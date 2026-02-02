Televiziunile de știri pierd teren. Care este singurul post care și-a crescut audiența în 2025

Anul trecut s-a înregistrat o scădere surprinzătoare a audiențelor pentru cele mai importante posturi din România. Singura televiziune care a câștigat masiv a fost Realitatea Plus, care este stație de știri.

Conform raportului Kantar Media, transmis Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), pe mișcările au fost spectaculoase nișa canalelor de știri.

România TV și Antena 3 CNN au pierdut 18.114, respectiv 19.128 de telespectatori la nivel național, în timp ce Realitatea Plus a câștigat 58.195 de persoane, cea mai mare creștere de audiență de pe piața TV în 2025.

Calculând în procente, majorarea indicelui de audiență al Realității Plus a fost de 75,5%, fiind al doilea an consecutiv în care audiența acestei stații crește abrupt.

Motorul” care a propulsat ratingul a fost Călin Georgescu, favoritul fără limite al Realității Plus, notează Libertatea.

În schimb, Digi 24 a rămas mult în urma celor trei rivali, deși a câștigat 3.547 de telespectatori față de 2024.

Ierarhia pe nișa știrilor TV:

România TV: 216.598 de telespectatori pe minut

Antena 3 CNN: 139.009 telespectatori pe minut

Realitatea Plus: 135.198 de telespectatori pe minut

Digi24: 61.785 de telespectatori pe minut

B1 TV: 33.148 de telespectatori pe minut

TVR Info: 7.380 de telespectatori pe minut (locul 48 din 134 de televiziuni)

