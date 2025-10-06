Prima pagină » Actualitate » Noua afacere a familiei HALEP. În ce a investit banii tatăl Simonei

Noua afacere a familiei HALEP. În ce a investit banii tatăl Simonei

06 oct. 2025, 14:11, Actualitate
Noua afacere a familiei HALEP. În ce a investit banii tatăl Simonei
Noua afacere a familiei Halep / Foto: Facebook Simona Helep

Familia Halep își extinde orizonturile în afaceri. După ce Simona Halep s-a retras din activitatea sportivă, tatăl ei, Stere, a pus bazele mai multor business-uri, inclusiv în turism. Mai nou, se dezvoltă și în domeniul viticol.

Fosta campioană de la Wimbledon a fost printre primii care au promovat noul proiect, arătându-se mândră de munca părinților săi.

Stere Halep, viticultor în Dobrogea

Potrivit informațiilor publicate de fanatik.ro, Stere Halep deține mai multe terenuri viticole în județul Constanța. Întreaga producție obținută este folosită pentru realizarea unui vin local de calitate premium.

Simona Halep a împărtășit cu fanii ei câteva imagini din podgoria deținută de tatăl ei, dar și din crama familiei. Pe Instagram, sportiva a publicat fotografii cu rândurile de viță-de-vie și sticlele de vin produse, adăugând un mesaj emoționant:

„Bucuria tatălui meu!”, a scris Simona, alături de imaginile din „noul loc de muncă” al familiei Halep.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Simona Halep (@simonahalep)

După o carieră impresionantă în tenis, încununată cu două titluri de Grand Slam, Simona Halep a decis să se retragă din competiții și să acorde mai mult timp vieții personale. Într-un interviu recent, ea a vorbit sincer despre perioada de tranziție și despre dorința de a redescoperi alte bucurii în afara sportului.

„Faima pentru mine nu a fost lucrul care m-a ținut să joc mult timp. Îmi place să fiu mai discretă și asta mă face să mă simt mai confortabilă. Dar, desigur, nu este ușor să iei o astfel de decizie. Îți trăiești viața… Deci, a fost întreaga mea viață până la retragere. Tot ce știam și ce făceam era doar tenis. De aceea mi-a fost greu să mă retrag. Acum e timpul să descopăr”, a declarat Simona Halep.

Chiar dacă nu mai joacă pe marile arene, Simona Halep rămâne aproape de valorile care au definit-o: muncă, disciplină și pasiune. Sunt aceleași principii care ghidează și noul drum al familiei Halep, de data aceasta într-un domeniu diferit, dar cu aceeași dorință de a construi ceva durabil și autentic.

La cât de puternică este, Simona Halep pare pregătită să se implice și mai mult în viitor în afacerile familiei. Deocamdată, însă, ea se bucură de reușita tatălui și de nouă etapă din viața personală în care a intrat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Suntem campioni europeni la nivel de juniori în tenis! George Cosac este optimist: „Începem să urcăm tot mai mult”

Cât costă o cameră, de 1 DECEMBRIE, la hotelul de lux al Simonei Halep din Poiana Brașov

Mediafax
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de ploi
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Click
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 28 de ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Ionuț a murit la doar 21 de ani după ce a petrecut alături de alți 3 prieteni, în club. Băuți, tinerii au pierdut controlul mașinii care s-a lovit violent de altă mașină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Bodi și-a părăsit iubita pentru fosta. Telenovela continuă
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
7 secrete ale emiratului Ras Al Khaimah pe care doar localnicii le cunosc