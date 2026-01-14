Cum vrea Mihai Trăistariu să-și mărească veniturile. ”De ce să facă alții bani pe spatele meu?”

Mihai Trăistariu, în vârstă de 49 de ani, se pregătește de un nou proiect. Acesta vrea să-și mărească veniturile.

Mihai Trăistariu face bani din spectacolele pe care le susține și din evenimentele la care participă, dar și din închirierea apartamentelor pe care le are pe litoralul românesc. Artistul vrea să-și crească veniturile, astfel că a decis să își facă un podcast.

”Mi-am format o echipă de patru oameni, de duminică dau drumul și eu la un podcast. Păi, dacă tot mă caută toți, am fost invitat deja în 26 podcasturi, de ce să nu-mi fac și eu unul? De ce să facă alții bani pe spatele meu? Ia să mai scot și eu trei lei. Sunt natural, sincer, orice prostioară o zic devine virală, despre ciorbe, gătit… Ce trebuie însă să fac, este să nu vorbesc mai mult decât invitatul, căci sunt tare vorbăreț”, a declarat Mihai Trăistariu pentru click.ro.

Pe contul său de Facebook, artistul a dat detalii despre podcastul pe care îl va realiza.

”Emisiunea de tip PODCAST pe care o s-o încep curând… va avea invitați din toate domeniile. Nu vreau să mă blochez doar în domeniul artistic pentru că mă interesează să învăț de toate, de la oricine știe ceva în plus.Podcastul meu își propune să exploreze ideile care modelează lumea contemporană, de la creație și antreprenoriat până la psihologie, medicină, credință, cultură, viitor sau… mecanismele succesului.

Vom aborda povești reale, principii de viață, eșecuri și reușite, filtrate prin rațiune.

Nu este un simplu podcast, ci un dialog despre devenire. Abia aștept să încep! Zilele astea concep o primă listă de invitați ! Nu trebuie să fie vedete … că nu asta e ideea! Să fie oameni faini, care au ceva concret de spus”, a scris artistul în mediul online.

Mihai Trăistariu, de la trupa Valahia la cariera solo

Mihai Trăistariu a cunoscut faima în urmă cu ani, când făcea parte din trupa Valahia, una dintre cele mai dîndrpgite formații de pe scena artistică din România de la sfârșitul anilor ’90, după care a urmat o carieră solo.

A reprezentat cu succes România la Eurovision. În 2006, Mihai Trăistariu a reprezentat România la concursul muzical internațional Eurovision și a reușit să se claseze pe locul patru în clasamentul final cu piesa ”Tornero”.