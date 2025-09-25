Prima pagină » Economie » Un ministru din guvernul Bolojan prezice o adevărată APOCALIPSĂ economică. Dobânzile României au sărit de 50 de miliarde de lei. Dublu față de TOATE investițiile ministerelor

25 sept. 2025, 10:01, Economie
România va plăti în 2025 dobânzi de 51 de miliarde de lei, sumă fără precedent, potrivit vicepremierului Tanczos Barna. El atrage atenția că această valoare este dublă față de investițiile Ministerului Dezvoltării sau ale Ministerului Transporturilor și pune o presiune uriașă pe bugetul de stat în contextul unui deficit și așa uriaș.

România se confruntă cu o situație bugetară dificilă, după ce cheltuielile cu dobânzile au ajuns la un nivel record. Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri seara, la Digi 24, că țara va plăti în acest an aproximativ 51 de miliarde de lei doar pentru dobânzi, ceea ce înseamnă de două ori mai mult decât investițiile realizate de unele ministere.

„Din cauza faptului că România s-a îndatorat excesiv în ultimii ani, în 2025 ne trezim cu această situaţie în care dobânzile sunt de 51 de miliarde de lei. Toate programele de investiţii de la Ministerul Dezvoltării se vor ridica probabil la 20 de miliarde de lei. Sau dacă ne uităm la investiţiile din Ministerul Transporturilor, 20 şi ceva cu 50, iarăşi simplu la dublu”, a explicat Tanczos Barna.

Vicepremierul a precizat că situația este rezultatul împrumuturilor „rostogolite” din anii anteriori, ceea ce a determinat creșterea costurilor la finanțare.

„Dacă fac astăzi o autostradă şi mă împrumut cu 7% pe 15 ani, nu o să ne coste autostrada un leu, ne va costa exact 2 lei. Acesta este efectul unor împrumuturi, ca şi acasă, într-un buget al familiei”, a adăugat vicepremierul.

Potrivit estimărilor, la finalul anului valoarea investițiilor totale din România va fi aproape sau chiar va depăși 150 de miliarde de lei. Totuși, raportul dintre sumele alocate dezvoltării și cele plătite pentru dobânzi ridică semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea bugetului.

Tanczos Barna a atras atenția că este necesară o consolidare fiscală, reducerea cheltuielilor de funcționare și scăderea dobânzilor spre un nivel de 3-4% pentru ca România să evite o criză bugetară și să poată continua investițiile esențiale.

„Trebuie să alocăm resurse pentru a susține economia și pentru a crește nivelul de trai și în zona rurală”, a spus Barna.

