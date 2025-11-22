Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu a cumpărat anul trecut combinatul siderurgic Oțelu Roșu din Caraș-Severin în urma unei licitații pentru aproape 142 de milioane de lei, conform Economica.net. Umbrărescu este cunoscut ca antreprenorul care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, UMB Spedition.

Cunoscutul om de afaceri român a cumpărat combinatul siderurgic care are o tradiție de peste 220 de ani, fiind atestat documentar din 1976, în perioada Imperiului Habsburgic. Combinatul a trecut prin mai multe schimbări de proprietate și perioade complicate care au dus la închiderea lui în 2012 din cauza datoriilor pe care le-a acumulat.

În fostul colos industrial ar urma să fie produs fier beton striat și sârmă, materiale destinate activității principale a UMB Group, construcția de drumuri, viaducte și poduri, grupul de societăți fiind angajat în mai multe șantiere de autostrăzi din România. Anul trecut, au fost finalizate mai multe tronsoane importante ale Autostrăzii Moldovei A7, iar lucrările la DX12 au avansat rapid. Anul acesta, UMB Group este implicat în proiecte majore de infrastructură rutieră care însumează aproximativ 270 de kilometri de autostradă și drum express.

„Actualul proprietar al combinatului Siderurgic Oțelu Roșu, UMB Steel SRL, a achiziționat de curând întreaga platformă industrială și intenționează să retehnologizeze și să viabilizeze activitatea acesteia, dorind să producă oțel.”, se menționează în documentația proiectului.

Redeschiderea combinatului ar putea să revitalizeze economia locală. Umbrărescu ar pute oferi noi oportunități de angajare și ar contribui la dezvoltarea industriei siderurgice din Caraș-Severin. Combinatul fusese cumpărat în trecut de la statul român de către firma Mechel a lui Igor Ziuzin și apoi de către o firmă cu acționari polonezi și basarabeni care l-au dus la faliment.

