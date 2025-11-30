Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test de perspicacitate | 3 diferențe într-un minut: Le puteți depista pe toate?

30 nov. 2025, 10:27, Teste IQ
Gândul.ro vă aduce astăzi în atenție un nou test de perspicacitate. Tot ceea ce trebuie să faceți este să priviți imaginea de mai sus și să descoperiți, într-un singur minut, unde se află toate cele 3 diferențe. Voi ați reușit? Varianta corectă se află mai jos, în articol.

În această zi de duminică, vă aducem în prim plan un test de perspicacitate în care trebuie să găsiți trei diferențe. Însă, care este importanța acestor tipuri de teste, potrivit specialiștilor? Sunt recomandate chiar și în cazul celor mici, scopul fiind dezvoltarea atenției și a rapidității în gândire. De altfel, testele de perspicacitate au fost integrate, de-a lungul anilor, în diverse activități ludice. Pot contribui și la dezvoltarea unui „ochi analitic”, a unei gândiri logice.

Test de perspicacitate: care sunt diferențele?

La prima vedere ați putea spune că imaginile par să se oglindească, fără să existe diferențe între ele. Totuși, în mai puțin de un minut, pot fi depistate o serie de elemente care nu sunt, de fapt, identice. În imaginea de mai sus, care arată o dedublare a personajelor, se pot observa elemente precum: un medic veterinar, un câine aflat pe masa specială din salon, precum și momentul efectuării unui vaccin. În spatele medicului veterinar poate fi observat un raft cu diverse recipiente, dar și un dulap cu două uși.

La o atenție sporită se pot observa care sunt cele 3 diferențe. Prima se află la raftul din spatele medicului veterinar. A doua diferență este legată de coada câinelui, iar a treia diferență se poate vedea la acul seringii.

Acestea sunt cele 3 diferențe între cele 2 imagini

