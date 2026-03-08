Prima pagină » Diverse » Superstiții și tradiții de 8 Martie. De ce se oferă flori și mărțișoare, astăzi, de fapt

Superstiții și tradiții de 8 Martie. De ce se oferă flori și mărțișoare, astăzi, de fapt

08 mart. 2026, 09:27, Diverse
Superstiții și tradiții de 8 Martie. De ce se oferă flori și mărțișoare, astăzi, de fapt
Superstiții și tradiții de 8 Martie

Superstiții și tradiții de 8 Martie. De Ziua Femeii, se spune că este de bun augur să oferi flori și mărțișoare. Tradiția arată că acest gest poate să aducă sănătate, noroc și protecție. În spatele tradițiilor se află, în schimb, superstiții vechi și obiceiuri care datează de sute de ani.

Superstiții și tradiții de 8 Martie. De obicei, Ziua Femeii este asociată cu dăruirea florilor și a micilor atenții pentru persoanele dragi din viețile noastre. Însă, în spatele acestui simbolism și a acestei tradiții se ascund superstiții vechi care datează de sute de ani, scrie CSID.

De ce este bine să oferi mărțișoare de 8 Martie

În această zi sunt oferite flori și mărțișoare, de regulă. Se spune că mărțișorul ar fi elementul principal care marchează începutul primăverii și renașterea naturii. De mărțișor se leagă și o legendă. Se spune că firul alb – roșu ar aduce nu doar protecție, ci și noroc și sănătate.

Tradiția populară arată că, în trecut, pentru a avea noroc și prosperitate, băieții ofereau fetelor mărțișoare. Acestea erau purtate la gât sau la încheietura mâinii. Această tradiție a fost asociată și cu fertilitatea.

Se oferă și flori

Tot în această zi, se spune că este bine să oferi flori. Este un simbol al gingășiei, al delicateții femeilor. Florile poartă și ele un simbolism. De exemplu, lalelele sunt asociate, de obicei, cu eleganța și primăvara. Altfel, ghioceii simbolizează regenerarea, iar tradanfirii simbolizează iubirea.

De-a lungul anilor, oamenii s-au îndreptat și către alte tipuri de cadouri pe care să le ofere doamnelor și domnișoarelor.

Cadouri de 8 Martie

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Mediafax
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Mediafax
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem după moartea lui Ali Khamenei
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Neutrinii ar putea explica de ce materia a supraviețuit după Big Bang
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan conduce țara cum a condus primăria. Nu face nimic”
10:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan conduce țara cum a condus primăria. Nu face nimic”
UTILE Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău
10:30
Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău
RĂZBOI Donald Trump, despre războiul împotriva regimului de la Teheran: „SUA au făcut lumii un serviciu atacând Iranul. Ar fi folosit arme nucleare”
10:18
Donald Trump, despre războiul împotriva regimului de la Teheran: „SUA au făcut lumii un serviciu atacând Iranul. Ar fi folosit arme nucleare”
ANALIZA de 10 Unde dai și unde crapă. SUA încearcă să pună „frână” Chinei, dar războaiele lui Trump stimulează exporturile de petrol ale Rusiei
10:00
Unde dai și unde crapă. SUA încearcă să pună „frână” Chinei, dar războaiele lui Trump stimulează exporturile de petrol ale Rusiei
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
10:00
Valentin Stan: Kuweitul tocmai a dărâmat 3 avioane de vânătoare ale aliaților americani. Erori apar într-un război
ECONOMIE 840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
09:52
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile

Cele mai noi

Trimite acest link pe