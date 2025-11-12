SUA şi Elveţia, aproape de un acord istoric. Tarifele comerciale ar putea scădea de la 39% la 15%

Statele Unite şi Elveţia sunt pe cale să încheie un acord comercial care ar reduce semnificativ tarifele de import impuse de administraţia Trump. Noul acord care s-ar putea concretiza în următoare săptămâni ar urma să scadă taxele vamale de la 39% la 15%.

Statele Unite și Elveția se află în faza finală a negocierilor pentru un nou acord comercial menit să relaxeze taxele impuse asupra exporturilor elvețiene, scrie Bloomberg.

Astfel, tarifele vamale ar urma să scadă de la 39% la 15%, ceea ce ar reprezenta una dintre cele mai importante reduceri de taxe bilaterale din ultimii ani.

Președintele Donald Trump a confirmat luni că administrația americană lucrează la un acord care să repare impactul măsurilor impuse în luna august asupra companiilor elvețiene.

„Nu am stabilit încă o cifră finală, dar lucrăm la ceva care să ajute Elveția. Am lovit Elveția destul de puternic, dar vrem ca ea să rămână o țară prosperă. A fost un aliat foarte bun”, a declarat Trump.

Sursele citate de Bloomberg afirmă că înțelegerea ar putea fi semnată în următoarele săptămâni, urmând ca Elveția să beneficieze de același nivel tarifar aplicat în prezent Uniunii Europene, respectiv 15%.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Economiei din Elveția a confirmat pentru CNBC că ministrul Guy Parmelin„este în contact constant cu autoritățile americane relevante, inclusiv cu reprezentanții USTR”.

Industria elvețiană, printre cele mai afectate de taxele lui Trump

Taxele de 39% introduse de administrația Trump în cadrul campaniei de reechilibrare a balanței comerciale au afectat puternic exporturile elvețiene de ceasuri, bijuterii, mașini, produse electronice, ciocolată și medicamente.

Deja după acțiunile companiilor Swatch Group și Richemont au crescut marți dimineață la deschiderea bursei de la Zurich, după ce s-a aflat de noul acord tarifar care urmează să fie adoptat între SUA și Elveția.

Directorul general al producătorului de ceasuri Breitling a declarat că tarifele impuse de SUA au fost „dezastruoase pentru industria elvețiană”, afectând grav exporturile și competitivitatea pe piața americană.

Administrația americană a justificat introducerea tarifelor prin „dezechilibrul comercial” dintre cele două state. Potrivit Biroului Reprezentantului pentru Comerț al SUA, deficitul comercial al Statelor Unite în relația cu Elveția a fost de 38,5 miliarde de dolari în 2024.

Guvernul elvețian a respins acuzațiile privind practicile neloiale și a precizat că relațiile comerciale sunt relativ echilibrate, întrucât SUA are un excedent în exporturile de servicii, în timp ce Elveția înregistrează unul la exporturile de bunuri.