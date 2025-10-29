Prima pagină » Economie » Profitul OMV Petrom, în scădere cu 13% în primele 9 luni din 2025. Christina Verchere: „Continuăm investițiile, vizând un record de 8,2 miliarde lei”

Mihai Tănase
29 oct. 2025, 09:38, Economie
OMV Petrom, principalul producător integrat de energie din România, a înregistrat un profit net de 3,4 miliarde lei în primele nouă luni din 2025, în scădere cu 13% față de perioada similară din 2024. Rezultatul a fost afectat de prețurile mai mici la țiței, de reducerea producției și de noua taxă pe construcții, însă compania anunță noi investiții record și progrese importante în proiectele Neptun Deep și Han-Asparuh.

OMV Petrom a raportat un profit net de 3,4 miliarde lei pentru primele nouă luni din 2025, marcând o scădere de 13%comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Rezultatul din exploatare CCA (excluzând elemente speciale) a fost de 3,8 miliarde lei, în scădere cu 20%, influențat în principal de prețurile mai mici la țiței, dar parțial compensat de marje de rafinare mai mari.

Potrivit raportului financiar, investițiile organice au crescut cu 28%, atingând 5,1 miliarde lei, datorită avansului proiectului Neptun Deep și a investițiilor în energie regenerabilă. Investițiile totale au urcat la 5,2 miliarde lei, cu 9% peste nivelul din 2024, potrivit Economedia.ro.

Investițiile urcă la un nivel istoric

Christina Verchere, CEO OMV Petrom, a declarat că rezultatele reflectă reziliența modelului de business integrat al companiei, în pofida contextului economic dificil din România.

„Într-un mediu cu preț mai scăzut al țițeiului, rezultatele noastre reflectă beneficiile integrării afacerii, cu impact pozitiv din creșterea marjei de rafinare. Valoarea integrării a fost vizibilă mai ales în trimestrul al treilea, când segmentul de Gaze și Electricitate a revenit pe profit”, a explicat Verchere.

Verchere a afirmat că OMV Petrom va continua să investească masiv în proiecte strategice: „Continuăm investițiile, vizând o cifră record de până la 8,2 miliarde de lei pentru anul 2026, presupunând un cadru fiscal și de reglementare predictibil și competitiv.”

În privința producției, rezultatul operațional a fost de 1,9 miliarde lei, față de 2,4 miliarde lei în 2024, pe fondul scăderii cu 14% a prețurilor țițeiului.

Producția a scăzut cu 4,4%, în principal din cauza declinului natural al zăcămintelor, iar costul de producție a crescut cu 11%, ajungând la 17,9 USD/bep, influențat de noua taxă pe construcțiiși de cursul valutar.

Dacă vorbim de rafinare, rezultatul din exploatare CCA a fost de 1,8 miliarde lei, ușor sub nivelul din 2024. Marja de rafinare a crescut la 10,9 USD/baril, datorită cotațiilor mai bune la motorină și benzină. Rata de utilizare a rafinăriei Petrobrazi a fost de 90%, afectată de oprirea planificată din trimestrul al doilea, dar a urcat la 96% în T3, peste media europeană.

Segmentul gazelor și al energiei a revenit pe profit în trimestrul al treilea, cu un rezultat de 13 milioane lei. Vânzările de gaze au crescut cu 12%, până la 34,3 TWh, iar centrala de la Brazi a generat 3,1 TWh, adică 9% din producția totală de energie a României.

Proiectul Neptun Deep

Compania a continuat lucrările la Neptun Deep, unde se forează sonde de dezvoltare și se construiește stația de măsurare a gazelor. În paralel, în Bulgaria, parteneriatul Han-Asparuh a intrat în faza de pregătire pentru forajul exploratoriu.

Pe segmentul de energie verde, OMV Petrom a finalizat achiziția unei participații de 50% într-unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din Bulgaria și a semnat contracte pentru dezvoltarea celor patru parcuri solare în parteneriat cu CE Oltenia.

De asemenea, compania a demarat construcția unității SAF/HVO pentru producția de combustibili sustenabili și a extins infrastructura de electromobilitate la peste 1.100 de puncte de încărcare.

OMV Petrom a contribuit cu aproximativ 12 miliarde lei la bugetul statului, un nivel similar cu cel din 2024. Acționarii vor primi al patrulea dividend special consecutiv, de 0,0200 lei/acțiune, valoarea totală a dividendelor pentru 2025 ridicându-se la 4 miliarde lei.

