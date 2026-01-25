Prima pagină » Diverse » Showbiz » Ioniță de la Clejani a fost luat cu ambulanța dintr-un local din Timișoara. A acuzat stări de rău în timp ce susținea un concert

Ioniță de la Clejani a fost luat cu ambulanța dintr-un local din Timișoara. A acuzat stări de rău în timp ce susținea un concert

25 ian. 2026, 19:20, Showbiz

Ioniță de la Clejani a acuzat stări de rău, în timp ce susținea un concert alături de taraf. Soțul Vioricăi de la Clejani a fost luat cu ambulanța din localul din Timișoara. În spațiul public a apărut un videoclip în care soția sa este nedezlipită de artist și încearcă să îl „dezmeticească”.

Ioniță de la Clejani a fost luat cu ambulanța dintr-o berărie din Timișoara, după ce a început să acuze stări de rău în timpul programului artistic. Se afla alături de soția sa, Viorica de la Clejani, și trupa în localul respectiv care, potrivit datelor, este deținut de fostul rugbyst Dan Dinu. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, 24 ianuarie 2026, arată CANCAN.

În timpul concertului, Ioniță de la Clejani a început să acuze stări, s-a așezat pe scaun și a fost ținut de un bărbat de spate, iar Viorica de la Clejani a încercat să îl îmbărbăteze.

Ioniță de la Clejani a fost luat cu ambulanța dintr-un local din Timișoara. A acuzat stări de rău în timp ce susținea un concert

Ioniță de la Clejani a fost luat cu ambulanța dintr-un local din Timișoara 

Ioniță de la Clejani a fost luat cu ambulanța dintr-un local din Timișoara

„Lasă să vomite”, spune Viorica de la Clejani în filmarea făcută publică de presa locală. Videoclipul poate fi urmărit mai sus.

Potrivit presei locale, stările de rău ar fi fost cauzate de medicamentele pe care le-ar fi luat. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical. Artistul a fost pus pe picioare de medici, susține presa locală.

Autorul recomandă:

Sursă video: Facebook Tele Europa Nova

Recomandarea video

Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un nou teatru de confruntare
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Cancan.ro
Alimentele care duc la boli fatale. Dr. Sava trage semnalul de alarmă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Studiu: discriminarea duce la efecte biologice grave asupra corpului
FLASH NEWS Ciprian Ciucu spune că își va asuma cele mai importante reforme structurale ale primăriei din ultimii 35 de ani
21:00
Ciprian Ciucu spune că își va asuma cele mai importante reforme structurale ale primăriei din ultimii 35 de ani
POLITICĂ Ciprian Ciucu: „Unii vor spune că o să am un mandat de sacrificiu”
20:39
Ciprian Ciucu: „Unii vor spune că o să am un mandat de sacrificiu”
SCANDAL Miruță, torpilat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, după declarațiile despre Ceaușescu. „Este inadmisibil”
20:21
Miruță, torpilat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, după declarațiile despre Ceaușescu. „Este inadmisibil”
CONTROVERSĂ 🚨 Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un american. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă
20:18
🚨 Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un american. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu: ”Nicușor Dan a luat o situație proastă de la Gabriela Firea, eu am luat de la el o situație la fel de proastă”. „Este un buget de bazar”
20:15
Ciprian Ciucu: ”Nicușor Dan a luat o situație proastă de la Gabriela Firea, eu am luat de la el o situație la fel de proastă”. „Este un buget de bazar”
METEO Alertă de vreme rea. Meteorologii anunță ploi. În anumite zone ale țării va ninge
20:03
Alertă de vreme rea. Meteorologii anunță ploi. În anumite zone ale țării va ninge

Cele mai noi

Trimite acest link pe