„Urmașa” Simonei Halep se retrage la 17 ani, după excluderea din lotul național. Conflict cu Federația Română de Tenis

Sara Maria Dragnea, considerată una dintre marile speranțe ale tenisului românesc, a decis să se retragă din activitate la doar 17 ani. Hotărârea vine după o accidentare serioasă și după ce Federația Română de Tenis a exclus-o din lotul național pentru sezonul următor, o decizie care a declanșat reacții dure din partea familiei sportivei, relatează ProSport.

Cu un palmares important la nivel juvenil și rezultate notabile în competiții internaționale, Sara Dragnea era văzută drept o posibilă continuatoare a generației Simonei Halep. Retragerea ei scoate însă la iveală tensiuni vechi dintre părinți și federație, dar și probleme legate de sprijinul acordat sportivilor accidentați.

Accidentarea și excluderea din lot au fost punctul de ruptură

În luna martie, Sara Dragnea a suferit o accidentare gravă la picior, care a ținut-o departe de competiții. Deși anterior obținuse o victorie importantă la un turneu ITF din Antalya, în fața chinezoaicei Shilin Xu, fostă jucătoare de Top 200 WTA, sportiva a fost nevoită să se concentreze pe recuperare, fără sprijinul direct al federației.

Situația a culminat cu excluderea sa din lotul național pentru 2026, decizie care, potrivit familiei, a avut un impact decisiv asupra moralului sportivei.

Mama Sarei Dragnea acuză lipsa de susținere din partea Federației Române de Tenis: „Sara a decis să se retragă după ce a văzut loturile naționale și faptul că nu mai face parte din lot. Având în vedere că ea a fost foarte grav accidentată, iar noi am încercat niște proceduri ca să evităm o operație… Am avut inclusiv un doctor din America, ce s-a ocupat de procedurile ei. Cei de la federație trebuiau să se implice mult mai mult, cel puțin din punct de vedere moral. Ok, știm că n-aveți bani, știm situația și nu v-am cerut niciun ban! Dar voi, ca și federație, existați datorită nouă, a părinților, pentru că ne ducem copiii la turnee internaționale pe banii noștri! Ei fac un clasament, iar în baza acelui clasament merg la Europenele de vară, la Europenele de iarnă. Și de acolo vin alte rezultate. Mi se pare strigător la cer”, a precizat Alina Dragnea pentru ProSport.

Ea a continuat:„Au fost foarte multe rezultate răsunătoare făcute de Sara, toți antrenorii știau ce capacitate de efort și ce calități reale are. Jucătoarele străine tremurau când jucau cu ea. Dar voi, ca antrenori federali, să nu dați un telefon: «Băi, ce se întâmplă cu sportivul X? S-a accidentat? Hai să vedem cum facem. Doamnă, ce proceduri facem?». M-a sunat Gabi Moraru care la vremea aceea era director tehnic, dânsul a și antrenat-o pe Sara și o știe foarte bine. Lui i-a părut foarte rău, dar apoi a plecat din federație. Și Firicel Tomai m-a sunat după 10 luni, că ce face Sara? Serios?

Eu știu că în momentul în care un sportiv se accidentează, nu îl scoți din lot. Pentru că îi distrugi moralul! Medicul din America ne dăduse un program de trei proceduri pe zi. Eram de trei ori pe zi la Kinomed și respectam programul întocmai. Și ei habar n-au avut. De asta am și zis, că să nu îi aud că se laudă că datorită colaborării lor cu Kinomed! Nu, ei i-au făcut contract de sponsorizare, pentru că patronul de acolo o știa și a vrut să o susțină și să o ajute, Este inadmisibil, ca federație, să nu spui: «Hai să vedem ce facem, că poate avem și noi un medic». Atâta timp cât o sportivă este accidentată, tu nu ai voie să o scoți din lot! Eu am fost handbalistă, iar lumea aceasta a tenisului a fost extrem de ciudată. Eu nu m-am dus niciodată să decontez niciun ban, de când Sara face tenis. Mi-a fost rușine de rușinea lor”, a adăugat mama sportivei.

Reacția FRT: „Nu mai îndeplinea criteriile de selec ție”

De cealaltă parte, antrenorul federal Firicel Tomai susține că Federația Română de Tenis a respectat regulamentele în vigoare și că excluderea din lot a fost o consecință a lipsei de activitate competițională.

„Ne pare rău de situația respectivă. Ideea este că, din câte știm, Sara a luat decizia aceasta înainte de a se publica loturile naționale (n.r. – mama sportivei susține contrariul, iar aceasta nu a anunțat că se retrage înainte de stabilirea lotului național). Ea a avut o accidentare. Înțeleg că s-a mai luptat cu ea, dar nu știu exact dacă continuă sau nu. Dar referitor la loturile naționale, acolo sunt niște criterii care au fost monitorizare, iar ea nu mai are, din păcate, nici clasament, pentru că nu a mai jucat turnee, nici la junioare nici la senioare. Ca să fii în loturile naționale trebuie să ai niște criterii îndeplinite. Dacă Sara ar fi fost în lot, acolo sunt alte fete îndrepătățite care puteau cere lucrul acesta. Deci nu s-au îndeplinit acele criterii”, a declarat Firicel Tomai pentru ProSport.

Întrebat dacă se putea face o excepție, antrenorul a explicat: „Loturile s-au constituit la final de an, la 1 noiembrie, iar atunci se ia clasamentul. Referitor la excepții, sunt mulți sportivi care unii s-au mai accidentat, unii n-au mai jucat, unii au avut rezultate mai neplăcute și atunci e foarte greu să oferi aceste excepții. Loturile naționale sunt destul de costistitoare, se fac pentru obiectivele federații. Dacă ea va mai juca tenis și vrea să joace în continuare, noi actualizăm loturile, la 3 luni, la 6 luni, iar în funcție de rezultatele ei, poate fi luată în calcul de către antrenorul specializat. Loturile de anul acesta au fost foarte bine analizate, deoarece pe un buget sărac a fost nevoie să le revizuim destul de mult.

Dacă ea se retrage pentru că nu e implicată într-un lot național, unde au fost incluse jucătoarele care au evoluat tot anul și au avut rezultate bune, nu cred că e un motiv, pentru că ea, dacă ar continua și ar avea un nivel bun, în trei luni ar redobândi acest statut”, a mai spus Tomai.

