Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată pe Dan Bursuc. Conflictul l-a adus aproape de infarct. Ce scrie în dosar

Apele nu s-au liniștit între familia Clejanilor și Dan Bursuc. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată pe impresar, iar conflictul dintre cele două părți durează, deja, de mai bine de 5 ani. Scandalul „mocnește” pe platformele de socializare, însă, de data aceasta, conflictul a ajuns la nivelul instanțelor de judecată. Întregul conflict a pornit după ce Fulgy a lansat în spațiul public o serie de acuzații grave la adresa impresarului.

În urmă cu mai mulți ani, Dan Constantin Fulgeraș Manole, cunoscut în spațiul public drept Fulgy, lansa în spațiul public o acuzație care avea să genereze „valuri” de răspunsuri și conflicte. El a susținut, la vremea acea, că impresarul Dan Bursuc ar fi profitat de sora lui, Margherita, în perioada când era minoră, scrie Cancan.

Puțin a durat până la izbucnirea conflictului. Totul s-a amplificat pe social media, în special pe platforma Tik Tok. În cadrul mai multor live-uri, impresarul Dan Bursuc avea să facă o serie de afirmații dure, dar și ironice care aveau să „inflameze” și mai mult scandalul dintre cele două părți.

„E mai bună mama ei! E nenoricire. Ăla (n.r. Fulgy) de aia e frustrat. Zice: ăla și pe mama, și pe sor-mea… Ce vină am eu? Pe bune? Eu nu mă feresc de tot mapamondul ăsta. Mama ei mi-a dat-o pe fii-sa”, zicea impresarul.

Scandalul l-a trimis la camera de gardă

Scandalul, în schimb, s-a mutat în instanța de judecată. Viorica și Ioniță de la Clejani l-au dat în judecată pe Dan Bursuc. Mai mult, potrivit datelor din dosar, Ioniță de la Clejani ar fi ajuns de mai multe ori la spital pe fondul stresului declanșat de acest conflict. Vă reamintim că una dintre situații a fost chiar la Timișoara, când susținea un concert alături de taraf. El a fost luat cu ambulanța direct din local. Detaliile se află AICI.

„Au relatat că afirmațiile pârâtului au avut un impact direct asupra stării de sănătate a reclamantului Manole Ionel, acesta fiind obligat să se prezinte la unități medicale de urgență pentru investigații cardiace”, se invocă în dosar.

În instanță, familia Clejanilor a cerut ca materialele considerate defăimătoare să fie șterse, precum și oprirea difuzării lor și interzicerea oricăror afirmații similare în viitor. Dosarul este înregistrat, inițial, la Judecătoria Sectorului 3, apoi a fost mutat la Tribunalul București, fiind vorba despre un litigiu mai complex.

„Aceștia au arătat că afirmațiile au fost adresate unui public nedeterminat, au fost exprimate în mod deliberat și au fost transmise într-un context public, generând o situație de discreditare publică și umilire socială. Au învederat că afirmațiile pârâtului au vizat nu doar persoana reclamantei, ci și membrii familiei acesteia, extinzând artificial sfera atacului denigrator asupra întregului nucleu familial”, se arată în dosar.

