Gala premiilor Oscar a fost întotdeauna ocazia perfectă pentru vedetele de la Hollywood să se întreacă în ținute care mai de care mai spectaculoase… ținute menite să le sublinieze unicitatea și autenticitatea.

La ediția din 2026, însă, nu paietele, rochiile unicat sau decolteurile îndrăznețe au atras privirile pe covorul roșu – deși toate acestea au fost prezente –, ci o mulțime de ținute în care albul a dominat, look-uri pe care criticii le-au numit pur și simplu „de mireasă“.

În fruntea acestui curent s-a aflat nimeni alta decât Emma Stone, care a pășit pe covorul roșu într-o rochie Louis Vuitton realizată pe comandă. Cu spatele decupat, detalii strălucitoare și mâneci scurte, câștigătoarea a două premii pentru Cea mai bună actriță a sosit la Dolby Theatre, seara trecută, pentru a-și marca a șaptea nominalizare la Oscaruri.

După ce a obținut și ea o nominalizare la Oscar, actrița Elle Fanning și-a făcut apariția în fața camerelor de filmat tot într-o rochie Givenchy albă, de bal, acoperită cu cristale și pe care a accesorizat-o, bineînțeles, cu diamante.

Gwyneth Paltrow, care și-a făcut recent revenirea pe marile ecrane în filmul „Marty Supreme”, a ales o ținută mult mai îndrăzneață, o rochie din mătase de culoarea fildeșului de la Giorgio Armani Privé, cu un crăpeu „infinit“ pe lateral.

Și Nicole Kidman, Priyanka Chopra și Mia Goth au optat pentru ținute în stil „pseudo-mireasă“. La fel și Teyana Taylor, care și-a făcut apariția într-o rochie Chanel din satin și cu bretele subțiri la petrecerea Vanity Fair Oscar. Tot alb a ales să poarte și celebrul fotomodel Bella Haddid, precum și actrița Rose Byrne.

Albul a fost și culoarea aleasă de domni, se pare. Timothée Chalamet, de exemplu, a apărut într-un costum „all white“, semnat Givenchy by Sarah Burton, pe covorul roșu al galei Oscar din 2026. La fel și colegul său de breaslă, actorul american Jeremy Pope.

„Cloud Dancer”, culoarea anului

Avalanșa de nuanțe de alb pe covorul roșu de la Premiile Oscar din acest an nu a fost deloc accidentală. Institutul Pantone a desemnat „Cloud Dancer” drept culoarea anului 2026, o nuanță de alb pur, aerat și echilibrat.

Au fost, însă, și vedete care au dat o pată de culoare Oscarurilor din acest an. Actrița Jessie Buckley, care a luat acasă trofeul pentru cea mai bună actriță, a apărut într-o rochie Chanel roz cu roșu, cu umerii goi, inspirată de Grace Kelly.

Tot pentru roz a optat și tânăra Mckenna Grace, în vârstă de 19 ani, care semăna cu o prințesă într-o rochie roz pal cu trenă lungă.

Demi Moore, pe de altă parte, a atins noi culmi ale eleganței, într-o rochie Gucci, împodobită cu pene în nuanțe verzi.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Timothée Chalamet a fost umilit la Premiile Oscar 2026. Conan O’Brien a râs de el de față cu Kylie Jenner

Michael B. Jordan îl învinge pe Leonardo Di Caprio. Un rol „dublu“ i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor. Unde și-a sărbătorit triumful