Dan Alexa, apariție surpriză alături de Elisabeta Lipă și Amatto Zaharia

17 oct. 2025, 09:45, Sport
Cele mai mari nume din sport, artă și antreprenoriat se întâlnesc într-o seară de gală dedicată excelenței românești.

Pe scena Galei Performanței & Excelenței 2025 vor urca Elisabeta Lipă, cea mai titrată canotoare din lume, și Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, personalități care definesc disciplina și performanța.

Amatto Zaharia a format generații de campioni și a transformat Kempo într-un sport recunoscut internațional, contribuind la promovarea imaginii României în lume. Alături de el, Elisabeta Lipă, personalitate cu un palmares unic în istoria canotajului mondial, continuă să inspire.

Surpriza serii o reprezintă Dan Alexa, fost fotbalist de performanță și actual antrenor. Alexa se alătură marilor sportivi premiați, într-un moment dedicat valorilor care definesc spiritul sportului românesc.

Dan Alexa a jucat la echipe ca Timișoara, Rocar, Dinamo, Rapid, Anorthosis Famagusta sau Beijing Hyundai. A antrenat la cluburi ca Poli Timișoara, Rapid, ASA Târgu Mureș, Concordia Chiajna, Dunărea Călărași, Astra, Reșița, FC Brașov, FC Botoșani sau CS Tunari.

Pe scena galei vor mai fi prezenți Camelia Potec, campioană olimpică la înot, dar și vedete din televiziune și artă. Seara va celebra, totodată, tineri campioni care scriu deja istoria noii generații, într-un cadru de eleganță, emoție și recunoaștere, unde performanța și frumusețea autentică se întâlnesc într-un spectacol al valorilor românești.

„Această ediție are o semnificație specială: 15 ani de muncă, emoție și recunoștință pentru oamenii care au făcut România mai bună prin ceea ce sunt și prin ceea ce lasă în urmă”, a declarat Adela Diaconu, fondatoarea galei. „Reunim legende ale României din sport, cultură, știință și antreprenoriat. Este un eveniment care ne amintește că performanța nu se uită și că recunoștința este cea mai frumoasă formă de motivație”, a adăugat Adela Diaconu. Gala Performanței & Excelenței 2025 promite o întâlnire între eleganță, emoție și recunoaștere, dedicată celor care duc mai departe spiritul valorilor românești.

