23 ian. 2026, 18:30, Actualitate
Ce stil de viață are Mihai Onilă. ”Nu e o dietă forțată, ci o formă de respect pentru sănătatea mea”
Mihai Onilă, în vârstă de 51 de ani, a spus ce stil de viață are și ce anume face pentru a fi într-o formă fizică foarte bună.  

Mihai Onilă are grijă să fie într-o formă fizică cât se poate de bună.

Artistul a dat câteva detalii despre stilul său de viață.

Ce stil de viață are Mihai Onilă. ”Mănânc cât simt că îmi e foame, nu mă satur niciodată până la refuz”

”În ceea ce privește stilul de viață, anul acesta nu am mai ținut post negru. Am ales, în schimb, să ascult mult mai atent ce îmi transmite organismul. Țin post intermitent doar atunci când simte și cere trupul; este mai degrabă o cerință a corpului meu atunci când se simte încărcat. Pur și simplu, las trupul să decidă singur ziua și momentul propice în care are nevoie de o pauză de la „munca digestivă”. Nu e o dietă forțată, ci o formă de respect pentru sănătatea mea”, a explicat Mihai Onilă pentru click.ro.

Artistul a dat detalii și despre meniul său zilnic:

”Nu aș numi dietă 2 mese pe zi, dar micul dejun este format din salată, omletă sau ouă fierte, puțină carne albă sau roșie și avocado sau uneori o roșie. La prânz încercăm să mâncăm fructe de mare, pește, uneori pui cu curry. Laura este foarte inventivă și face tot felul de rețete, inclusiv deserturi din semințe de chia care sunt întotdeauna delicioase și sănătoase. Rar mănânc vită, și, și mai rar, carne de porc. Gătim cu ulei de cocos, iar pentru clătitele pe care eu le prepar pentru fetele mele le fac cu ulei de floarea soarelui.

Ceea ce am învățat prin multă practică, am învățat să înțeleg când este de ajuns ceea ce mănânc și mănânc cât simt că îmi e foame, nu mă satur niciodată până la refuz, iubesc fructele de mare și am de gând de ziua mea, adică pe 30 ianuarie, să o invit pe Laura la un restaurant unde se mănâncă fructe de mare. Obiceiul de a mânca pește și fructe de mare l-am deprins în Belgia unde existau restaurante dedicate cu pește și fructe de mare făcute la plită în fața ta”.

Mihai Onilă, la a doua căsătorie

Mihai Onilă a anunțat pe contul său de Facebook, în vara anului 2020, că s-a despărțit de soția sa, Adriana. Cei doi erau stabiliți în Belgia de mai mulți ani. În anul 2016, Mihai Onilă, fostul component al trupei Axxa, și soția sa au trecut printr-o mare dramă. Fetița lor, e doar 10 ani, Ioana Emily Hope, a încetat din viață în urma unei afecţiuni fără leac, tumoare pe creier.

Mihai Onilă a trecut peste separarea de soția sa și de ceva vreme formează o familie alături de Laura. Mihai Onilă și Laura s-au căsătorit în data de 19 martie 2022.  Revenit în România, Mihai Onilă s-a apucat de afaceri.

