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Ion Cristoiu, scandalizat de întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR. „Cum să te întâlnești cu judecătoarea înaintea unui proces răsunător?”

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Invitat în emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a criticat întâlnirea lui Bolojan cu șefa CCR Simina Tănăsescu. Publicistul susține că în urma presiunii publice și a unor „manevre”, Simina Tănăsescu ar fi fost scoasă din joc. El consideră că aceasta a fost îndepărtată în mod nedrept și pune sub semnul întrebării întâlnirea dintre ea și Bolojan. Problema pe care o ridică Ion Cristoiu nu este neapărat întâlnirea cu premierul în sine, ci faptul că judecătoarea CCR s-ar fi întâlnit cu una dintre părțile implicate într-un dosar pe care urma să îl judece. Urmărește emisiunea live aici.

Din perspectiva lui, o astfel de întâlnire este problematică, deoarece poate crea suspiciunea că judecătoarea discută în particular cu una dintre părți înainte de un proces important.

„Vor continua și vor spune că în urma manevrelor noastre, a fost scoasă doamna cu pricina. Bine făcut. Măreața Simina Elena, Simina Tănăsescu, care era de partea Constituției și așa, a fost scoasă printr-o manevră murdară. Cine a pus-o să se întâlnească cu ăla în garsonieră. Sunt două planuri. Vreți să discutăm?   E vorba, am spus, am explicat, nu-i vorba de premier. Ponta bate câmpii și toate astea. E vorba de întâlnirea judecătoarei de la CCR, care a judecat cu una din părți. Păi cu una din părți, nu cu premierul, că toată lumea zicea: „Păi, dacă noi am fost proști unii, și-au zis: cum să se întâlnească cu premierul?” I-au venit băieții și-au zis: „Domnule, dar nu se poate.” Nu cu premierul. Da, cu una dintre părțile implicate. Păi, dintre părți, nu numai atât. Nu ai voie să te întâlnești. Cum să vă întâlniți cu judecătoarea înaintea unui proces răsunător? Și doi, n-a fost o întâlnire. S-au întâlnit undeva la supermarket? Nu, s-a dus acolo. Hai să vedeți cum sună apărarea lui Bolojan, că mie mi se pare mai scandalos decât întâlnirea”, a susținut Ion Cristoiu la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache.

Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit cu șefa CCR

Premierul Ilie Bolojan a confirmat întâlnirea de vineri, 14 august,  cu șefa CCR, Elena-Simina Tănăsescu. Premierul demis a susținut că importanța întrevederii ar fi fost exagerată. Pe de altă parte, Bolojan nu a precizat ce ar fi discutat și rezolvat cu șefa Curții Constituționale a României. Acesta a dat doar exemple din perioada în care ocupa funcția de primar în Oradea.

„De multe ori încearcă să se facă din țânțar armăsar, iar acum suntem într-o astfel de schemă. Când ocupi o funcție publică, ai întâlniri cu tot felul de persoane pentru a rezolva probleme. Când eram primar și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuia să rezolve problemele apărute. Erau probleme la racordurile de utilități și atunci aveam întâlniri pentru a rezolva problemele. Asta nu însemna că mă implicam în procesul justiției sau în cazurile aflate pe rol. Când eram președinte al Consiliului Județean am avut aceeași situație: am identificat un teren și l-am pus la dispoziție pentru un nou sediu. Asta se întâmplă și în acest caz”, a susținut Ilie Bolojan.

Declarațiile au fost făcute la Oradea, după vizita la pasajele subteran și suprateran de pe Calea Aradului (DN 79).

Șefa CCR nu a negat că s-a întâlnit cu premierul demis

Președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, a respins ideea că dosarele aflate pe rolul CCR ar fi fost discutate în afara cadrului legal. Reacția a venit după informațiile apărute în spațiul public despre o posibilă întâlnire între șefa CCR și Ilie Bolojan. Curtea spune că orice discuție despre cauzele aflate în analiză are loc doar în condițiile prevăzute de lege. Totuși, comunicatul CCR transmis sâmbătă, 15 august, nu spune dacă întâlnirea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan a avut sau nu loc. De asemenea, numele lui Bolojan nu apare în comunicat.

CCR a recaționat la scandalul întrevederii Bolojan-Tănăsescu

Curtea Constituțională a României a venit în weekend cu un mesaj în care reacționează la informațiile apărute în spațiul public conform cărora Simina Tănăsescu, președinta CCR, și premierul demis Ilie Bolojan s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului. Conform CCR, funcția de președinte vine și cu atribuții administrative și de reprezentare care implică întâlniri cu membrii guvernului pentru buna organizare a instituției.

„Funcția de președinte al Curții Constituționale presupune, pe lângă atribuții jurisdicționale, și atribuții administrative, organizatorice și de reprezentare, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. În exercitarea acestor atribuții, întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”, se arată în mesajul transmis de CCR.

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