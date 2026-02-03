Prima pagină » Diverse » Showbiz » Ce se va difuza pe Pro TV, începând cu 9 februarie 2026, în locul emisiunii lui Cătălin Măruță

03 feb. 2026, 07:34, Showbiz
La data de 6 februarie 2026, Cătălin Măruță va susține ultima ediție a emisiunii „La Măruță” la Pro TV. Show-ul care se difuzează după-amiază își „trage cortina”, după 18 ani de activitate. Începând cu data de 9 februarie 2026, în grila TV vor apărea două seriale, de la 14:00 și 15:00.

După 18 ani de activitate, emisiunea „La Măruță” nu va mai putea fi urmărită pe micile ecrane, după data de 6 februarie 2026. Show-ul va fi scos din grilă și va fi înlocuit cu două seriale, de la orele 14:00 și 15:00. Acestea vor putea fi urmărite începând cu data de 9 februarie 2026, luni, arată CANCAN.

Adio „La Măruță”: emisiunea a fost înlocuită cu 2 seriale

În grila TV vor apărea două noi producții. Și anume, „La marginea lumii” („Uzak Șehir”), care va fi difuzat de la ora 14:00, precum și „Leyla” („Leyla: Hayat… Ask… Adalet…”), un serial turcesc pe care telespectatorii îl vor putea urmări de la ora 15:00, la Pro TV. Cele două seriale vor fi difuzate în intervalul în care telespectatorii erau obișnuiți să privească emisiunea „La Măruță”.

Potrivit sursei citate, serialul turcesc „Leyla” aduce în atenție povestea de viață dramatică a celor două peronaje principale, Leyla și Civan. În primele episoade ale serialului, telespectatorii vor descoperi modul în care trăiesc cele două personaje principale, precum și o poveste ruptă de realitate.

Apoi, de la ora 16:00, telespectatorii vor putea urmări pe Pro TV continuarea seriei „Lecții de viață”.

Timp de 18 ani, emisiunea „La Măruță”, prezentată de Cătălin Măruță, a ținut telespectatorii lipiți de micile ecrane. Formatul TV va avea ultima ediție la data de 6 februarie 2026 (vineri). Închiderea formatului și, implicit, plecarea prezentatorului au fost confirmate de Aleksandras Cesnavicius, șeful Pro TV.

Decizia are scopul de a „răspunde atât publicului de televiziune liniră, cât și consumatorilor digitali”. Totul este „în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție”.

