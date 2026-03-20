Cillian Murphy, actorul principal din „Peaky Blinders”, a vorbit despre noul proiect din universul serialului

Cillian Murphy (49 de ani), actorul principal din „Peaky Blinders”, a vorbit, în cadrul unui interviu pentru Observator, despre noul proiect din universul serialului care a devenit un fenomen global. Alături de el s-au aflat și colegii săi de platou, Tim Roth și Rebecca Ferguson.

Cillian Murphy a vorbit, în cadrul unui interviu, despre noul proiect din care face parte, și anume „Peaky Blinders: Omul nemuritor”. Tommy Shelby, personajul îndrăgit din serial, revine pe marile ecrane cu o nouă poveste. Personajul este forțat să revină dintr-un exil autoimpus pentru un singur scop. Și anume, să își salveze moștenirea și familia.

„Peaky Blinders” a devenit un fenomen global

Actorul a precizat, în cadrul interviului, că nimeni nu s-ar fi așteptat ca „Peaky Blinders” să devină un real fenomen.

„Nu ne-am așteptat niciodată să devenim un asemenea fenomen. S-a întâmplat, de fapt, foarte treptat și încet, iar totul a pornit de la fani. Fanii l-au transformat în ceea ce este acum și au început să vorbească despre el, să se costumeze și să împărtășească diverse lucruri”, a spus Cillian Murphy pentru Observator.

Altfel, Tim Roth mărturisește, surprinzător, că nu a urmărit serialul care a devenit fenomen global.

„Nu am văzut niciodată serialul, deși, de obicei, urmăresc cam tot ce apare. Și am descoperit că este o poveste incredibilă. Cillian m-a rugat să accept rolul, am citit scenariul, iar scenariul este excelent. Te simți complet absorbit de poveste și ești fascinat de ea”, a spus Tim Roth.

Cillian Murphy, actorul principal din „Peaky Blinders”, a vorbit despre noul proiect din universul serialului

Cillian Murphy, actorul principal din „Peaky Blinders”

„Să pot interpreta acest rol mi se pare extraordinar pentru public”

Altfel, Cillian Murphy a mărturisit că nu se teme să interpreteze personaje negative. El precizează că „nu este o simplă poveste”, fiind, de fapt, complexă.

„Să pot interpreta acest rol mi se pare extraordinar pentru public, pentru că nu e o simplă poveste cu buni și răi, ca în viața reală, ci e extrem de complexă. Dar Steve (Knight, n.r.) mi-a spus ceva ce mi s-a părut cu adevărat uimitor. Mi-a spus că Thomas Shelby este un om bun care face lucruri rele pentru un scop nobil. E o perspectivă minunată, liniștită și rațională, dar și complet nebunească”, adaugă actorul Cillian Murphy.

Sursă foto: Mediafax Foto
Sursă video: Observator – Antena 1

