Ce salariu primește Loredana de la Survivor 2026, ca profesoară de matematică la Liceul Tehnologic din Țibănești

12 ian. 2026, 08:39, Actualitate
Loredana Pălănceanu (29 de ani) este una dintre concurentele care s-au înscris la Survivor 2026. Profesoara de matematică, aflată deja în Republica Dominicană, își testează limitele în noul sezon de la Antena 1. 

La Antena 1, pe 9 ianuarie 2026, a debutat Survivor 2026, unde 12 Războinici și 12 Faimoși se vor lupta pentru marele premiu pus în jos. Printre concurenți se află și Loredana Pălănceanu, cunoscuta profesoară care predă matematică pe internet.

Loredana Pălănceanu, cunoscută în mediul online drept „Profa de mate”, predă în prezent la Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” din Țibănești, județul Iași. Tânăra participă la Survivor 2026, sezonul debutând, deja, de vineri, 9 ianuarie 2026, și face parte din echipa Războinicilor. Loredana a ajuns la Survivor cu intenția de a-și testa limitele și pentru a lupta pentru premiul pus în joc.  De altfel, pe lângă provocările pe care le aduce competiția, profesoara de matematică speră să-i inspire și pe urmăritorii săi.

Tânăra de 29 de ani, concurentă la Survivor, a devenit virală pe TikTok ca „profa de Mate”, acolo unde încarcă videoclipuri prin intermediul cărora le explică elevilor exerciții și noțiuni importante. De altfel, a ajuns rapid îndrăgită de utilizatori, deoarece interacționează cu audiența într-un mod relaxat, pe înțelesul tuturor. Însă, ce salariu ar încasa tânăra ca profesoară de matematică?

Având în vedere că are aproximativ 9 ani de experiență și predă la Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” din Țibănești, veniturile ei estimate conform grilei salariale pentru un profesor cu gradul didactic II (corespunzător vechimii sale) sunt:

a) Salariu de bază: Între 4.500 și 5.300 lei net.
b) Venit total (cu sporuri): Poate ajunge la aproximativ 5.700 lei net, incluzând sporul de dirigenție (aproximativ 10%) și eventuale ore suplimentare.

