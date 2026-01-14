🚨 Fermierii continuă să provoace haos pe autostrăzile din Franța. Zeci de km de blocaje. Tractoarele s-au adunat în fața aeroportului Toulouse-Blagnac

12:42 UPDATE. 79% dintre francezi susțin mobilizarea fermierilor Conform unui sondaj CSA pentru JDD, Europe 1 și CNews, realizat în urmă cu o săptămână, marea majoritate a francezilor susține mișcarea fermierilor împotriva standardelor excesive și a amenințării reprezentate de tratatul Mercosur. Aceste acțiuni și revendicări sunt susținute de 79% din populația franceză. Mai exact, 75% dintre bărbați și 82% dintre femeile chestionate au răspuns cu „da” la întrebarea: „Susțineți mobilizarea fermierilor?”. Au apărut mici variații în funcție de vârsta respondenților. Cei sub 35 de ani au răspuns cu „da” într-o proporție de 75%, iar cei cu vârsta cuprinsă între 50 și 64 de ani au prezentat un scor de 80%. 12:33 UPDATE. Un nou miting, joi, la Paris Fermierii din cadrul CR, APLI și EMB plănuiesc o altă demonstrație joi, 15 ianuarie, la Paris. Aceștia se vor aduna mai întâi în fața sediului central al Lidl Franța din Châtenay-Malabry pentru a denunța înlocuirea produselor franceze cu produse „care nu îndeplinesc cerințele lor”, cu doar câteva zile înainte de semnarea acordului UE-Mercosur. 12:30 UPDATE. Lionel Candelon, președintele Camerei de Agricultură din Gers, a fost arestat la Toulouse Aproximativ cincisprezece tractoare și patruzeci de fermieri sunt poziționați pe sensul giratoriu mare din fața aeroportului Toulouse-Blagnac, fără a bloca traficul, relatează TF1 Info. Aceștia intenționează să rămână acolo până când colegii lor aflați în custodia poliției vor fi eliberați, conform informațiilor transmise de corespondentul TF1 Info.

Fermierii francezi au blocat și în această dimineață mai multe drumuri importante din sud-vestul și sud-estul țării, relatează BFMTV. După ce marți s-au oprit la Paris, în fața Adunării Naționale, agricultorii au ajuns astăzi în centrul orașului Toulouse, în apropiere de prefectura Haute-Garonne.

După ce au fost evacuați de poliție în jurul orei 7 dimineața, fermierii au instalat ulterior un blocaj în fața aeroportului Toulouse-Blagnac. Aproximativ 15 tractoare de la filiala Gers a Coordonării Rurale (CR) s-au poziționat pe un sens giratoriu.

Pe rețelele de socializare circulă imagini cu fermieri care se ciocnesc cu forțele de ordine.

Protestul din fața prefecturii regionale din Toulouse a început de seara trecută, în ciuda faptului că demonstrațiile eru interzise, iar forțele de ordine au răspuns protestatarilor cu gaze lacrimogene.

„Am avut un tractor cu geamul spart și două persoane reținute. A continuat în această dimineață cu o a treia arestare în zona Lèguevin. Și acum ne tratează ca pe niște câini, chiar dacă doar protestăm, a denunțat Lionel Candelon, președintele Camerei de Agricultură din Gers.

Protestele se reiau pe A64

Autostrada A64, care a fost deblocată abia ieri, după o lună în care a fost ocupată de tractoare, a fost blocată din nou în această dimineață. Autostrada este închisă în direcția Muret-Toulouse, la ieșirea 38, din cauza unei baricade „de anvelope și paie”. Peste 10 kilometri de ambuteiaje au fost raportați pe autostradă.

O demonstrație a fost raportată și pe A620, unde s-au format 6,5 kilometri de ambuteiaje la ora 7 dimineața.

„Acțiunile vor continua pe tot parcursul zilei”, a declarat Maxime Raud pentru BFMTV, fără a specifica ce fel de acțiuni vor fi întreprinse. „Vom vedea când vom ajunge acolo”.

A50 ocupată de fermieri

Între departamentele Var și Bouches-du-Rhône, traficul pe autostrada A50 este, de asemenea, grav perturbat din cauza tractoarelor fermierilor din asociațiile FNSEA și ale Tinerilor Fermieri, care blochează benzile. Cel puțin 22,3 kilometri de ambuteiaje au fost înregistrați pe traseu la ora 8:30.

Nemulțumirea fermierilor este exprimată și în zonele rurale. În departamentul Indre, traficul este perturbat în zona Cap Sud a orașului Saint-Maur, avertizează poliția. În departamentul Lot, singura autostradă este, de asemenea, parțial blocată.

