Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026.

După ce a fost difuzat la Kanal D și apoi la Pro TV, Survivor România ajunge la Antena 1, scrie cancan.ro. Emisiunea-concurs va fi prezentată de Adi Vasile, fost jucător și antrenor de handbal.

Figură cunoscută a handbalului, Adi Vasile va prezenta Survivor România 2026. Are 43 de ani, din care 33 i-a petrecut pe terenul de handbal.

Adi Vasile a câștigat titluri naționale și trofee europene atât ca jucător, cât și ca antrenor, scrie sursa citată. Acesta a adus Champions League în palmaresul fetelor de la CSM și a coordonat echipa națională de handbal feminin la Mondiale.

Ca antrenor, Adi Vasile câștiga 10.000 de euro pe lună. Sportivul este gata să petreacă șase luni în mijlocul Oceanului Atlantic.

Filmările vor dura cinci luni (din 9 ianuarie până înainte de Cupa Mondială, în iunie, care va fi transmisă tot de Antena 1, din 11 iunie).

În total, sunt cinci luni, iar suma va fi de 5 x 6.000 de euro /lună, adică în total 30.000 de euro.

Ce spune Adi Vasile despre Survivor România

Adi Vasile subliniază că, după ce a condus campioni, acum va conduce supraviețuitori. E nevoie de o stare psihică, fizică impecabilă și trebuie să fii un bun strateg, adaugă prezentatorul Survivor.

„Voi fi conectat 100% cu concurenții noștri”, promite Adi Vasile. Pe măsură ce concurenții Survivor România vor părăsi zona de confort, concursul va deveni cu atât mai interesant.

