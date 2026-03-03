Val de scumpiri la început de an. Energia împinge industria și alimentează inflația

Producătorii au majorat prețurile la începutul anului, iar energia a fost principalul motor al acestor scumpiri. Prețurile la poarta fabricii au crescut în ianuarie 2026 cu 2,2% față de decembrie 2025 și cu 7,8% comparativ cu ianuarie 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, relatează Mediafax.

Scumpirile au fost mai pronunțate pe piața internă. În România, prețurile au urcat anual cu 9,31%, în timp ce exporturile au înregistrat o creștere de 4,12%, semn că presiunea costurilor afectează în special economia locală.

Energia împinge industria și alimentează inflația

Cea mai mare creștere s-a înregistrat în sectorul energetic. În ansamblu, prețurile au crescut cu 14,3% față de anul trecut, iar în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, majorarea a ajuns la 19,38%. Practic, energia a tras în sus prețurile din întreaga industrie.

Creșterile se văd și lunar: în sectorul energetic, avansul a depășit 5% în ianuarie, iar în industria prelucrătoare – care include majoritatea fabricilor din România – creșterea a fost de 0,47% față de decembrie 2025, semnalând presiuni atât din costurile energetice, cât și din lanțurile de producție.

În restul sectoarelor, majorările au fost mai moderate. Industria bunurilor intermediare a crescut cu 5,2% față de anul trecut, bunurile de uz curent cu 5,19%, cele de capital cu 3,89%, iar bunurile de folosință îndelungată cu 3,47%.

Există însă și sectoare cu scăderi de prețuri. Extracția petrolului brut și a gazelor naturale a scăzut cu 4,65% comparativ cu ianuarie 2025, iar prelucrarea țițeiului a înregistrat un minus de 12,46%. În ansamblu, industria extractivă se situează ușor sub nivelul de anul trecut.

Pe de altă parte, sectorul extracției cărbunelui a înregistrat creșteri de peste 12%, semnalând volatilitate în prețurile resurselor energetice. Alte majorări importante au fost în distribuția apei și salubritate (aproape +13%), în fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice și în industria mobilei. Aceste evoluții arată că, în timp ce energia electrică și termică s-a scumpit semnificativ, zona petrolului a avut evoluții diferite.

Creșterile din ianuarie sunt semnificative, deoarece prețurile din industrie sunt adesea un indicator timpuriu pentru inflație. Când energia și materiile prime se scumpesc la nivelul producătorilor, aceste costuri pot fi treptat transferate în prețurile finale plătite de consumatori. Dacă tendința continuă în lunile următoare, presiunea asupra prețurilor din magazine ar putea persista.

