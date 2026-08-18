Ionuț Cristache a susținut în emisiunea sa „Ai Aflat cu Ionuț Cristache”, că Nicușor Dan, deși a promis că va fi un altfel de președinte, ajunge să semene cu Klaus Iohannis. Cristache îl acuză că este absent în marile crize ale țării. Moderatorul emisiunii spune că Nicușor e copleșit de evenimente și fuge de responsabilitate. Urmărește emisiunea aici.

Silviu Predoiu, invitatul emisiunii, a fost de acord cu această evaluare și a spus că, încă din campania electorală, l-a considerat pe Nicușor Dan un „Iohannis 2.0”, adică o versiune accentuată a neputinței fostului președinte. Predoiu a afirmat că datele și ceea ce urmează să iasă la iveală din perioada în care Nicușor Dan a condus Primăria Capitalei îi confirmă această evaluare.

Ionuț Cristache: Am zis că va fi un alt fel de președinte și mă uitam. Cu mai puțin talent pentru zorzoane, protocol și așa, calcă fix pe urmele lui Iohannis. Absent în marile crize, absent în criza energetică, absent în criza politică, absent în criza CCR. E mai degrabă un președinte absent. E copleșit de evenimente, fuge de răspundere.

Silviu Predoiu: Absolut. Eu am spus și în campanie. Domnul Nicușor Dan va fi Iohannis 2.0, că e la mod acum. Iohannis 2.0 va fi un Iohannis amplificat al neputinței și amplificat pe negativ. Pe negativ. Asta am spus. Nu sunt Mafalda, dar mă raportez la date. O să apară tot mai multe din primărie. Dar era suficient să întrebe cineva acolo. Și știam ce a făcut. Adică ce n-a făcut, n-a făcut nimic. De ce să-i cerem mai mult?

Silviu Predoiu: „Avem un președinte imponderabil”

Cei doi au discutat și despre situația politică actuală. Cristache a susținut că România se află într-o situație de interimat, cu un guvern PNL-USR pe care îl consideră ilegitim.

Ionutț Cristache: Și suntem în situația asta de interimat, cu un PNL-USR care guvernează ilegitim.

Fostul șef SIE, Silviu Predoiu, a afirmat că România are un guvern interimar și un președinte care, deși nu este interimar, este „imponderabil”, plutind „între lumi”. În opinia sa, într-o perioadă în care situația internațională se schimbă rapid, România are nevoie de un președinte capabil să ia decizii rapide și să-și asume responsabilitatea. El a susținut însă că Nicușor Dan nu poate face acest lucru și că nu poate fi supărat pe el „pentru că nu poate”.

Silviu Predoiu: Avem un guvern interimar. Avem un președinte care nu e interimar, e imponderabil. Plutește undeva între lumi. Și România trebuie să-și găsească drumul într-o lume în care totul se schimbă de la o oră la alta. Cine să decidă rapid? Cine să-și asume răspunderea pentru decizii importante, rapid? Domnul președinte? Da ce să-i cerem? Că n-avem de unde. Nici măcar nu pot să fiu supărat pe el. Nu pot să fiu supărat pe el, pentru că nu poate.

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105 zile de criză guvernamentală

România se află într-un blocaj politic prelungit. După demiterea Guvernului Bolojan, președintele Nicușor Dan nu a desemnat încă un premier care să poată forma un Guvern cu puteri depline. Sorin Grindeanu a declarat că i-a cerut președintelui mandatul de premier, însă a primit același răspuns: mandatul va fi acordat celui care demonstrează că are majoritatea necesară în Parlament.

România a ajuns la 105 zile de criză politică. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 3 voturi anulate.

Nicușor Dan a încercat ulterior două formule pentru instalarea unui nou executiv. Prima desemnare a fost Eugen Tomac, pe 4 iunie. Acesta și-a depus mandatul pe 14 iunie, înainte de a ajunge la votul Parlamentului, după ce a constatat că nu poate aduna o majoritate pentru un guvern format din specialiști.

În aceeași zi, președintele l-a desemnat pe Adrian Veștea. Cabinetul propus de acesta a primit pe 22 iunie numai 189 de voturi, cu 44 mai puține decât pragul necesar învestirii.

Când va anunța Nicușor Dan un nou premier

Eugen Tomac a afirmat că, în momentul în care se va contura o majoritate parlamentară capabilă să deblocheze procesul, președintele va desemna o persoană pentru formarea Guvernului.

El a subliniat că prioritatea este găsirea unui consens între partidele pro-europene pentru votarea unui nou Guvern și a precizat că nu dorește să intre în discuții despre cine ar fi mai potrivit pentru funcția de premier. Eugen Tomac a menționat că, în prezent, există două propuneri oficiale. PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR pe Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, niciunul dintre cei doi nu are, în acest moment, o majoritate parlamentară în spate.

„De îndată ce se va contura o majoritate care poate debloca acest proces, evident că preşedintele va desemna o persoană pentru formarea Guvernului. (…) În momentul de faţă, ce este cel mai important este să găsească un consens din partea partidelor pro-europene pentru a vota un nou guvern. De aceea nu voi intra în discuţii legate de nume de persoane, cine este mai potrivit. Avem la ora actuală două propuneri oficiale, PSD l-a propus pe dl Sorin Grindeanu, PNL, USR, UDMR pe dl Sigfried Mureşan.

Oricare dintre cele două persoane, dacă ar fi desemnate mâine, nu au venit cel puţin până la această oră cu o majoritate în spate şi de aceea cred că discuţiile trebuie să continue exact prin prisma necesităţii de a reuşi un nou guvern şi pentru asta partidele trebuie să fie mult mai flexibile sau cine va propune acea majoritate pe care urmează să voteze Parlamentul prin o nouă desemnare. E clar că avem nevoie de acest dialog în următoarea perioadă şi eu sunt optimist că vom găsi o soluţie să depăşim acest moment”, a afirmat Eugen Tomac, vineri seară, la postul B1 TV.

Așadar, poate cât de curând vom avea un premier. Nicușor Dan continuă să facă gafe și să atragă atenția prin absența lui. La fel a anul trecut, președintele României, a prefear să meargă de Ziua Marinei la mănăstire în zona Făgărașului. Nicușor profită de orice portiță liberă din agenda lui, anul acesta a avut timp și de o vizită la rude, în timp ce țara se confruntă cu mai multe crize politice.