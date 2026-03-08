Prima pagină » Actualitate » Cât costă firul de zambilă și de lalea, azi, de 8 Martie. Cât plătești pentru un buchet de flori

Cât costă firul de zambilă și de lalea, azi, de 8 Martie. Cât plătești pentru un buchet de flori

08 mart. 2026, 07:30, Actualitate
Cât costă firul de zambilă și de lalea, azi, de 8 Martie. Cât plătești pentru un buchet de flori
Cât costă firul de zambilă și de lalea, azi, de 8 Martie

Zambilele și lalelele se află printre opțiunile multor persoane, astăzi, cu ocazia zilei de 8 Martie. Ziua Femeii nu doar că aduce voie bună, ci și clipe în care cei dragi își arată compasiunea și respectul. Florăriile de la colț de stradă, precum și piețele de flori sunt pregătite pentru a face față sărbătorii. Iată mai jos, în articol, de pildă, cât costă firul de zambilă și de lalea, dar și cât plătești pentru un buchet de flori. Prețurile sunt estimative.

Duminică, 8 Martie, este Ziua Femeii. Așa cum este datina, multe persoane aleg să ofere diverse cadouri, azi, pentru a-și arăta compasiunea și respectul. Printre cele mai dăruite flori se numără zambilele și lalelele. De altfel, nu lipsesc nici buchetele de trandafiri.

Buchet cu lalele / foto: Shutterstock

Prețurile florilor de 8 Martie

Prețurile diferă de la un comerciant la altul. În unele cazuri, un fir de lalaea costă 10 lei. Altfel, un fir de zambilă poate costa 15 lei. Pentru un buchet de 11 lalele, scoți minimum 110 lei din buzunar. Cei care doresc să cumpere buchete de flori, trebuie să știe că prețul acestora pornește de la 200 de lei.

Altfel, cumpărătorii pot alege și freziile. În perioada 1-8 martie, vânzările de flori în România sunt estimate la peste 40 de milioane de euro, arată Observatornews.ro.

„Freziile sunt la 30-35 de lei, trandafirii la 15 lei. Avem ghivece de lalele cu 25 de lei. Zambile avem la ghiveci, la 15 lei, iar laleaua la 20”, spune o florăreasă.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată”
08:30
H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Unii spun că și Ceaușescu a avut ambiția unei arme nucleare”
08:00
Adrian Severin: „Unii spun că și Ceaușescu a avut ambiția unei arme nucleare”
INEDIT Pisica maidaneză devenită vedetă la Campionatul European Felin. Povestea de film a curajoasei Duracell, salvată de pe străzile Iașiului
08:00
Pisica maidaneză devenită vedetă la Campionatul European Felin. Povestea de film a curajoasei Duracell, salvată de pe străzile Iașiului
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Khamenei voia să lase moștenire bomba nucleară, ceea ce reprezenta un pericol existențial față de toate țările din zonă”
07:30
H.D. Hartmann: „Khamenei voia să lase moștenire bomba nucleară, ceea ce reprezenta un pericol existențial față de toate țările din zonă”
ACTUALITATE 8 Martie, calendarul zilei: Se naște Zavaidoc. Cynthia Rothrock împlinește 69 de ani. Se stinge Gala Galaction
07:15
8 Martie, calendarul zilei: Se naște Zavaidoc. Cynthia Rothrock împlinește 69 de ani. Se stinge Gala Galaction
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient: Bombardamente israeliene asupra Hezbollah în Beirut. Netanyahu: „Deținem supremația spațiului aerian Iranian”
07:10
🚨 Lupte în Orient: Bombardamente israeliene asupra Hezbollah în Beirut. Netanyahu: „Deținem supremația spațiului aerian Iranian”
Mediafax
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării ayatollahului
Mediafax
Mesaje 8 Martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări de Ziua Femeii pentru cele mai speciale persoane din viața noastră
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Rusia ascunde costul economic real al războiului din Ucraina, acuză Germania
APĂRARE Italia cere accelerarea producției de armament, pe fondul escaladării războiului din Orient. Apel pentru reducerea birocrației în industria de apărare
08:41
Italia cere accelerarea producției de armament, pe fondul escaladării războiului din Orient. Apel pentru reducerea birocrației în industria de apărare
SPORT Reacțiile jucătorilor după demisia lui Elias Charalambous de la FCSB: „Nici n-a intrat în vestiar”. Cine e primul nume ofertat de Gigi Becali
08:18
Reacțiile jucătorilor după demisia lui Elias Charalambous de la FCSB: „Nici n-a intrat în vestiar”. Cine e primul nume ofertat de Gigi Becali
FLASH NEWS Explozie puternică la ambasada SUA din Oslo, duminică dimineață. Incidentul s-a produs chiar la intrarea în secția consulară a ambasadei
08:13
Explozie puternică la ambasada SUA din Oslo, duminică dimineață. Incidentul s-a produs chiar la intrarea în secția consulară a ambasadei
SPORT Gigi Becali a rămas fără antrenor la FCSB! Elias Charalambous: „Este decizia mea”
08:06
Gigi Becali a rămas fără antrenor la FCSB! Elias Charalambous: „Este decizia mea”
RĂZBOI Netanyahu anunță ofensivă totală împotriva regimului de la Teheran: „Israelul deține „controlul aproape integral” asupra spațiului aerian iranian”
07:38
Netanyahu anunță ofensivă totală împotriva regimului de la Teheran: „Israelul deține „controlul aproape integral” asupra spațiului aerian iranian”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „În decembrie 1989 nu s-a schimbat nimic. A căzut Ceaușescu și familia, dar tot sistemul a rămas intact”
07:00
Ion Cristoiu: „În decembrie 1989 nu s-a schimbat nimic. A căzut Ceaușescu și familia, dar tot sistemul a rămas intact”

Cele mai noi

Trimite acest link pe