Cât de greu i-a fost lui Pavel Bartoș după moartea tatălui său. ”Dintr-o dată, a trebuit să îmi ajut familia, în felul meu”

Pavel Bartoș, în vârstă de 50 de ani, a mărturisit cât de greu i-a fost după dispariția tatălui său, care a murit când actorul avea doar 16 ani.



Într-un interviu pentru revista Unica, Pavel Bartoș a vorbit despre una dintre cele mai grele și mai dureroase periode din viața sa.

Actorul și-a pierdut tatăl când avea doar 16 ani și a fost nevoit să muncească în construcții pentru a-și ajuta familia.

Cât de greu i-a fost lui Pavel Bartoș după moartea tatălui său. ”După orele de liceu, lucram în zidărie. Lucram cu foștii colegi ai lui tata”

”Părinții mei au fost niște oameni foarte simpli, după vorbă, după port, tata zidar, lucra în construcții, și mama confecționer, lucra în confecții. Culmea, deși aveam foarte multe lipsuri, am avut o copilărie foarte fericită. Ne-am jucat. Am avut frați. Chiar dacă au fost momente în care mă făceau să fiu exasperat că eu nu pot să fac ce face un alt copil, care nu are frați, și se ducea toată ziua afară, am învățat să fiu altfel. Să fiu responsabil, să am grijă de mine, să am grijă de cei din jurul meu. În timp am realizat că am învățat mult mai multe lucruri bune”, a spus Pavel Bartoș.

”Din păcate, la 16 ani l-am pierdut pe tata și atunci cumva dintr-o dată, dar fără să, cum e azi, cu psiholog. Te duci la psiholog, hai să vedem ce înseamnă pentru tine această traumă. Pur și simplu asta a fost. Nici n-am avut timp să realizăm. Atunci, dintr-o dată, a trebuit să îmi ajut familia, în felul meu. În primul rând, după orele de liceu, lucram în zidărie. Lucram cu foștii colegi ai lui tata. Eu eram un novice, eram salahor. Munceam când era de șters gresia, când era de cărat gălețile cu mortar, gălețile cu ciment”, a mai declarat acesta.

Pavel Bartoș e căsătorit și are trei fete

Pavel Bartoș este cunoscut publicului ca actor, dar și ca prezentator de televiziune al show-urilor ”Românii au talent”, alături de Smiley”, și ”Vocea României”, de la Pro TV.

În ceea ce privește viața personală, Pavel Bartoș are o familie foarte frumoasă. Actorul și prezentatorul de televiziune formează un cuplu extraordinar cu soția sa, Anca, împreună cu care are trei fiice: Eva, Sofia și Rita.