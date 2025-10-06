Noua afacere a familiei HALEP. În ce a investit banii tatăl Simonei

Familia Halep își extinde orizonturile în afaceri. După ce Simona Halep s-a retras din activitatea sportivă, tatăl ei, Stere, a pus bazele mai multor business-uri, inclusiv în turism. Mai nou, se dezvoltă și în domeniul viticol.

Fosta campioană de la Wimbledon a fost printre primii care au promovat noul proiect, arătându-se mândră de munca părinților săi.

Stere Halep, viticultor în Dobrogea

Potrivit informațiilor publicate de fanatik.ro, Stere Halep deține mai multe terenuri viticole în județul Constanța. Întreaga producție obținută este folosită pentru realizarea unui vin local de calitate premium.

Simona Halep a împărtășit cu fanii ei câteva imagini din podgoria deținută de tatăl ei, dar și din crama familiei. Pe Instagram, sportiva a publicat fotografii cu rândurile de viță-de-vie și sticlele de vin produse, adăugând un mesaj emoționant:

„Bucuria tatălui meu!”, a scris Simona, alături de imaginile din „noul loc de muncă” al familiei Halep.

După o carieră impresionantă în tenis, încununată cu două titluri de Grand Slam, Simona Halep a decis să se retragă din competiții și să acorde mai mult timp vieții personale. Într-un interviu recent, ea a vorbit sincer despre perioada de tranziție și despre dorința de a redescoperi alte bucurii în afara sportului.

„Faima pentru mine nu a fost lucrul care m-a ținut să joc mult timp. Îmi place să fiu mai discretă și asta mă face să mă simt mai confortabilă. Dar, desigur, nu este ușor să iei o astfel de decizie. Îți trăiești viața… Deci, a fost întreaga mea viață până la retragere. Tot ce știam și ce făceam era doar tenis. De aceea mi-a fost greu să mă retrag. Acum e timpul să descopăr”, a declarat Simona Halep.

Chiar dacă nu mai joacă pe marile arene, Simona Halep rămâne aproape de valorile care au definit-o: muncă, disciplină și pasiune. Sunt aceleași principii care ghidează și noul drum al familiei Halep, de data aceasta într-un domeniu diferit, dar cu aceeași dorință de a construi ceva durabil și autentic.

La cât de puternică este, Simona Halep pare pregătită să se implice și mai mult în viitor în afacerile familiei. Deocamdată, însă, ea se bucură de reușita tatălui și de nouă etapă din viața personală în care a intrat.

