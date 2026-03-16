16 mart. 2026, 16:34, Știri externe
Galerie Foto 19

Gala premiilor Oscar a fost întotdeauna ocazia perfectă pentru vedetele de la Hollywood să se întreacă în ținute care mai de care mai spectaculoase… ținute menite să le sublinieze unicitatea și autenticitatea.

La ediția din 2026, însă, nu paietele, rochiile unicat sau decolteurile îndrăznețe au atras privirile pe covorul roșu – deși toate acestea au fost prezente –, ci o mulțime de ținute în care albul a dominat, look-uri pe care criticii le-au numit pur și simplu „de mireasă“.

Emma Stone, Sursă foto: Mediafax

În fruntea acestui curent s-a aflat nimeni alta decât Emma Stone, care a pășit pe covorul roșu într-o rochie Louis Vuitton realizată pe comandă. Cu spatele decupat, detalii strălucitoare și mâneci scurte, câștigătoarea a două premii pentru Cea mai bună actriță a sosit la Dolby Theatre, seara trecută, pentru a-și marca a șaptea nominalizare la Oscaruri.

După ce a obținut și ea o nominalizare la Oscar, actrița Elle Fanning și-a făcut apariția în fața camerelor de filmat tot într-o rochie Givenchy albă, de bal, acoperită cu cristale și pe care a accesorizat-o, bineînțeles, cu diamante.

Gwyneth Paltrow, Sursă foto: Profimedia

Gwyneth Paltrow, care și-a făcut recent revenirea pe marile ecrane în filmul „Marty Supreme”, a ales o ținută mult mai îndrăzneață, o rochie din mătase de culoarea fildeșului de la Giorgio Armani Privé, cu un crăpeu „infinit“ pe lateral.

Nicole Kidman, Sursă foto: Instagram/ Chanel

Și Nicole Kidman, Priyanka Chopra și Mia Goth au optat pentru ținute în stil „pseudo-mireasă“. La fel și Teyana Taylor, care și-a făcut apariția într-o rochie Chanel din satin și cu bretele subțiri la petrecerea Vanity Fair Oscar. Tot alb a ales să poarte și celebrul fotomodel Bella Haddid, precum și actrița Rose Byrne.

Priyanka Chopra, Sursă foto: Mediafax

Albul a fost și culoarea aleasă de domni, se pare. Timothée Chalamet, de exemplu, a apărut într-un costum „all white“, semnat Givenchy by Sarah Burton, pe covorul roșu al galei Oscar din 2026. La fel și colegul său de breaslă, actorul american Jeremy Pope.

„Cloud Dancer”, culoarea anului

Avalanșa de nuanțe de alb pe covorul roșu de la Premiile Oscar din acest an nu a fost deloc accidentală. Institutul Pantone a desemnat „Cloud Dancer” drept culoarea anului 2026, o nuanță de alb pur, aerat și echilibrat.

Au fost, însă, și vedete care au dat o pată de culoare Oscarurilor din acest an. Actrița Jessie Buckley, care a luat acasă trofeul pentru cea mai bună actriță, a apărut într-o rochie Chanel roz cu roșu, cu umerii goi, inspirată de Grace Kelly.

Tot pentru roz a optat și tânăra Mckenna Grace, în vârstă de 19 ani, care semăna cu o prințesă într-o rochie roz pal cu trenă lungă.

Demi Moore, Sursă foto: Profimedia

Demi Moore, pe de altă parte, a atins noi culmi ale eleganței, într-o rochie Gucci, împodobită cu pene în nuanțe verzi.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Timothée Chalamet a fost umilit la Premiile Oscar 2026. Conan O’Brien a râs de el de față cu Kylie Jenner

Michael B. Jordan îl învinge pe Leonardo Di Caprio. Un rol „dublu“ i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor. Unde și-a sărbătorit triumful

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Piloții americani au efectuat peste 6.000 de zboruri de la începutul războiului cu Iranul, spune șeful CENTCOM. Ce ținte au vizat aceștia
16:39
Piloții americani au efectuat peste 6.000 de zboruri de la începutul războiului cu Iranul, spune șeful CENTCOM. Ce ținte au vizat aceștia
TURISM Vacanțele în Dubai au devenit un vis la propriu. Cât a ajuns să coste un zbor din cauza războiului și prin ce experiențe de coșmar trec turiștii
16:09
Vacanțele în Dubai au devenit un vis la propriu. Cât a ajuns să coste un zbor din cauza războiului și prin ce experiențe de coșmar trec turiștii
FLASH NEWS Rusia, marele câștigător al conflictului dintre SUA și Iran. Peskov: „Creșterea prețului petrolului generează venituri substanțiale la buget”
15:44
Rusia, marele câștigător al conflictului dintre SUA și Iran. Peskov: „Creșterea prețului petrolului generează venituri substanțiale la buget”
CONTROVERSĂ În contextul crizei petrolului, prim-ministrul Belgiei cere normalizarea relațiilor cu Rusia pentru ca Europa să aibă acces al energie ieftină
15:11
În contextul crizei petrolului, prim-ministrul Belgiei cere normalizarea relațiilor cu Rusia pentru ca Europa să aibă acces al energie ieftină
FLASH NEWS Iranul îl ironizează pe Trump pentru că a cerut ajutorul aliaților în legătură cu Strâmtoarea Ormuz: „Este închisă doar pentru dușmanii noștri“. Ce condiție pune Teheranul navelor chineze care vor să traverseze
14:53
Iranul îl ironizează pe Trump pentru că a cerut ajutorul aliaților în legătură cu Strâmtoarea Ormuz: „Este închisă doar pentru dușmanii noștri“. Ce condiție pune Teheranul navelor chineze care vor să traverseze
DECES Actorul John Alford a murit, la vârsta de 54 de ani. El se afla în închisoare pentru mai multe acuzații grave
14:41
Actorul John Alford a murit, la vârsta de 54 de ani. El se afla în închisoare pentru mai multe acuzații grave
Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Click
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
„Ecouri” zoroastriene, descoperite în textele evreiești din Egiptul antic
EDUCAȚIE Peste 145.000 de elevi români din clasele a VIII-a au susținut astăzi prima probă la simularea pentru Evaluare Națională 2026
16:42
Peste 145.000 de elevi români din clasele a VIII-a au susținut astăzi prima probă la simularea pentru Evaluare Națională 2026
FLASH NEWS Diana Șoșoacă a făcut scandal în Cimitirul Montparnasse din Paris. Ce a înfuriat-o pe președinta SOS și de ce i-a certat pe românii din Franța
16:32
Diana Șoșoacă a făcut scandal în Cimitirul Montparnasse din Paris. Ce a înfuriat-o pe președinta SOS și de ce i-a certat pe românii din Franța
NEWS ALERT Nicușor Dan, întâlnire cu delegația OMV Petrom în plină criză: „Am abordat și tema prețurilor la combustibili. Importăm 80% din țițeiul necesar”
16:10
Nicușor Dan, întâlnire cu delegația OMV Petrom în plină criză: „Am abordat și tema prețurilor la combustibili. Importăm 80% din țițeiul necesar”
ALERTĂ Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul Virgil Bălăceanu. De ce ar fi imposibil ca țara noastră să fie afectată de acest conflict, potrivit ofițerului român
16:08
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul Virgil Bălăceanu. De ce ar fi imposibil ca țara noastră să fie afectată de acest conflict, potrivit ofițerului român

Cele mai noi

Trimite acest link pe