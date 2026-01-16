Prima pagină » Turism » Ce surpriză le-a pregătit Simona Halep clienților hotelului său din Poiana Brașov: „Un început frumos”

Mihai Tănase
16 ian. 2026, 09:54, Turism
Simona Halep a luat o decizie importantă la hotelul său din Poiana Brașov. În urma unui nou parteneriat, toți clienții vor beneficia de lecții de schi, începând din acest sezon.

Proprietară a unui hotel care îi poartă numele în Poiana Brașov, Simona Halep continuă să dezvolte investițiile din zona ospitalității. Multipla campioana la tenis a decis ca, din acest sezon, oaspeții Simona Halep Hotel să beneficieze de lecții de schi, în urma unui parteneriat recent încheiat.

Inaugurat pe 1 decembrie 2024, Simona Halep Hotel a semnat un acord de colaborare cu organizația Tabere & Circuite și Lecții de schi, prin care serviciile oferite clienților sunt extinse direct pe pârtie, scrie Prosport.ro.

„**Un nou parteneriat, aceeași pasiune pentru experiențe bine făcute. Suntem bucuroși să anunțăm începutul colaborării dintre Hotel Simona Halep Poiana Brașov și Tabere & Circuite – Lecții de schi.

Începând cu acest sezon, oaspeții hotelului vor avea acces la lecții private de schi, adaptate fiecărui nivel: de la primii pași pe pârtie până la tehnică, control și perfecționare. Pentru ambele echipe, acest parteneriat înseamnă atenție la detalii, profesionalism și dorința de a oferi oaspeților timp de calitate pe pârtie și dincolo de ea. Un început frumos pentru o colaborare care se construiește cu seriozitate și pasiune**”, se precizează pe pagina de Instagram a asociației.

Cum arată hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Simona Halep a investit o mare parte din averea sa în afaceri imobiliare, deținând mai multe proprietăți hoteliere. Considerată perla imperiului său, locația din Poiana Brașov dispune de 24 de camere și apartamente, fiind amplasată în apropierea pârtia Bradul, iar telecabina se află la aproximativ 850 de metri.

Restaurantul hotelului are o capacitate de 80 de locuri și oferă mic dejun, prânz, cină, cocktail-uri și gustări vegetariene. Meniul este specific zonei Poiana Brașov, îmbinând preparate internaționale, din bucătăria franceză și italiană, cu rețete românești reinterpretate sau tradiționale.

Simona Halep Hotel este situat la aproximativ 9,4 kilometri de Dino Parc și la 11 kilometri de The White Tower. Proprietatea pune la dispoziția clienților WiFi gratuit, parcare privată, bar, restaurant, centru de fitness, saună și cadă cu hidromasaj.

Potrivit administratorilor, hotelul mizează pe servicii personalizate, atenție la detalii și o atmosferă primitoare.

„Fiecare colț al hotelului este o expresie a eleganței, de la camerele și suitele confortabile, până la spațiile noastre comune, menite să inspire relaxare și plăcere”, transmit reprezentanții locației.

Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep a declarat că a avut parte de un tratament neașteptat încă de la recepție, inclusiv din partea personalului care l-a ajutat cu bagajele.

