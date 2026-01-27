Prima pagină » Diverse » Showbiz » Decizie de ultim moment la Pro TV pentru echipa lui Cătălin Măruță, după concedieri

27 ian. 2026
Cătălin Măruță (47 de ani) va mai prezenta emisiunea „La Măruță” până pe 6 februarie 2026. Show-ul de la Pro TV își „trage cortina”, după 18 ani de activitate pe micile ecrane. Decizia aparține șefilor din Pache Protopopescu, care relevă faptul că închiderea formatului este parte a unui „proces de adaptare a strategiei de conținut”. Acum, a fost luată o decizie de ultim moment la Pro TV pentru echipa lui Cătălin Măruță, după concedieri. Vezi mai jos.

După valul de concedieri de la Pro TV, o altă decizie a fost luată în interiorul stației TV. Unora dintre angajații din echipa lui Măruță li s-ar fi propus să susțină concursuri pentru a ocupa un loc în trust, notează CANCAN.

Pentru Alina Tolontan, producătoarea emisiunii, i s-ar fi atribuit un alt proiect. Inițial, varianta de reintegrare a echipei lui Cătălin Măruță nu ar fi fost luată în calcul, însă decizia ar fi venit în urma reacțiilor stârnite de anunțul că show-ul se închide. Astfel, șefii din Pache Protopopescu ar fi luat în calcul reintegrarea mai multor persoane din echipă.

De asemenea, propunerile salariale ar fi mai mici, spre deosebire de cele încasate în urma proiectului „La Măruță”. De asemenea, ar fi vorba și despre reduceri consistente de bugete în trust.

„Ni s-a spus clar că bugetele nu mai sunt aceleași. Practic, ni se cerea să facem aceeași muncă, pe bani mult mai puțini. Pentru unii dintre noi, asta nu a fost o opțiune”, a declarat, sub protecția anonimatului, un membru al echipei, pentru CANCAN.

Timp de 18 ani, emisiunea prezentată de Cătălin Măruță a putut fi urmărită pe micile ecrane, la Pro TV. Formatul TV va avea ultima ediție la data de 6 februarie 2026. Odată ce s-a aflat în spațiul public despre închiderea formatului TV, multe persoane au fost curioase să afle următoarea mișcare a prezentatorului, precum și ce se întâmplă cu echipa lui. Închiderea formatului și, implicit, plecarea prezentatorului au fost confirmate de Aleksandras Cesnavicius, șeful Pro TV.

