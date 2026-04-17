Țoiu și Darău petrec „Ziua industriei românești” la sediul NATO din Bruxelles. Care este scopul evenimentului

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă o premieră pentru România la sediul NATO din Bruxelles. Este vorba de organizarea evenimentului ”Ziua industriei româneşti”. Evenimentul își propune să sprijine companiile naţionale să devină furnizori direcţi ai structurilor Alianţei.

”Nu mergem acolo în vizită, ci alături de specialiştii noştri şi de peste 20 de companii româneşti. Acestea fac performanţă în inteligenţă artificială, drone, securitate cibernetică şi aeronautică”, afirmă ministrul.

România, conectată la lanţul global de achiziţii militare

Oana Ţoiu menţionează că, în condiţiile în care cheltuielile totale anuale ale Aliaţilor pentru cerinţele de apărare au depăşit 1,4 trilioane de euro, ”industria noastră trebuie să fie conectată strategic la acest lanţ global de achiziţii”.

Deschid luni, chiar la sediul Alianței din Bruxelles, „Romania Industry Day”, împreună cu Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, afirmă ministrul.

O zi specială pentru industria noastră și pentru prestigiul României.

Am construit „Ziua industriei românești” la sediul NATO pentru a sprijini companiile naționale să devină furnizori direcți ai structurilor Alianței.

Nu mergem acolo în vizită, ci alături de specialiștii noștri și de peste 20 de companii românești care fac performanță în inteligență artificială, drone, securitate cibernetică și aeronautică. Sunt oameni care pun România pe harta tehnologiei mondiale și care merită să fie văzuți și auziți de cei mai importanți decidenți ai NATO.

Cheltuielile totale anuale ale Aliaților pentru cerințele de apărare au depășit 1,4 trilioane de euro. Industria noastră trebuie să fie conectată strategic la acest lanț global de achiziții, postează Oana Țoiu.

Prezență militară și capacitate industrială

Securitatea, în anul 2026, nu înseamnă doar prezență militară, ci și capacitate industrială. Atunci când o companie din Brașov, Craiova, București sau Cluj devine furnizor pentru NATO, acest lucru se traduce în locuri de muncă sigure acasă, tehnologie de vârf dezvoltată în universitățile noastre și o țară mult mai respectată, dar și mai bine apărată, declară Oana Țoiu.

Suntem parte a celei mai puternice alianțe defensive din lume. Acest statut ne aduce, pe lângă siguranță, și oportunități majore de creștere economică pe care trebuie să le accesăm. Prin acest eveniment, întărim profilul României de partener solid și furnizor de securitate, în pregătirea Summitului B9 de la București și a Summitului NATO de la Ankara, încheie Oana Țoiu.

Evenimentul este organizat la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe, prin Delegația Permanentă a României la NATO. Este sprijinit tehnic și logistic al Ministerului Economiei, care a gestionat procesul de selecție a companiilor participante.

Premieră pentru România la sediul NATO
