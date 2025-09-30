Prima pagină » Economie » Răcirea vremii aduce SCUMPIRI la gaze și electricitate. România are deja printre cele mai mari prețuri din UE la energie

Răcirea vremii aduce SCUMPIRI la gaze și electricitate. România are deja printre cele mai mari prețuri din UE la energie

Mihai Tănase
30 sept. 2025, 09:25, Economie
Răcirea vremii aduce SCUMPIRI la gaze și electricitate. România are deja printre cele mai mari prețuri din UE la energie
Foto: Profimedia images

Răcirea vremii și creșterea cererii de gaze au dus la o explozie a prețurilor pe piețele spot de energie, atât la gaze, cât și la electricitate. România s-a situat luni pe locul al doilea în Uniunea Europeană la costul energiei electrice, după Ungaria.

Pe piața pentru ziua următoare a Bursei Române de Mărfuri (BRM), prețul mediu zilnic al gazului a ajuns la 176,3 lei/MWh, în creștere față de nivelul de 148,2 lei/MWh înregistrat pe 20 septembrie.

Volumul tranzacționat s-a apropiat de 65 GWh, echivalent cu peste un sfert din producția internă de gaze de luni (246 GWh). Ultima dată când s-a atins un nivel mai ridicat a fost pe 25 august, când prețul a urcat la 179 lei/MWh, arată datele analizate de Profit.ro.

Pentru prima dată în ultimele luni, prețul spot intern (34,6 euro/MWh) a depășit nivelul de pe cea mai importantă piață regională, cea austriacă CEGH (34,5 euro/MWh), ceea ce indică presiuni suplimentare pe piața locală.

Scumpiri și de 42% într-o singură zi la curent electric

Și pe piața OPCOM, energia electrică s-a scumpit semnificativ: prețul pentru ziua următoare a crescut luni cu 42% față de duminică, ajungând la 720 lei/MWh (142 euro/MWh).

România a fost a doua cea mai scumpă piață din UE, după Ungaria (145 euro/MWh), și s-a situat la același nivel cu Bulgaria și Grecia.

În această perioadă, România a fost importator net de electricitate din Ungaria și exportator către Bulgaria.

Importuri suplimentare de gaze

Pe segmentul gazelor, România a importat luni 12,5 milioane metri cubi via Bulgaria, din care a reexportat 9,2 milioane mc către Ungaria și Republica Moldova.

Diferența, de 3,3 milioane mc (35 GWh), echivalentă cu aproape 15% din producția internă zilnică, a fost destinată pieței interne sau înmagazinării.

Astfel, aproximativ 26,5% din totalul gazelor importate au rămas pe piața românească, pentru acoperirea consumului curent.

Citește și

Este OFICIAL. Anunțul guvernului pentru români, privind plafonarea la alimentele de bază / LISTA produselor cu adaosul plafonat până în martie 2026
14:44, 25 Sep 2025
Este OFICIAL. Anunțul guvernului pentru români, privind plafonarea la alimentele de bază / LISTA produselor cu adaosul plafonat până în martie 2026
ECONOMIE Un ministru din guvernul Bolojan prezice o adevărată APOCALIPSĂ economică. Dobânzile României au sărit de 50 de miliarde de lei. Dublu față de TOATE investițiile ministerelor
10:01, 25 Sep 2025
Un ministru din guvernul Bolojan prezice o adevărată APOCALIPSĂ economică. Dobânzile României au sărit de 50 de miliarde de lei. Dublu față de TOATE investițiile ministerelor
EXTERNE Trump: Taxele vamale impuse de SUA sunt „un mecanism de APĂRARE”
19:02, 23 Sep 2025
Trump: Taxele vamale impuse de SUA sunt „un mecanism de APĂRARE”
ULTIMA ORĂ Cade sistemul de PENSII din România? Un celebru economist dă alarma: „Să recunoaștem cât de gravă este situația”
18:32, 23 Sep 2025
Cade sistemul de PENSII din România? Un celebru economist dă alarma: „Să recunoaștem cât de gravă este situația”
EXTERNE Decizia Administrației Trump de a majora taxa pentru viza de muncă înalt calificată, o oportunitate pentru CHINA și alte state să atragă angajați de top
16:42, 23 Sep 2025
Decizia Administrației Trump de a majora taxa pentru viza de muncă înalt calificată, o oportunitate pentru CHINA și alte state să atragă angajați de top
APĂRARE Ministrul de Finanțe al Germaniei: Incursiunile Rusiei pe flancul estic justifică majorarea masivă a bugetului pentru APĂRARE
15:26, 23 Sep 2025
Ministrul de Finanțe al Germaniei: Incursiunile Rusiei pe flancul estic justifică majorarea masivă a bugetului pentru APĂRARE
Mediafax
Circulație oprită pe Transalpina din cauza ninsorii și a poleiului
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Raport al Departamentului de Stat al SUA: Investitorii s-au plâns atât de corupția guvernamentală, cât și de cea din mediul de afaceri din România
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Premierul Ilie Bolojan a anunțat scăderea prețurilor la energie! Când vor primi românii facturi mai mici
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba poporului!
Evz.ro
Acuzații grave la adresa lui Piedone. Cum ar fi lansat de fapt Partidul PNRR la Sala Palatului, pe bani
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Legătura dintre fosta iubită a lui Cristian Botgros și Andreea Cuciuc! Ce a făcut Alexandra Cuhuteac după moartea fulgerătoare a tinerei artiste: „Nu pot să redau prin cuvinte cât de mult te-am iubit”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Țările mai bogate risipesc mai multă mâncare per persoană
ULTIMA ORĂ Angajații Romsilva, lăsați și fără BONUSURI de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă și când va intra în vigoare
11:48
Angajații Romsilva, lăsați și fără BONUSURI de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă și când va intra în vigoare
ACTUALITATE INCENDIU la o școală din Teleorman. Zeci de copii și profesori au fost evacuați
11:45
INCENDIU la o școală din Teleorman. Zeci de copii și profesori au fost evacuați
EXTERNE Extrema-dreaptă înregistrează un avans în sondajele pentru ALEGERILE PREZIDENȚIALE din Franța/ Marine le Pen se află în fruntea clasamentului
11:45
Extrema-dreaptă înregistrează un avans în sondajele pentru ALEGERILE PREZIDENȚIALE din Franța/ Marine le Pen se află în fruntea clasamentului
VIDEO Frații Tate s-au prezentat la DIICOT: Ce spune Tristan despre acuzațiile care i s-au adus: „Cine crede în ele are un nivel de inteligență redus”
11:40
Frații Tate s-au prezentat la DIICOT: Ce spune Tristan despre acuzațiile care i s-au adus: „Cine crede în ele are un nivel de inteligență redus”
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu urma să fie JUDECAT azi pentru propagandă legionară, dar procesul a fost amânat din cauza protestului magistraților
11:36
Călin Georgescu urma să fie JUDECAT azi pentru propagandă legionară, dar procesul a fost amânat din cauza protestului magistraților
GUVERN Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Jurca discută cu angajații Guvernului despre reorganizare. O treime dintre posturi ar putea fi desființate
11:34
Întâlnire tensionată la Palatul Victoria. Jurca discută cu angajații Guvernului despre reorganizare. O treime dintre posturi ar putea fi desființate