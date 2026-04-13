Oana Țoiu a felicitat-o pe viitoarea ministră de Externe din Ungaria pentru victoria de la parlamentare: „I-am adresat invitația de a vizita România”

Oana Țoiu a contactat-o pe Anita Orban, viitoarea ministră de Externe și membră a partidului Tisza, pentru a o felicita pentru victoria de la parlamentare. Oana Țoiu a precizat că i-a adresat și o invitație de a vizita România.

„Am sunat-o în această seară pe Anita Orban, viitoarea ministră de externe a Ungariei, pentru a o felicita pentru victoria electorală.

A fost un prim contact oficial cu un reprezentant al viitorului Guvern vecin, prilej cu care am împărtășit bucuria acestui moment istoric de schimbare. I-am transmis admirația mea pentru mobilizarea exemplară a poporului ungar și a etnicilor maghiari, dar și echipei sale pentru o campanie construită autentic, printre oameni”, a transmis Țoiu pe Facebook.

„Puterea cetățenilor care aleg să ceară un viitor mai bun prin vot este suverană”

„Rezultatul de ieri a dovedit că oricât de mare ar fi controlul unor politicieni asupra sistemelor de putere, acesta nu este suficient pentru a o păstra la infinit. Puterea cetățenilor care aleg să ceară un viitor mai bun prin vot este suverană, iar Anita a subliniat, în repetate rânduri, că alegerea de ieri a fost una clară: o schimbare de regim”, a mai adăugat Țoiu.

„Dialogul nostru s-a concentrat pe o nouă abordare a politicii externe a Ungariei”

„Dialogul nostru s-a concentrat pe o nouă abordare a politicii externe a Ungariei, bazată pe respect reciproc și pe ambiția comună de a crește calitatea vieții cetățenilor noștri printr-o colaborare mai strânsă.