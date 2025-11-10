Prima pagină » Economie » Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România

Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România

Mihai Tănase
10 nov. 2025, 10:54, Economie
Cât trebuie să câștigi în 2025 ca să iei un CREDIT pentru locuință? Prețuri record la case și apartamente în marile orașe din România
Foto: Profimedia images

Prețurile apartamentelor au explodat în marile orașe ale României și odată cu ele, accesul la un credit imobiliar a devenit practic „misiune imposibilă” pentru mulți români, chiar dacă sunt câștigă un salariu mediu pe economie. În 2025, o familie care vrea să cumpere un apartament cu trei camere are nevoie de venituri nete care sar bine de 10.000 de lei.

Piața imobiliară din România trece, în 2025, prin una dintre cele mai tensionate perioade din ultimul deceniu. Prețurile locuințelor s-au dublat în unele orașe față de 2019, în timp ce salariile nu au ținut pasul cu această creștere accelerată.

Deși cererea pentru apartamente rămâne ridicată, accesul la finanțare a devenit tot mai complicat. Băncile impun criterii stricte de eligibilitate pentru cei care până acum visau la propria locuință.

În marile centre urbane, unde dezvoltarea economică și investițiile străine s-au intensificat, competiția pentru spațiile locative a dus la o creștere spectaculoasă a prețurilor.

Spre exemplu, în Cluj-Napoca, orașul considerat liderul pieței imobiliare, prețul mediu al unui apartament nou depășește 3.500 de euro/mp, dublu față de nivelul din 2019.

De asemenea, Brașovul a urmat o traiectorie similară, impulsionat de dezvoltarea turistică și de interesul investitorilor. În București, prețurile variază în funcție de zonă, însă media generală a crescut cu peste 80% în ultimii cinci ani.

Ce salariu trebuie să ai pentru a lua un credit ipotecar

Potrivit analiștilor financiari, o familie care dorește să cumpere un apartament cu trei camere într-un oraș mare are nevoie de un venit lunar net între 12.000 și 14.000 de lei, în funcție de valoarea avansului și politica băncii.

Pentru o locuință de 80 de metri pătrați, evaluată la aproximativ 280.000 de euro, avansul minim solicitat este între 15% și 25%, adică 40.000–70.000 de euro, o sumă aproape imposibil de strâns pentru un român din clasa medie, potrivit Playtech.ro.

Ratele lunare pot depăși 6.000 de lei, ceea ce face ca achiziția unei locuințe să fie tot mai greu accesibilă pentru clasa medie. Mulți tineri aleg să amâne cumpărarea unei case sau să se orienteze către locuințe mai mici, aflate la periferie.

Deși ritmul de creștere al prețurilor s-a temperat față de perioada 2023–2024, scăderile semnificative sunt puțin probabile, avertizează experții imobiliari. Costurile ridicate ale materialelor de construcție, terenurile tot mai scumpe și dobânzile bancare mențin presiunea pe prețuri.

„Piața devine tot mai prudentă. Cumpărătorii analizează atent raportul dintre preț, calitate și amplasare. În lipsa unor programe de sprijin guvernamental, mulți români nu mai pot accesa credite pentru prima locuință”, arată specialiștii citați de publicațiile economice.

Lipsa ofertelor accesibile în zonele centrale și cererea crescută din partea tinerilor profesioniști continuă să împingă prețurile în sus. În paralel, dezvoltatorii imobiliari se reorientează către apartamente mai mici și mai eficiente, pentru a menține costurile în limite suportabile.

Citește și

ECONOMIE Raport EUROSTAT: românii muncesc mult, dar pe bani puțini. Câte ore pe an trage un angajat din București
13:49, 06 Nov 2025
Raport EUROSTAT: românii muncesc mult, dar pe bani puțini. Câte ore pe an trage un angajat din București
EXCLUSIV Ieri ungurii, azi bulgarii. România a ajuns GLUMA economiștilor de la Sofia, după ce presa maghiară a râs de noi. În Bulgaria, stabilă economic și cu moneda euro aproape adoptată, specialiștii spun în cor: „Nu vrem să ajungem ca România!” Ce îi sperie pe vecini la cuplul Nicușor-Bolojan
15:18, 04 Nov 2025
Ieri ungurii, azi bulgarii. România a ajuns GLUMA economiștilor de la Sofia, după ce presa maghiară a râs de noi. În Bulgaria, stabilă economic și cu moneda euro aproape adoptată, specialiștii spun în cor: „Nu vrem să ajungem ca România!” Ce îi sperie pe vecini la cuplul Nicușor-Bolojan
FINANCIAR Culmea ironiei! Statul este principalul datornic al… statului. Sute de companii, somate de ANAF să-și plătească datoriile. Sumele se apropie de 10 miliarde de lei
18:23, 03 Nov 2025
Culmea ironiei! Statul este principalul datornic al… statului. Sute de companii, somate de ANAF să-și plătească datoriile. Sumele se apropie de 10 miliarde de lei
ECONOMIE Victor Ponta intervine în SCANDALUL salariului minim: „O viață decentă într-un oraș mare este imposibilă cu 3.000 de lei”
10:46, 02 Nov 2025
Victor Ponta intervine în SCANDALUL salariului minim: „O viață decentă într-un oraș mare este imposibilă cu 3.000 de lei”
ECONOMIE Ce pensie va încasa un pensionar cu 40 de ani de vechime în muncă și un salariu de 5.000 de lei brut
10:38, 02 Nov 2025
Ce pensie va încasa un pensionar cu 40 de ani de vechime în muncă și un salariu de 5.000 de lei brut
ECONOMIE Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia vine după ultima taxă mărită de ANRE
13:17, 01 Nov 2025
Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia vine după ultima taxă mărită de ANRE
Mediafax
Horoscop 10 noiembrie 2025. Ziua începe cu provocări, dar se încheie cu surprize plăcute
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la carte
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
INFOTRAFIC: Atenție șoferi, ceața pune probleme în trafic în București și mai multe județe din Moldova și Transilvania
Click
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul despre ea, înainte de crimă
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
2025: Cât costă să aduci o mașină SH din Franța și care sunt zonele cu cele mai bune prețuri.
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce litere combinate reprezintă semnul „&”?
CULTURĂ Scrisorile dintre Mihai EMINESCU și Veronica Micle, răscumpărate de statul român cu mai mult de 1.000.000 de euro
11:33
Scrisorile dintre Mihai EMINESCU și Veronica Micle, răscumpărate de statul român cu mai mult de 1.000.000 de euro
EXTERNE Trump l-a grațiat pe Rudy Giuliani, fostul primar al New York-ului, împreună cu un grup de aliați politic, implicați în „complotul” privind anularea alegerilor din 2020
11:32
Trump l-a grațiat pe Rudy Giuliani, fostul primar al New York-ului, împreună cu un grup de aliați politic, implicați în „complotul” privind anularea alegerilor din 2020
VIDEO Nicușor Dan afirmă că România poate deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare
11:13
Nicușor Dan afirmă că România poate deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare
HOROSCOP Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
11:12
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
ULTIMA ORĂ Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie
10:58
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie
EXTERNE Super-taifunul Fung-wong face ravagii în Filipine. Peste un milion de oameni au fost evacuați. Sate întregi au fost înghițite de ape
10:44
Super-taifunul Fung-wong face ravagii în Filipine. Peste un milion de oameni au fost evacuați. Sate întregi au fost înghițite de ape