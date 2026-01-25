Ioniță de la Clejani a fost luat cu ambulanța dintr-un local din Timișoara. A acuzat stări de rău în timp ce susținea un concert

Ioniță de la Clejani a acuzat stări de rău, în timp ce susținea un concert alături de taraf. Soțul Vioricăi de la Clejani a fost luat cu ambulanța din localul din Timișoara. În spațiul public a apărut un videoclip în care soția sa este nedezlipită de artist și încearcă să îl „dezmeticească”.

Ioniță de la Clejani a fost luat cu ambulanța dintr-o berărie din Timișoara, după ce a început să acuze stări de rău în timpul programului artistic. Se afla alături de soția sa, Viorica de la Clejani, și trupa în localul respectiv care, potrivit datelor, este deținut de fostul rugbyst Dan Dinu. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, 24 ianuarie 2026, arată CANCAN.

În timpul concertului, Ioniță de la Clejani a început să acuze stări, s-a așezat pe scaun și a fost ținut de un bărbat de spate, iar Viorica de la Clejani a încercat să îl îmbărbăteze.

„Lasă să vomite”, spune Viorica de la Clejani în filmarea făcută publică de presa locală. Videoclipul poate fi urmărit mai sus.

Potrivit presei locale, stările de rău ar fi fost cauzate de medicamentele pe care le-ar fi luat. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical. Artistul a fost pus pe picioare de medici, susține presa locală.

Sursă video: Facebook Tele Europa Nova