Pavel Bartoș, taxat dur de fani. Ce a putut să spună despre originile unei concurente care primise „Golden Buzz” la Românii au Talent

Pavel Bartoș (51 de ani) a fost taxat dur pe rețelele de socializare, după o declarație legată de originile unei concurente pe care a susținut-o în cadrul emisiunii Românii au Talent de la Pro TV. Reacțiile au venit după ediția din 27 februarie 2026, când pe scenă a urcat Miruna Fecioru, o fată de 12 ani care a luat „Golden Buzz".

Pe rețelele de socializare, Pavel Bartoș a fost criticat dur de unii dintre telespectatori pentru declarațiile referitoare la originile unei concurente de la Românii au Talent. Pe scenă a urcat Miruna Fecioru, o fată în vârstă de 12 ani care a impresionat juriul și care a primit „Golden Buzz”, așa-zisul „buton magic” pe care mulți participanți îl doresc. Cel care a oferit „Golden Buzz” a fost Mihai Bobonete, iar concurenta a fost trimisă direct în semifinala sezonului.

De ce a fost criticat Pavel Bartoș după ediția din 27 februarie 2026

Concurenta de la Pro TV are o pasiune către lumea muzicii încă de la vârsta de 5 ani. Până să ajungă pe scena de la Românii au Talent, aceasta a participat la numeroase concursuri. Pe scena de la Pro TV a primit „Golden Buzz”, după ce a interpretat piesa „The Moment of Silence”, compusă de Ovidiu Anton.

La scurt timp după ce și-a susținut momentul artistic, Pavel Bartoș a făcut o declarație care a atras critici.

„Și iată clipa care schimbă tot: Golden Buzz! Pentru o fetiță dintr-un loc uitat, sărăcit, unde vocea ei a apărut ca o lumină neașteptată! Miruna a cântat cu o emoție care nu poate fi învățată. Este dovada vie că fiecare poate reuși, dacă are harul să cânte cu sufletul. Acest Golden Buzz este pentru copiii care se nasc în locuri neînsemnate, dar au ceva minunat de oferit. Ei merită toată încurajarea și susținerea noastră”, a spus Pavel Bartoș.

Ce au spus unii dintre telespectatori, potrivit Click:

„Vaslui, loc uitat de lume și sărac? Eu zic să vă uitați la capitala noastră, că e o rușine față de majoritatea capitalelor din Europa. (murdară, scumpă, oameni periculoși, puncte turistice puține)”;

„Dintr-o zonă neînsemnată!!!! Domnule Bartoș, poate ai vrut să spui dintr o zonă binecuvântată… să nu uităm că zona noastră a Moldovei a dat, de-a lungul istoriei, oameni mulți deștepți și talentați acestei țări, să nu uităm și contemporanii Nadia Comăneci, Loredana Groza, Andreea Marin, Iulia Vântur, Mihaela Rădulescu, Costel Bojoc, Micuțu, Bordea și mulți alți sportivi, oameni de TV și actori sunt din Moldova”.

