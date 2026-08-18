Invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Silviu Predoiu a susținut că politicienii respectă deciziile justiției doar atunci când e în avantajul lor. Fostul șef SIE a relatat că liderii politici comentează doar când nu le convine o decizie și brusc iși aduc aminte de sepearația puterilor în stat. Urmărește emisiunea live aici.

„Știu ei să spună atunci când le convine. Nu comentez deciziile justiției. Și putem să-l găsim și pe Fritz spunând chestia asta, și pe toți liderii politici. Ei comentează doar când nu le convine. Când nu le convine, comentează. Când le convine o decizie, brusc își aduc aminte de separația puterilor în stat”, a declarat fostul șef SIE, Silviu Predoiu.

Plecarea lui Fritz este in avantajul celor de PSD

Moderatorul emisiunii, Ionuț Cristache, a spus că PSD este în avantaj acum pentru că Dominic Fritz, adevrsarul politic al partidului, a fost înlăturat. Silviu Predoiu a completat că nu ar fi trebuit să fie așa având în vedere diferența de procente. Fostul șef SIE a adăugat că poate daca nu erau jocurile lui Bolojan, PSD nici nu ar fi trebuit să se uite la un partid cu sub 10% procente.

Ionuț Cristache: Acum nu putem să fim ipocriți. Evident că decizia asta convine PSD-ului. Evident că ajută PSD-ul. Evident că decapitează un dușman politic al PSD-ului.

Silviu Predoiu: Ceea ce, teoretic, nu ar trebui să fie cazul, pentru că într-un partid sub 10% și unul cu 23–24%, dacă n-ar fi jocul ăsta al lui Bolojan, al președintelui, compromisurile politice și falsificarea rezultatului alegerilor parlamentare, nici n-ar trebui să se uite PSD-ul, cu 24 sau 25%, la un partid cu 8 sau 9%.

Moderatorul emisiunii susține că, dacă s-ar fi respectat votul românilor, USR ar fi trebuit să fie în opoziție, nu la guvernare. El îi acuză pe liderii USR și PNL că vorbesc despre „statul paralel”, „justiție la ordin” și „sistem opresiv” abia atunci când aceste probleme îi afectează direct. Criștache îi compară pe Fritz și Ciucu și spune că retorica pe care o folosea PSD în trecut este preluată acum de PNL și USR.

În opinia lui Predoiu, este o contradicție: politicienii cer respectarea deciziilor justiției când le convin și atacă sistemul atunci când deciziile nu le sunt favorabile.

Ciprian Ciucu i-a transmis un mesaj pentru Dominic Fritz după decizia CCR

Ciprian Ciucu a declarat pentru Antena 3 CNN că îi trimite lui Fritz toată susținerea lui și consideră că liderul USR are un viitor lung în politică. Primarul Capitalei a adăugat că nu cmntează decizia CCR pentru că a ceva ce trebuie să gândească împreună cu colegii de partid.

„Simpatizez foarte mult cu situația în care se află primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Îi trimit toată susținerea mea, dacă contează pentru domnia sa, și cred că are un viitor lung în politică. Momentan nu comentez decizia CCR-ului. Eu trebuie să mă coordonez cu colegii mei de partid, să vedem, pentru că este o decizie, adică este ceva ce trebuie să gândim împreună până acționăm la acest lucru și nu pot doar eu să comentez”, a susținut Ciprian Ciucu.

Fritz a transmis pe pagina lui de Facebook că tot nu votează un guvern PSD

Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR, a reacționat după decizia Curții Constituționale care a declarat constituțional amendamentul ce poate avea consecințe asupra mandatului său. Fritz a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj scurt, dar la obiect. ”Bună dimineața. Tot nu votăm un guvern PSD”, a scris Dominic Fritz.

Mesajul liderului USR a venit la o zi după ce Curtea Constituțională a analizat sesizările cu privire la noua lege a integrității și a decis că prevederea referitoare la sancționarea conflictului de interese este constituțională.

Decizia CCR în cazul lui Dominic Fritz

Curtea Constituțională a anunțat luni, într-un comunicat de presă, că a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” din nouea Lege a Integrității este neconstituțională. De asemenea, judecătorii CCR au respins obiecția de neconstituționalitate privind aplicarea de sancțiuni demnitarilor găsiți în trecut incompatibili sau în confilict de interese, ceea ce înseamnă că așa numitul „Amendament Fritz” trece de CCR și va produce efecte după promulgarea legii.

Ce urmează pentru Dominic Fritz

Dacă președintele României Nicușor Dan va promulga legea, din momentul intrării în vigoare Fritz are la dispoziție 30 de zile să își predea mandatul de primar al Timișoarei. În acest scenariu, vor avea loc alegeri locale anticipate la primăria municipiului. Miza depășește Primăria Timișoara. Dominic Fritz este și președintele USR, iar pierderea mandatului de primar ar reprezenta cea mai gravă lovitură politică primită de liderul partidului de la preluarea conducerii formațiunii.