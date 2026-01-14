Prima pagină » Actualitate » Cum vrea Mihai Trăistariu să-și mărească veniturile. ”De ce să facă alții bani pe spatele meu?”

Cum vrea Mihai Trăistariu să-și mărească veniturile. ”De ce să facă alții bani pe spatele meu?”

14 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Cum vrea Mihai Trăistariu să-și mărească veniturile. ”De ce să facă alții bani pe spatele meu?”
Galerie Foto 10
Cum vrea Mihai Trăistariu să-și mărească veniturile

Mihai Trăistariu, în vârstă de 49 de ani, se pregătește de un nou proiect. Acesta vrea să-și mărească veniturile.  

Mihai Trăistariu face bani din spectacolele pe care le susține și din evenimentele la care participă, dar și din închirierea apartamentelor pe care le are pe litoralul românesc.  Artistul vrea să-și crească veniturile, astfel că a decis să își facă un podcast.

”Mi-am format o echipă de patru oameni, de duminică dau drumul și eu la un podcast. Păi, dacă tot mă caută toți, am fost invitat deja în 26 podcasturi, de ce să nu-mi fac și eu unul? De ce să facă alții bani pe spatele meu? Ia să mai scot și eu trei lei. Sunt natural, sincer, orice prostioară o zic devine virală, despre ciorbe, gătit… Ce trebuie însă să fac, este să nu vorbesc mai mult decât invitatul, căci sunt tare vorbăreț”, a declarat Mihai Trăistariu pentru click.ro.

Pe contul său de Facebook, artistul a dat detalii despre podcastul pe care îl va realiza.

”Emisiunea de tip PODCAST pe care o s-o încep curând… va avea invitați din toate domeniile. Nu vreau să mă blochez doar în domeniul artistic pentru că mă interesează să învăț de toate, de la oricine știe ceva în plus.Podcastul meu își propune să exploreze ideile care modelează lumea contemporană, de la creație și antreprenoriat până la psihologie, medicină, credință, cultură, viitor sau… mecanismele succesului.

Vom aborda povești reale, principii de viață, eșecuri și reușite, filtrate prin rațiune.
Nu este un simplu podcast, ci un dialog despre devenire. Abia aștept să încep! Zilele astea concep o primă listă de invitați ! Nu trebuie să fie vedete … că nu asta e ideea! Să fie oameni faini, care au ceva concret de spus”, a scris artistul în mediul online.

Mihai Trăistariu, de la trupa Valahia la cariera solo

Mihai Trăistariu a cunoscut faima în urmă cu ani, când făcea parte din trupa Valahia, una dintre cele mai dîndrpgite formații de pe scena artistică din România de la sfârșitul anilor ’90, după care a urmat o carieră solo.

A reprezentat cu succes România la Eurovision.  În 2006, Mihai Trăistariu a reprezentat România la concursul muzical internațional Eurovision și a reușit să se claseze pe locul patru în clasamentul final cu piesa ”Tornero”.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Iancu Guda și Claudiu Năsui, schimb dur de replici pe Facebook pe tema majorării taxelor: „Discuția a devenit efectiv penibilă”
14:00
Iancu Guda și Claudiu Năsui, schimb dur de replici pe Facebook pe tema majorării taxelor: „Discuția a devenit efectiv penibilă”
MEDIU Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață
13:57
Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață
INCIDENT Un copil de 4 ani a ajuns să rătăcească în papuci pe străzile din Iași, după ce mama îl lăsase la grădiniță. Cum l-a găsit poliția
13:45
Un copil de 4 ani a ajuns să rătăcească în papuci pe străzile din Iași, după ce mama îl lăsase la grădiniță. Cum l-a găsit poliția
DECES Televiziunea din România, în doliu. O cunoscută jurnalistă s-a stins din viață la doar 46 de ani
13:23
Televiziunea din România, în doliu. O cunoscută jurnalistă s-a stins din viață la doar 46 de ani
INEDIT Un bărbat din Focșani este cercetat după ce a ucis porumbei pe stradă ca să îi mănânce
13:23
Un bărbat din Focșani este cercetat după ce a ucis porumbei pe stradă ca să îi mănânce
SPORT Hagi a plătit 100.000 de euro factura la gaze. „Exagerat! E o povară”
12:49
Hagi a plătit 100.000 de euro factura la gaze. „Exagerat! E o povară”
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Funcționează sau nu aplicațiile pentru concentrare? Iată ce spune știința!
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii despre transferuri și procesul care tinde să implice Dinamo
14:01
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. „Câinii” atacă titlul, dar cu cine? Detalii despre transferuri și procesul care tinde să implice Dinamo
SCANDAL Percheziții în Ucraina, la sediul partidului condus de Iulia Timoșenko. Teancuri de dolari, împrăştiate pe biroul fostului premier ucrainean
13:51
Percheziții în Ucraina, la sediul partidului condus de Iulia Timoșenko. Teancuri de dolari, împrăştiate pe biroul fostului premier ucrainean
NEWS ALERT Donald Trump vrea ca NATO să îi dea Groenlanda: „NATO ar trebui să ne deschidă calea să o obținem. Orice altceva mai puțin este inacceptabil”
13:51
Donald Trump vrea ca NATO să îi dea Groenlanda: „NATO ar trebui să ne deschidă calea să o obținem. Orice altceva mai puțin este inacceptabil”
ULTIMA ORĂ Statele Unite evacuează trupele din cea mai mare bază din Orientul Mijlociu, pe fondul amenințărilor din partea Iranului
13:43
Statele Unite evacuează trupele din cea mai mare bază din Orientul Mijlociu, pe fondul amenințărilor din partea Iranului
MILITAR Dureri de cap la Beijing. SUA și Taiwan vor produce în comun muniție de artilerie de 155 mm, pentru a-și asigura aprovizionarea în timp de război
13:23
Dureri de cap la Beijing. SUA și Taiwan vor produce în comun muniție de artilerie de 155 mm, pentru a-și asigura aprovizionarea în timp de război
NEWS ALERT Consilierul lui Nicușor Dan, Vlad Voiculescu (USR) se ceartă cu Ciprian Ciucu (PNL), după ce a descoperit că Bucureștiul este fără apă caldă și căldură. Soluția oferită de USR, fără legătură cu problema: alegerea primarilor în 2 tururi
13:20
Consilierul lui Nicușor Dan, Vlad Voiculescu (USR) se ceartă cu Ciprian Ciucu (PNL), după ce a descoperit că Bucureștiul este fără apă caldă și căldură. Soluția oferită de USR, fără legătură cu problema: alegerea primarilor în 2 tururi

Cele mai noi

Trimite acest link pe