Registrul Militar Unificat, sistemul digital de recrutare al Rusiei, „paralizat” pentru mai multe luni. Hackeri ruși anti-război ar fi lansat un atac cibernetic devastator. „Existau copii de rezervă, dar acum au fost distruse”

Cristian Lisandru
15 dec. 2025, 12:22, Știri externe
Activistul anti-război Grigory Sverdlin a dezvăluit că un grup anonim de hackeri a spart sistemele Mikord, unul dintre principalii dezvoltatori din spatele bazei de date de recrutare militară a Rusiei. Sverdlin a explicat că hackerii au contactat organizația sa, Get Lost, au revendicat atacul și au predat o cantitate imensă de informații sustrase.

„Au fost în sistem timp de câteva luni și ne-au furnizat o cantitate imensă de materiale din registru”, a declarat Grigory Sverdlin pentru site-ul independent Meduza. „Am predat toate documentele jurnaliștilor de la iStories. O anchetă majoră va avea loc în curând. După aceea, documentele vor fi puse la dispoziția publicului”, a mai precizat activistul anti-război.

Sverdlin a susținut, de asemenea, că hackerii au provocat suficiente pagube pentru a perturba funcționarea sistemului digital de recrutare al Rusiei. „Câteva luni, acest gigant cu 30 de milioane de înregistrări nu va putea trimite oameni să ucidă și să moară”, a mai afirmat acesta.

Ce este Registrul Militar Unificat, vizat de hackeri

Cunoscut sub numele de Registrul Militar Unificat, sistemul digital de recrutare al Rusiei colectează date despre cetățeni din diverse baze de date guvernamentale.

Ministerul Apărării, care operează registrul și îl folosește pentru a emite citații, poate apoi să facă schimb de informații cu alte agenții, inclusiv Serviciul Federal de Securitate (FSB), Serviciul Fiscal Federal și Ministerul de Interne.

  • Odată ce Ministerul Apărării emite o notificare de recrutare, care se face fie electronic, fie prin poștă recomandată, destinatarul este obligat să se prezinte la un birou de recrutare militară.
  • Când o citație este considerată înmânată, destinatarilor li se interzice automat să părăsească țara până când se prezintă la locația indicată.
  • Persoanele care fentează” recrutarea pot fi, de asemenea, supuse unor restricții suplimentare, cum ar fi pierderea dreptului legal de a conduce o mașină, de a înregistra proprietăți imobiliare sau de a contracta împrumuturi.

Cel puțin așa ar trebui să funcționeze sistemul. Dar, potrivit lui Sverdlin, Registrul Militar Unificat al Rusiei nu va fi operațional „timp de cel puțin câteva luni” din cauza unui atac cibernetic asupra unuia dintre principalii săi dezvoltatori, o companie numită Mikord.

Slaba calitate a infrastructurii digitale a registrului „a făcut ușoară piratarea”

Într-un interviu acordat Meduza, Grigory Sverdlin a refuzat să comenteze motivul pentru care hackerii au contactat Get Lost, organizația pe care a fondat-o în 2022 pentru a-i ajuta pe ruși să se sustragă serviciului militar în timpul războiului împotriva Ucrainei.

„Aceștia sunt hackeri ruși. Sunt oameni cu înclinații anti-război”, a spus el.

Grigory Sverdlin a mai declarat că afirmațiile sale despre daunele aduse sistemelor Mikord s-au bazat pe evaluări ale specialiștilor IT de la Get Lost.

„Este vorba de daune grave, iar dezvoltatorii registrului vor avea nevoie de cel puțin câteva luni pentru a recupera atât documentația, cât și fragmentele de cod sursă. Hackerii au șters tot ce avea dezvoltatorul. Existau copii de rezervă, dar acum au fost distruse. De aceea spunem că recuperarea va dura mult timp, susține Sverdlin.

Promițând că o viitoare anchetă iStories va oferi detalii suplimentare, Grigory Sverdlin a susținut că slaba calitate a infrastructurii digitale a registrului „a făcut ușoară piratarea”.

Întregul sistem a fost nefuncțional până în seara zilei de 10 decembrie, iar site-ul său web nu funcționa de cinci zile la momentul interviului.

„Au recuperat deja registrul în sine. În prezent, funcționează ca o bază de date primară. Interdicțiile automate de a părăsi țara, de a obține credite bancare și de a obține permise de conducere nu funcționează, a declarat Grigory Sverdlin pentru Meduza.

Aceste informații vor fi puse la dispoziția publicului

Sverdlin consideră că atacul cibernetic va întârzia semnificativ lansarea completă a Registrului Militar Unificat, care era dezvoltat în conformitate cu o lege adoptată în aprilie 2023.

La momentul atacului cibernetic, a spus el, baza de date includea peste 30 de milioane de înregistrări, fiecare cu aproximativ 100 de câmpuri de date. Întrebat dacă baza de date ar putea facilita încă un alt val de mobilizare, Sverdlin a refuzat să intre în detalii.

„Va trebui să așteptați ancheta iStories. Pot spune doar că registrul nu va funcționa în viitorul apropiat”, a declarat Grigory Sverdlin.

Acesta a remarcat că Get Lost a înregistrat o creștere bruscă a numărului de cereri de ajutor de la lansarea sistemului digital de recrutare în iulie, depășind 100 pe zi.

„Acest lucru s-a datorat în principal anxietății oamenilor cu privire la lansarea registrului. În iulie și august, au început să primească notificări că datele lor au fost adăugate în registru, iar apoi au sosit citațiile electronice”, a explicat activistul anti-război.

Deși Grigory Sverdlin nu a precizat când intenționează iStories să publice ancheta sa, el a promis că „uriașul” tezaur de date de la Mikord va fi în cele din urmă făcut public, inclusiv informații despre companiile și persoanele implicate în dezvoltarea Registrului Militar Unificat.

Îi cunoaștem pe toți oamenii care au făcut bani din asta și continuă să facă și mai mulți bani din contracte guvernamentale. Aceste informații vor fi puse la dispoziția publicului, astfel încât oricine dorește să poată aprofunda și ele – pentru că există o mulțime de informații de investigat, a mai spus Grigory Sverdlin în interviul acordat pentru site-ul independent Meduza.

