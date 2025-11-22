Prima pagină » Economic » Umbrărescu readuce la viață un colos industrial românesc vechi de 200 de ani. Cât a plătit pentru el și ce vrea să construiască

Umbrărescu readuce la viață un colos industrial românesc vechi de 200 de ani. Cât a plătit pentru el și ce vrea să construiască

22 nov. 2025, 16:49, Economic
Umbrărescu readuce la viață un colos industrial românesc vechi de 200 de ani. Cât a plătit pentru el și ce vrea să construiască

Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu a cumpărat anul trecut combinatul siderurgic Oțelu Roșu din Caraș-Severin în urma unei licitații pentru aproape 142 de milioane de lei, conform Economica.net. Umbrărescu este cunoscut ca antreprenorul care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, UMB Spedition. 

Cunoscutul om de afaceri român a cumpărat combinatul siderurgic care are o tradiție de peste 220 de ani, fiind atestat documentar din 1976, în perioada Imperiului Habsburgic. Combinatul a trecut prin mai multe schimbări de proprietate și perioade complicate care au dus la închiderea lui în 2012 din cauza datoriilor pe care le-a acumulat.

În fostul colos industrial ar urma să fie produs fier beton striat și sârmă, materiale destinate activității principale a UMB Group, construcția de drumuri, viaducte și poduri, grupul de societăți fiind angajat în mai multe șantiere de autostrăzi din România. Anul trecut, au fost finalizate mai multe tronsoane importante ale Autostrăzii Moldovei A7, iar lucrările la DX12 au avansat rapid. Anul acesta, UMB Group este implicat în proiecte majore de infrastructură rutieră care însumează aproximativ 270 de kilometri de autostradă și drum express.

„Actualul proprietar al combinatului Siderurgic Oțelu Roșu, UMB Steel SRL, a achiziționat de curând întreaga platformă industrială și intenționează să retehnologizeze și să viabilizeze activitatea acesteia, dorind să producă oțel.”, se menționează în documentația proiectului.

Redeschiderea combinatului ar putea să revitalizeze economia locală. Umbrărescu ar pute oferi noi oportunități de angajare și ar contribui la dezvoltarea industriei siderurgice din Caraș-Severin. Combinatul fusese cumpărat în trecut de la statul român de către firma Mechel a lui Igor Ziuzin și apoi de către o firmă cu acționari polonezi și basarabeni care l-au dus la faliment.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Statul, strâns cu ușa în dosarul preluării Liberty Galați. CONDIȚIA pusă de Dorinel Umbrărescu, „regele asfaltului”, pentru a salva combinatul

Dorinel Umbrărescu, colac de salvare pentru Liberty Galați. „Regele asfaltului” este interesat să cumpere combinatul falimentar

Citește și

ECONOMIE Ministrul Muncii spune că România trebuie „să-și asume” o eventuală pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR
21:57
Ministrul Muncii spune că România trebuie „să-și asume” o eventuală pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR
VIDEO România, prinsă în capcana importurilor, în timp ce polonezii și ungurii exportă și produc. Deficitul comercial a crescut cu 1 miliard de euro
16:14
România, prinsă în capcana importurilor, în timp ce polonezii și ungurii exportă și produc. Deficitul comercial a crescut cu 1 miliard de euro
ECONOMIE Ce fac japonezii ca să resusciteze economia țării: alocă subvenții pentru facturile la electricitate și gaze. România, inertă
15:36
Ce fac japonezii ca să resusciteze economia țării: alocă subvenții pentru facturile la electricitate și gaze. România, inertă
ECONOMIE Iarna scumpirilor lovește direct în buzunarele românilor: taxe uriașe, TVA dublu și facturi mai mari la întreținere
14:50
Iarna scumpirilor lovește direct în buzunarele românilor: taxe uriașe, TVA dublu și facturi mai mari la întreținere
ECONOMIE Lista noilor TAXE în 2026. Guvernul Bolojan ne-a pregătit biruri mai mari pe case, pe mașini și pe chirii. Ce taxe și impozite vor plăti românii de la 1 ianuarie
11:01
Lista noilor TAXE în 2026. Guvernul Bolojan ne-a pregătit biruri mai mari pe case, pe mașini și pe chirii. Ce taxe și impozite vor plăti românii de la 1 ianuarie
Două foste capitale comuniste, două direcții diferite. În timp ce Varșovia înflorește și devine un oraș al viitorului, Bucureștiul este blocat în timp, murdar, aglomerat și condamnat la subdezvoltare. Iar în plină campanie electorală, ca niciodată, nu se aude nicio promisiune, nu se dezbate niciun proiect
05:00, 22 Nov 2025
Două foste capitale comuniste, două direcții diferite. În timp ce Varșovia înflorește și devine un oraș al viitorului, Bucureștiul este blocat în timp, murdar, aglomerat și condamnat la subdezvoltare. Iar în plină campanie electorală, ca niciodată, nu se aude nicio promisiune, nu se dezbate niciun proiect
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
09:00
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
SPORT Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
07:39
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
07:00
Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”