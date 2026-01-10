Prima pagină » Actualitate » Cu ce avere a rămas Călin Donca după sechestru? Câți bani a ajuns să cheltuiască lunar actualul concurent Survivor 2026 de la Antena 1

10 ian. 2026, 09:59, Actualitate
Iată ce avere i-a rămas lui Călin Donca după sechestru și câți bani a ajuns cheltuiască lunar actualul concurent Survivor 2026 de la Antena 1.

Viața lui Călin Donca de la Survivor România 2026 se poate împărți în două etape importante: înainte și după sechestrul pe avere. Astfel, înainte de acesta, Faimosul deținea un parc auto, evaluat oficial la peste 2.000.000€. Parcul auto includea mașini precum Lamborghini Aventador SVJ, McLaren 720S, Rolls-Royce Cullinan și Bentley. Pe partea de imobiliare – o vilă în Brașov de peste 1.000 mp, estimată la 1.200.000€ – 1.500.000€, plus terenuri în zone turistice.

La capitolul afaceri notăm portofoliul de parcuri fotovoltaice și cele 17 firme controlate erau evaluate (de el) la zeci de milioane, dar activele tangibile și cash-ul erau estimate la aproximativ 5.000.000€. Ca și o estimare totală, vorbim deci de sume între 8.000.000€ – 10.000.000€ (active totale, incluzând bunurile de lux și investițiile în energie).

Perioada de după sechestru, adică din 2025 încoace, este total diferită pentru acesta, după ce autoritățile au pus sechestru pentru a acoperi un prejudiciu total de aproximativ 2.500.000€ (compus din 800.000€ evaziune fiscală, 1.600.000delapidare și 700.000$ înșelăciune crypto), acești bani fiind înghețați”.

În 2024 și 2025, Călin Donca a reușit recupereze prin instanță o parte din mașini și accesul la anumite conturi de firmă. Totuși, un bolid de 300.000i-a fost raportat ca furat, iar altele au fost vândute sau returnate către firme de leasing.

În ce privește lichiditățile curente, Călin Donca a spus Donca a trebuit reînceapă de la sume mici. Totuși, veniturile din activitatea de influencer și cursurile de business îi aduc acum, estimativ, între 10.000€ și 30.000€ lunar. Ca și o estimare totală, avem sume între 1.500.000€ – 2.500.000€ (valoare rămasă în active imobiliare și afaceri funcționale, minus sumele aflate sub sechestru sau litigiu).

Și-a redus drastic cheltuielile

Dar, desi nu se poate numi un om fără bani, Călin Donca și-a redus drastic cheltuielile. Mai exact, el a spus că a redus suma de 20.000 de euro pe lună la suma de 5.000 de euro pe lună, pentru el și familia sa.

Noi cheltuiam cam 20.000 de euro pe lună și eram bine financiar. Acum, cu mai puțin, cu 5.000 de euro, considerăm suntem bine. Vacanțele erau o cheltuială foarte mare. A doua mare cheltuială erau petrecerile. Aveam în fiecare lună minim o petrecere unde cheltuiam 10.000 de euro. În primul rând erau copiii noștri, plus noi, plus zile de naștere ale copiilor. Deci aveam în fiecare lună petreceri. Și Puya zicea „O dată pe lună ducem viață bună’, nu? Noi făceam petreceri și trebuia mergem și la petrecerile altora pe care îi invitam. Ajunsesem să merg de 3 ori pe săptămână la petreceri”, povestea Călin Donca, în podcastul Anamariei Prodan.

