Ion Cristoiu: S-a confirmat: Nicușor Dan a cerut semnarea Acordului Mercosur la ordinul venit de Sus

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție Acordul UE-Mercosur care a fost votat în cursul zilei de vineri, 9 ianuarie 2026, la Bruxelles.

„Vineri, 9 ianuarie 2026, în cadrul COREPER, adică Comitetul Reprezentanților Permanenți ai statelor membre ale Uniunii Europene la Bruxelles, s-a votat Acordul Mercosur. Prin aceasta se înțelege un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și organizația câtorva mari țări latino-americane. Acest acord a fost și este contestat vehement de către fermierii din Europa, considerat ca o punere la pământ a agriculturii din Uniunea Europeană. Așa se explică de ce Franța, Polonia, Ungaria, Austria au votat împotrivă și Belgia s-a abținut. De fapt, au fost și sunt, în continuare, proteste în multe țări europene.

România a votat în urma unui mandat dat de Ministerul Afacerilor Externe în favoarea acestui acord. Vestea a stârnit un scandal uriaș în România. PSD a dat un comunicat prin care a acuzat MAE de trădare. Ministrul Agriculturii a denunțat public semnarea acestui acord. A spus, în numele agricultorilor, că nu e de acord”, a spus Ion Cristoiu.