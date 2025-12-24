Prima pagină » Știri externe » Netflix a lansat trailerul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man”. Cum se continuă povestea faimosului personaj Tommy Shelby

24 dec. 2025, 18:20, Știri externe
Netflix a lansat primul trailer al lungmetrajului „Peaky Blinders: The Immortal Man”. Fanii se pot bucura astfel de continuarea poveștii din universul Peacky Blinders, unde Cillian Murphy rămâne actorul principal al acțiunii.  Premiera va avea loc în cinematografe pe 6 martie 2026, iar pe 20 martie va fi disponibil și pe platforma de streaming. Acesta nu este finalul definitiv al poveștii. Au fost deja confirmate două noi serii derivate, care vor urmări noua generație a familiei Shelby după război.

Acțiunea este plasată în anul 1940, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, unde Tommy Shelby este forțat să revină dintr-un exil autoimpus în Birmingham-ul devastat de bombardamente. El va fi implicat în misiuni secrete de război bazate pe evenimente reale, fiind nevoit să aleagă între a-și înfrunta moștenirea sângeroasă sau a o distruge definitiv pentru a-și salva familia și țara.

Cillian Murphy revine în rolul legendarului Tommy Shelby și, pe lângă acesta, și actori cu care ne-am obișnuit deja în serial: Sophie Rundle (Ada Thorne), Stephen Graham (Hayden Stagg), Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs) și Ian Peck (Curly).

Lungmetrajul aduce pe ecrane și actori de renume, precum Barry Keoghan (care pare să conducă o nouă generație de „Peaky Blinders”), Rebecca Ferguson, Tim Roth și Jay Lycurgo.

Acțiunea se petrece în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Sinopsisul oficial al filmului stabilește cadrul de la care pornește povestea odată cu începutul filmului: „Birmingham, 1940. În mijlocul haosului celui de-al Doilea Război Mondial, Tommy Shelby este forțat să se întoarcă dintr-un exil autoimpus pentru a înfrunta cea mai periculoasă confruntare de până acum. Cu viitorul familiei și al țării în joc, Tommy trebuie să se confrunte cu proprii săi demoni și să aleagă dacă își va înfrunta moștenirea sau o va arde până la temelii”.

Acuratețea istorică din universul Peaky Blinders este un amestec de fapte reale și mitologie urbană, unde creatorul Steven Knight alege adesea să modifice istoria în favoarea dramatismului. Acțiunea începe în anul 1919, după Primul Război Mondial, și continuă până în 1940 în noul film. Adevărata bandă Peaky Blinders a activat în Birmingham mult mai devreme, având apogeul în anii 1890. Până în 1920, aceștia fuseseră deja înlocuiți de rivali precum The Birmingham Boys, conduși de Billy Kimber.

Personajul Tommy este o creație pur fictivă. Banda reală era formată din tineri din clasa muncitoare care nu aveau ambițiile politice sau bogăția afișată de personajele din serial.

