03 ian. 2026, 11:27, Actualitate
Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin. Câți bani a câștigat românca din sport
Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenis / Sursa foto: Profimedia

Depășită de Aryna Sabalenka și Iga Swiatek, Simona Halep a ieșit de pe podiumul celor mai bine plătite jucătoare de tenis din istorie. O nouă generație a circuitului adună, acum, milioane în conturi, transmite WTA.

Simona Halep nu mai este pe podiumul celor mai bine plătite jucătoare din istoria tenisului feminin.

Halep, întrecută de două campioane

La începutul acestui an, românca a coborât pe poziția a 5-a în clasamentul all-time al câștigurilor din premii, potrivit datelor oficiale publicate de WTA. Ea a fost depășită în ierarhie de Aryna Sabalenka și Iga Swiatek.

După mai mulți ani în care s-a aflat constant pe locul 3, în urma legendarelor Serena și Venus Williams, Halep este acum întrecută de noua generație a circuitului.

Ascensiunea spectaculoasă a Arynei Sabalenka a fost decisivă: sportiva din Belarus a avut un sezon de excepție, în care a câștigat nu mai puțin de 15 milioane de dolari – un record absolut pentru un singur sezon WTA. Cu această performanță, Sabalenka a urcat direct pe locul 2 în clasamentul istoric, cu un total de 45.175.621 de dolari.

Nici poloneza Iga Swiatek nu s-a lăsat mai prejos. Ea a avut un 2025 extrem de bun, în care a strâns 10,11 milioane de dolari din premii, Swiatek a ajuns pe podiumul all-time, cu un total de 43.640.490 de dolari și a depășit-o pe Venus Williams, apropiindu-se vertiginos de pragul simbolic de 45 de milioane.

Lidera clasamentului rămâne, însă, de neatins: Serena Williams domină detașat ierarhia, cu aproape 95 de milioane de dolari câștigate din premii în carieră – un obiectiv care pare greu de atins în viitorul apropiat.

În acest context, Venus Williams a coborât pe locul al patrulea, cu 42.867.364 de dolari, în timp ce Simona Halep ocupă poziția a cincea, cu 40.236.618 dolari obținuți din turneele oficiale WTA.

Topul este completat, în mare parte, de jucătoare aflate la final de carieră sau deja retrase din activitate: Viktoria Azarenka, Maria Sharapova, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki și Angelique Kerber. Din acest motiv, specialiștii nu anticipează schimbări majore în afara primelor poziții, cel puțin pe termen scurt.

Cu arată Top 10 all-time

Pentru Halep, coborârea din top 3 nu șterge performanțele remarcabile ale unei cariere care a redefinit tenisul românesc în ultimul deceniu.

Cu două titluri de Grand Slam și ani întregi petrecuți în vârful clasamentului mondial, sportiva din Constanța rămâne cea mai de succes jucătoare din istoria României și una dintre figurile emblematice ale tenisului feminin modern.

Top 10 câștiguri all-time în tenisul feminin:

  1. Serena Williams — 94.816.730 $
  2. Aryna Sabalenka — 45.175.621 $
  3. Iga Swiatek — 43.640.490 $
  4. Venus Williams — 42.867.364 $
  5. Simona Halep — 40.236.618 $
  6. Viktoria Azarenka — 38.890.473 $
  7. Maria Sharapova — 38.777.962 $
  8. Petra Kvitova — 37.653.615 $
  9. Caroline Wozniacki — 36.479.231 $
  10. Angelique Kerber — 32.545.460 $.

