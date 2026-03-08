Cât costă firul de zambilă și de lalea, azi, de 8 Martie. Cât plătești pentru un buchet de flori

Zambilele și lalelele se află printre opțiunile multor persoane, astăzi, cu ocazia zilei de 8 Martie. Ziua Femeii nu doar că aduce voie bună, ci și clipe în care cei dragi își arată compasiunea și respectul. Florăriile de la colț de stradă, precum și piețele de flori sunt pregătite pentru a face față sărbătorii. Iată mai jos, în articol, de pildă, cât costă firul de zambilă și de lalea, dar și cât plătești pentru un buchet de flori. Prețurile sunt estimative.

Duminică, 8 Martie, este Ziua Femeii. Așa cum este datina, multe persoane aleg să ofere diverse cadouri, azi, pentru a-și arăta compasiunea și respectul. Printre cele mai dăruite flori se numără zambilele și lalelele. De altfel, nu lipsesc nici buchetele de trandafiri.

Prețurile florilor de 8 Martie

Prețurile diferă de la un comerciant la altul. În unele cazuri, un fir de lalaea costă 10 lei. Altfel, un fir de zambilă poate costa 15 lei. Pentru un buchet de 11 lalele, scoți minimum 110 lei din buzunar. Cei care doresc să cumpere buchete de flori, trebuie să știe că prețul acestora pornește de la 200 de lei.

Altfel, cumpărătorii pot alege și freziile. În perioada 1-8 martie, vânzările de flori în România sunt estimate la peste 40 de milioane de euro, arată Observatornews.ro.

„Freziile sunt la 30-35 de lei, trandafirii la 15 lei. Avem ghivece de lalele cu 25 de lei. Zambile avem la ghiveci, la 15 lei, iar laleaua la 20”, spune o florăreasă.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ