Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio i-a mulțumit Oanei Țoiu pentru ajutorul României în operațiunile SUA din Orientul Mijlociu. Vezi mesajul integral

Marco Rubio i-a mulțumit Oanei Țoiu pentru ajutorul României în operațiunile SUA din Orientul Mijlociu. Vezi mesajul integral

Marco Rubio i-a mulțumit Oanei Țoiu pentru ajutorul României în operațiunile SUA din Orientul Mijlociu. Vezi mesajul integral

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat telefonic cu secretarul de stat american, Marco Rubio, despre cooperarea bilaterală și sprijinul României pentru operațiunile SUA din Orientul Mijlociu.

Oana Țoiu a vorbit cu Marco Rubio

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, transmis de purtătorul de cuvânt adjunct principal Tommy Pigott, oficialul american a mulțumit României pentru implicarea recentă.

Marco Rubio a apreciat faptul că România „a fost un partener autentic”, oferind sprijin rapid și decisiv pentru operațiunile Statelor Unite care vizează securitatea în Orientul Mijlociu.

Cei doi oficiali au analizat și posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale în mai multe sectoare, precum apărare, energie, tehnologii emergente și minerale critice.

Discuțiile au inclus și proiecte concrete, precum exploatarea gazelor offshore și dezvoltarea energiei nucleare civile.

Nu este o discuție izolată

Astfel de teme apar constant în dialogul dintre România și SUA. La o convorbire anterioară, cei doi au discutat tot despre cooperare în apărare, energie și securitate, dar și despre comerț și migrație.

În ultimii ani, România și-a consolidat poziția în relația cu Statele Unite, mai ales pe zona de securitate și energie. Bucureștiul este implicat în proiecte relevante pentru NATO și pentru securitatea flancului estic, dar și în inițiative energetice care pot reduce dependența Europei de resurse externe.

