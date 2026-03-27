Nazare anunță că reducerea prețului la carburanți se va face prin „accizare dinamică”: România acționează responsabil, cu măsuri țintite și temporare

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că Guvernul pregătește o nouă etapă de intervenție asupra prețurilor la carburanți, printr-un mecanism inovator denumit „accizare dinamică”. Potrivit oficialului, măsurile sunt gândite să fie „țintite și temporare” și să răspundă rapid fluctuațiilor pieței.

Ce presupune „accizarea dinamică”

„La nivel național, lucrăm intens la a doua etapă de măsuri. La Ministerul Finanțelor suntem într-un stadiu avansat în elaborarea Ordonanței de Urgență care va introduce un mecanism transparent de ajustare a accizelor pentru carburanți. Acest mecanism de accizare dinamică, care se va simți direct în temperarea creşterii prețurilor la pompă, este gândit pentru a răspunde direct șocurilor externe și pentru a permite ajustări graduale, în funcție de creșterea simultană a prețurilor si a cotațiilor internaționale”, a transmis ministrul pe Facebook.

Oficialul nu a oferit detalii concrete despre modul de implementare, dar este posibil ca „accizarea dinamică” să presupună modificarea nivelului accizelor în funcție de evoluția prețurilor, ajustările urmând să fie făcute la intervale scurte, adaptate cotațiilor internaționale, relatează Hotnews.ro.

Declarațiile lui Nazare au fost făcute în contextul participării sale la reuniunea Eurogrupului, a miniștrilor de Finanțe din zona euro, care a avut pe agendă răspunsul UE la criza energetică.

„Contextul actual este diferit față de 2022, atunci când prețurile la energie au atins niveluri record, în special ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia. Criza este mai complexă, iar spațiul fiscal este limitat, motiv pentru care este nevoie de instrumente diferite, mai bine calibrate și mai bine coordonate între statele membre”, a mai precizat ministrul.

Potrivit lui Nazare, România trebuie să mențină în continuare „traiectoria de consolidare fiscală”, ceea ce impune introducerea unor soluții care să nu compromită echilibrul bugetar, dar care să atenueze impactul asupra consumatorilor.

”România acționează responsabil, cu măsuri țintite și temporare, menținând în același timp traiectoria de consolidare fiscală și obiectivele bugetare asumate. În perioade de incertitudine, coordonarea și predictibilitatea sunt esențiale, iar soluțiile trebuie construite împreună, la nivel național și european”