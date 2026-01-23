Prima pagină » Actualitate » Cum se înțelege Elena Gheorghe cu soțul ei. ”Apar foarte multe scântei când vine vorba de partea profesională”

Elena Gheorge, în vârstă de 40 de ani, a oferit amănunte din relația cu soțul ei, Cornel Ene. ”Apar foarte multe scântei când vine vorba de partea profesională”, a mărturisit artista.

Elena Gheorghe a debutat pe scena muzicii populare la vârsta de trei ani, cântând un duet împreună cu mama sa, cântăreața de muzică populară Marioara Man Gheorghe. La finele anului 2002, Elena Gheorghe devine vocea principală a formației Mandinga. Ulterior, artista a ales cariera solo. Elena Gheorghe a reprezentat România la concursul Eurovision în anul 2009, unde s-a clasat pe locul al nouăsprezecelea.

În ceea ce privește viața personală, cântăreața Elena Gheorghe este căsătorită de mulți ani cu Cornel Ene, împreună cu care are doi copii, un băiat, Nicholas, și o fetiță, Amelie. Deși este căsătorită de foarte mulți ani, Elena Gheorghe nu și-a schimbat numele de familie, ci poartă în continuare numele de familie al tatălui său. Elena Gheorghe este fiica interpretei de muzică populară Marioara Man Gheorghe. Elena Gheorghe are doi frați, o soră – Ana, și un frate – Costin.

Elena Gheorghe a făcut declarații despre relația sa cu partenerul de viață. Printre altele, artista a mărturisit că între ei apar discuții pe partea profesională.

Cum se înțelege Elena Gheorghe cu soțul ei. ”Suntem amândoi perfecționiști”

”Apar foarte multe scântei când vine vorba de partea profesională pentru că suntem amândoi perfecționiști, pentru că avem câteodată și păreri diferite. Ne dorim să avem cel mai fain concert, cel mai bine pus la punct concert, așa că apar și divergențe pe partea asta și, de multe ori, să știi că cele mai multe ce discuții sunt pe partea profesională. Adică noi când suntem în vacanță suntem așa într-un fel de honeymoon (n.r. lună de miere), înțelegi? Dar avem timp să ne și descărcăm din punct de vedere al nervilor pe partea profesională”, a mărturisit Elena Gheorghe într-un interviu pentru revista Viva.

Despre cum păstrează ea și soțul său pasiunea în cuplu, Elena Gheorghe a declarat:

”Avem anumite lucruri pe care le facem. Chiar dacă avem timp, chiar dacă n-avem timp, ne luăm vacanțe doar pentru noi doi. Măcar o vacanță la șase luni de zile, să fim doar noi, adică să nu avem concert, să nu avem treabă, să nu fie din punct de vedere profesional acea vacanță, ci pur și simplu să fim doar noi și să ne amintim de noi, să știm cum suntem noi și unde suntem noi la acele momente, pentru că eu cred că conexiunea dintre părinți reflectă comportamentul copiilor, reflectă tot ceea ce se întâmplă în întreaga casă. Dacă există conexiune, dacă există colaborare, dacă există comunicare, atunci totul are unde să se așeze, pentru că există baza”.

