Episodul în care apar cei doi a fost filmat în Vietnam.

Potrivit unor surse din producție, Bordea și Cortea au fost remunerați cu 10.000 de euro în total, adică 5.000 de euro de fiecare, pentru cele doar trei zile petrecute pe platourile de filmare în Vietnam.

Mai mult ca sigur că revenirea lor a fost gândită ca o surpriză făcută fanilor emisiunii Asia Express, știut fiind faptul că Bordea și Cortea aduc un plus de umor și energie în competiție. De altfel, ei au fost implicați într-o probă specială alături de echipele din concurs, momentele savuroase petrecute stârnind bucuria telespectatorilor.

Noul sezon al emisiunii „Asia Express 2025”, filmat în Vietnam și Taiwan, promite să fie printre cele mai spectaculoase show-uri de până acum, cu probe intense, peisaje spectaculoase și invitați surpriză.

Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU

Una dintre vedetele ediției în curs este Alina Pușcău, model de talie internațională, despre care mulți români se întreabă câte clase are, de fapt.

„Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul. Fetele sunt foarte rele”, povestește Alina Pușcău, una dintre cele mai frumoase românce de la Hollywood.

Alina Pușcău are o carieră de invidiat în modelling, pentru care a făcut numeroase sacrificii, scrie b1tv.ro.

Alina este cunoscută nu doar pentru frumusețea ei, ci și pentru inteligență, chiar a abandonat școala românească la vârsta de 14 ani, pentru a-și urma visul american.

Acolo a început totul de la zero, a studiat actoria și a urmat cursuri de dezvoltare personală.

„Când intri în lumea asta a modellingului la nivel internațional, ai foarte mult egoism și mândrie. Modelele sunt foarte rele, își pun și piedici ca să nu prindă un contract la Victoria’s Secret. După ce am făcut shootingul cu ei, trebuia să fac campania la ei și să iau contractul lui Gisele Bündchen! Cum? M-a luat să fac surfing. S-a dat prietenă cu mine, am ieșit la mare și m-a lăsat acolo.

Eu nu știam să conduc, a venit cineva să mă ajute. Am întârziat la avion, ei m-au așteptat, așa că mi-au tăiat contractul, au zis că nu sunt profesionistă. Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul, fetele sunt foarte rele. Am fost foarte naivă. Din cauza naivității, m-am pierdut pe mine”, a spus Alina Pușcău, acum câțiva ani, potrivit Cancan.

