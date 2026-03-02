Prima pagină » Diverse » Showbiz » Pavel Bartoș, taxat dur de fani. Ce a putut să spună despre originile unei concurente care primise „Golden Buzz” la Românii au Talent

Pavel Bartoș, taxat dur de fani. Ce a putut să spună despre originile unei concurente care primise „Golden Buzz” la Românii au Talent

02 mart. 2026, 22:41, Showbiz
Pavel Bartoș, taxat dur de fani. Ce a putut să spună despre originile unei concurente care primise „Golden Buzz” la Românii au Talent

Pavel Bartoș (51 de ani) a fost taxat dur pe rețelele de socializare, după o declarație legată de originile unei concurente pe care a susținut-o în cadrul emisiunii Românii au Talent de la Pro TV. Reacțiile au venit după ediția din 27 februarie 2026, când pe scenă a urcat Miruna Fecioru, o fată de 12 ani care a luat „Golden Buzz”.

Pe rețelele de socializare, Pavel Bartoș a fost criticat dur de unii dintre telespectatori pentru declarațiile referitoare la originile unei concurente de la Românii au Talent. Pe scenă a urcat Miruna Fecioru, o fată în vârstă de 12 ani care a impresionat juriul și care a primit „Golden Buzz”, așa-zisul „buton magic” pe care mulți participanți îl doresc. Cel care a oferit „Golden Buzz” a fost Mihai Bobonete, iar concurenta a fost trimisă direct în semifinala sezonului.

De ce a fost criticat Pavel Bartoș după ediția din 27 februarie 2026

Concurenta de la Pro TV are o pasiune către lumea muzicii încă de la vârsta de 5 ani. Până să ajungă pe scena de la Românii au Talent, aceasta a participat la numeroase concursuri. Pe scena de la Pro TV a primit „Golden Buzz”, după ce a interpretat piesa „The Moment of Silence”, compusă de Ovidiu Anton.

Pavel Bartoș o îmbrățișează pe Miruna Fecioru, concurentă la Românii au Talent

Pavel Bartoș o îmbrățișează pe Miruna Fecioru, concurentă la Românii au Talent

La scurt timp după ce și-a susținut momentul artistic, Pavel Bartoș a făcut o declarație care a atras critici.

„Și iată clipa care schimbă tot: Golden Buzz! Pentru o fetiță dintr-un loc uitat, sărăcit, unde vocea ei a apărut ca o lumină neașteptată! Miruna a cântat cu o emoție care nu poate fi învățată. Este dovada vie că fiecare poate reuși, dacă are harul să cânte cu sufletul. Acest Golden Buzz este pentru copiii care se nasc în locuri neînsemnate, dar au ceva minunat de oferit. Ei merită toată încurajarea și susținerea noastră”, a spus Pavel Bartoș.

Ce au spus unii dintre telespectatori, potrivit Click:

  • „Vaslui, loc uitat de lume și sărac? Eu zic să vă uitați la capitala noastră, că e o rușine față de majoritatea capitalelor din Europa. (murdară, scumpă, oameni periculoși, puncte turistice puține)”;
  • „Dintr-o zonă neînsemnată!!!! Domnule Bartoș, poate ai vrut să spui dintr o zonă binecuvântată… să nu uităm că zona noastră a Moldovei a dat, de-a lungul istoriei, oameni mulți deștepți și talentați acestei țări, să nu uităm și contemporanii Nadia Comăneci, Loredana Groza, Andreea Marin, Iulia Vântur, Mihaela Rădulescu, Costel Bojoc, Micuțu, Bordea și mulți alți sportivi, oameni de TV și actori sunt din Moldova”.

Autorul recomandă:

Sursă foto: capturi video Youtube 

Recomandarea video

Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Imperiul secret de 95 de miliarde de dolari al ayatollahului Khamenei. Cum a confiscat mii de case și a făcut avere din suferința iranienilor
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei
Cancan.ro
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Un nanomaterial pe bază de fier elimină celulele canceroase fără a afecta țesutul sănătos
RĂZBOI Pete Hegseth, secretarul american de Război: „America e la un punct de cotitură pentru prima oară din 1979. Nu mai suntem apărători, ci războinici”
23:00
Pete Hegseth, secretarul american de Război: „America e la un punct de cotitură pentru prima oară din 1979. Nu mai suntem apărători, ci războinici”
SPORT Cine este cea care i-a furat inima campionului Ferrari, Charles Leclerc
22:52
Cine este cea care i-a furat inima campionului Ferrari, Charles Leclerc
SPORT Unirea Slobozia – Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea”
22:51
Unirea Slobozia – Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea”
HOROSCOP Cele trei compatibilități între zodii care, altfel, nu se potrivesc de niciun fel. Cine sunt nativii pentru care s-au aliniat planetele
22:35
Cele trei compatibilități între zodii care, altfel, nu se potrivesc de niciun fel. Cine sunt nativii pentru care s-au aliniat planetele
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 3 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 3 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
FLASH NEWS Ministrul Apărării, lămuriri despre posibila implicare a României în acțiunile împotriva Iranului: „Am primit multe întrebări zilele astea”
22:00
Ministrul Apărării, lămuriri despre posibila implicare a României în acțiunile împotriva Iranului: „Am primit multe întrebări zilele astea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe