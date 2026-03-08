Superstiții și tradiții de 8 Martie. De ce se oferă flori și mărțișoare, astăzi, de fapt

Superstiții și tradiții de 8 Martie. De Ziua Femeii, se spune că este de bun augur să oferi flori și mărțișoare. Tradiția arată că acest gest poate să aducă sănătate, noroc și protecție. În spatele tradițiilor se află, în schimb, superstiții vechi și obiceiuri care datează de sute de ani.

Superstiții și tradiții de 8 Martie. De obicei, Ziua Femeii este asociată cu dăruirea florilor și a micilor atenții pentru persoanele dragi din viețile noastre. Însă, în spatele acestui simbolism și a acestei tradiții se ascund superstiții vechi care datează de sute de ani, scrie CSID.

De ce este bine să oferi mărțișoare de 8 Martie

În această zi sunt oferite flori și mărțișoare, de regulă. Se spune că mărțișorul ar fi elementul principal care marchează începutul primăverii și renașterea naturii. De mărțișor se leagă și o legendă. Se spune că firul alb – roșu ar aduce nu doar protecție, ci și noroc și sănătate.

Tradiția populară arată că, în trecut, pentru a avea noroc și prosperitate, băieții ofereau fetelor mărțișoare. Acestea erau purtate la gât sau la încheietura mâinii. Această tradiție a fost asociată și cu fertilitatea.

Se oferă și flori

Tot în această zi, se spune că este bine să oferi flori. Este un simbol al gingășiei, al delicateții femeilor. Florile poartă și ele un simbolism. De exemplu, lalelele sunt asociate, de obicei, cu eleganța și primăvara. Altfel, ghioceii simbolizează regenerarea, iar tradanfirii simbolizează iubirea.

De-a lungul anilor, oamenii s-au îndreptat și către alte tipuri de cadouri pe care să le ofere doamnelor și domnișoarelor.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock