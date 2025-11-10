Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România

Prețurile apartamentelor au explodat în marile orașe ale României și odată cu ele, accesul la un credit imobiliar a devenit practic „misiune imposibilă” pentru mulți români, chiar dacă sunt câștigă un salariu mediu pe economie. În 2025, o familie care vrea să cumpere un apartament cu trei camere are nevoie de venituri nete care sar bine de 10.000 de lei.

Piața imobiliară din România trece, în 2025, prin una dintre cele mai tensionate perioade din ultimul deceniu. Prețurile locuințelor s-au dublat în unele orașe față de 2019, în timp ce salariile nu au ținut pasul cu această creștere accelerată.

Deși cererea pentru apartamente rămâne ridicată, accesul la finanțare a devenit tot mai complicat. Băncile impun criterii stricte de eligibilitate pentru cei care până acum visau la propria locuință.

În marile centre urbane, unde dezvoltarea economică și investițiile străine s-au intensificat, competiția pentru spațiile locative a dus la o creștere spectaculoasă a prețurilor.

Spre exemplu, în Cluj-Napoca, orașul considerat liderul pieței imobiliare, prețul mediu al unui apartament nou depășește 3.500 de euro/mp, dublu față de nivelul din 2019.

De asemenea, Brașovul a urmat o traiectorie similară, impulsionat de dezvoltarea turistică și de interesul investitorilor. În București, prețurile variază în funcție de zonă, însă media generală a crescut cu peste 80% în ultimii cinci ani.

Ce salariu trebuie să ai pentru a lua un credit ipotecar

Potrivit analiștilor financiari, o familie care dorește să cumpere un apartament cu trei camere într-un oraș mare are nevoie de un venit lunar net între 12.000 și 14.000 de lei, în funcție de valoarea avansului și politica băncii.

Pentru o locuință de 80 de metri pătrați, evaluată la aproximativ 280.000 de euro, avansul minim solicitat este între 15% și 25%, adică 40.000–70.000 de euro, o sumă aproape imposibil de strâns pentru un român din clasa medie, potrivit Playtech.ro.

Ratele lunare pot depăși 6.000 de lei, ceea ce face ca achiziția unei locuințe să fie tot mai greu accesibilă pentru clasa medie. Mulți tineri aleg să amâne cumpărarea unei case sau să se orienteze către locuințe mai mici, aflate la periferie.

Deși ritmul de creștere al prețurilor s-a temperat față de perioada 2023–2024, scăderile semnificative sunt puțin probabile, avertizează experții imobiliari. Costurile ridicate ale materialelor de construcție, terenurile tot mai scumpe și dobânzile bancare mențin presiunea pe prețuri.

„Piața devine tot mai prudentă. Cumpărătorii analizează atent raportul dintre preț, calitate și amplasare. În lipsa unor programe de sprijin guvernamental, mulți români nu mai pot accesa credite pentru prima locuință”, arată specialiștii citați de publicațiile economice.

Lipsa ofertelor accesibile în zonele centrale și cererea crescută din partea tinerilor profesioniști continuă să împingă prețurile în sus. În paralel, dezvoltatorii imobiliari se reorientează către apartamente mai mici și mai eficiente, pentru a menține costurile în limite suportabile.